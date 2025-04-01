IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager

تحديث أمن البيانات - خريطة الطريق الشاملة IBM ®Guardium
تعرّف على كيفية حماية بيانات المؤسسة في أي مكان وإدارة المخاطر الحالية والناشئة.
IBM ®برنامج ®Guardium Key Lifecyycle Manager هو برنامج لإنشاء مفاتيح التشفير والنسخ الاحتياطي للتخزين والإدارة. تكنولوجيا المعلومات جزء من عائلة برامج أمن IBM البيانات ®Guardium.
IBM ®Guardium Key Lifecyycle Manager هي أداة إدارة مفاتيح التوفير التي تعمل على مركزية عملية إدارة المفاتيح وتبسيطها وأتمتتها. تقدم تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية التخزين التخزين المفتاحي القوي والغني بالأمان, خدمة المفاتيح وإدارة دورة حياة المفاتيح للتشفير الذاتي للتشفير الذاتي والحلول باستخدام بروتوكولات قابلية التشغيل البيني، بما في ذلك بروتوكولات KMIP وIPP وREST، والواجهات مثل PKCS#11. ®يساعد مدير دورة حياة مفاتيح Guardium Key Lifecycle Manager العملاء على تلبية اللوائح التنظيمية مثل PCI DSS وSCI DSS وSarbanes-Oxley وHIPAA من خلال توفير التحكم في الوصول وتناوب المفاتيح وغيرها من عمليات إدارة دورة حياة المفاتيح الآلية.
يوفر إدارة مركزية ومبسطة وشفافة للمفاتيح من خلال التخزين الآمن للمواد الرئيسية وتقديم المفاتيح في وقت الاستخدام.
يوفر التكامل البسيط والآمن مع بروتوكولات مدعومة، بما في ذلك بروتوكولات KMIP وIPP وREST، وواجهات مثل PKCS#11.
يقلل من تكاليف إدارة المفاتيح من خلال أتمتة تعيين المفاتيح وتناوبها.
يقدم خيارات نشر متعددة، بما في ذلك على Bare Metal Servers ، أو كـ Virtual Machines أو كحاوية.
®يتطلب مدير دورة حياة مفتاح Guardium Key Lifecyycle Manager مزيجاً من استحقاقات البرامج والاستخدام.
أنواع تراخيص البرامج المؤهلة:
أنواع تراخيص الاستخدام المؤهلة:
تعلم كيفية تحسين وضع أمن البيانات والامتثال.
تعرف على شهادات الأجهزة ولماذا تحتاج إلى نظام لمراقبة سلامتها وحالتها.
تعرّف على كيفية قيام نظام إدارة مفاتيح التشفير بالحفاظ على أمان البيانات من الاستخدام غير المصرح به أو التغيير أو الاستخراج أو الحذف.
راجع الأجهزة المدعومة من IBM ®Guardium Key Lifecyycle Manager ®Guardium Key Lifecycle Manager.
اطلع على أحدث إصدارات IBM ®Guardium Key Lifecycle Manager الإصدار 4 و3.
راجع مصفوفة الدعم الخاصة بالأجهزة وأنظمة التشغيل والمتصفحات وبرامج Hypervisor والبرامج الوسيطة و HSMs و KMIP.
احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.
هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات في ®الرؤساء الرؤساء.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع إعداد تقارير الامتثال لمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.
تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.
قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
ابدأ من خلال استكشاف تجربة مجانية لمدة 90 يومًا من IBM ®Guardium Key Lifecycle Manager أو المراجعات خياراتك مع ®Guardium خبير في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.