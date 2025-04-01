IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager

IBM ®غوارديوم الرؤى الرؤى احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.

IBM ®Guardium الرؤى SaaS DSPM هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات في ®الرؤساء الرؤساء.

IBM ®غوارديوم حماية البيانات مراقبة نشاط البيانات وتسريع إعداد تقارير الامتثال لمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.

IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.

IBM ®Guardium Discover and Classify تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.