يساعدك IBM InfoSphere Big Match for Hadoop على تحليل كميات هائلة من البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة للحصول على رؤى أعمق للعملاء. ويمكنه تمكين ربط البيانات بسرعة وكفاءة من مصادر متعددة لتوفير معلومات أكثر اكتمالًا ودقة للعملاء - دون التعرض لمخاطر نقل البيانات من المصدر إلى المصدر. ويدعم هذا الحل المنصات التي تعمل بنظام Apache Hadoop مثل Cloudera.