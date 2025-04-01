IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager
احصل على إدارة مبسطة للمفاتيح، وشهادة مركزية في السلامة وانتهاء الصلاحية جا، وقابلية التشغيل البيني والمزيد
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مؤتمر IBM TechXchange 2024 | 21-24 أكتوبر في لاس فيجاس

تحديث أمن البيانات - خريطة الطريق الشاملة IBM ®Guardium

تعرّف على كيفية حماية بيانات المؤسسة في أي مكان وإدارة المخاطر الحالية والناشئة.

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IBM ®برنامج ®Guardium Key Lifecyycle Manager هو برنامج لإنشاء مفاتيح التشفير والنسخ الاحتياطي للتخزين والإدارة. تكنولوجيا المعلومات جزء من عائلة برامج أمن  IBM البيانات ®Guardium.

 حماية البيانات باستخدام إدارة مركزية لدورة حياة المفتاح الرئيسية

IBM ®Guardium Key Lifecyycle Manager هي أداة إدارة مفاتيح التوفير التي تعمل على مركزية عملية إدارة المفاتيح وتبسيطها وأتمتتها. تقدم تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية التخزين التخزين المفتاحي القوي والغني بالأمان, خدمة المفاتيح وإدارة دورة حياة المفاتيح للتشفير الذاتي للتشفير الذاتي والحلول باستخدام بروتوكولات قابلية التشغيل البيني، بما في ذلك بروتوكولات KMIP وIPP وREST، والواجهات مثل PKCS#11. ®يساعد مدير دورة حياة مفاتيح Guardium Key Lifecycle Manager العملاء على تلبية اللوائح التنظيمية مثل PCI DSS وSCI DSS وSarbanes-Oxley وHIPAA من خلال توفير التحكم في الوصول وتناوب المفاتيح وغيرها من عمليات إدارة دورة حياة المفاتيح الآلية.
تقرير خاص
اطلع على مؤشر X-Force Threat Intelligence 2024 للتعرف بشكل أعمق على الأساليب التي يتبعها المهاجمون وتوصيات لحماية الهويات
تقرير المحلل
تعرف لماذا تصنف Omdia مدير دورة حياة مفتاح IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager رقم 1 في إدارة مفاتيح التشفير
المزايا
إدارة مركزية وشفافة للمفاتيح

يوفر إدارة مركزية ومبسطة وشفافة للمفاتيح من خلال التخزين الآمن للمواد الرئيسية وتقديم المفاتيح في وقت الاستخدام.
التكامل البسيط والآمن

يوفر التكامل البسيط والآمن مع بروتوكولات مدعومة، بما في ذلك بروتوكولات KMIP وIPP وREST، وواجهات مثل PKCS#11.
انخفاض التكاليف

يقلل من تكاليف إدارة المفاتيح من خلال أتمتة تعيين المفاتيح وتناوبها.
النشر المرن

يقدم خيارات نشر متعددة، بما في ذلك على Bare Metal Servers ، أو كـ Virtual Machines أو كحاوية.
ميزة
إدارة مفاتيح فعالة ومبسطة ®يمكّنك مدير دورة حياة مفاتيح Guardium Key Lifecyycle Manager من إدارة دورة حياة المفاتيح من خلال أتمتة إنشاء المفاتيح واستيرادها وتوزيعها ونسخها. تتيح تكنولوجيا المعلومات إمكانية إنشاء المفاتيح وتوزيعها من موقع مركزي وتجميع الأجهزة في نطاقات منفصلة من أجل ®إدارة مفاتيح أبسط. تدعم تكنولوجيا المعلومات أيضًا التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للحسابات الإدارية.
توفير إدارة مفاتيح آمنة يوفر الحل أماناً شاملاً ومثبتاً تشفيرياً لخدمة المفاتيح. وتوفر تكنولوجيا المعلومات التلقائية التكرارية نشرًا آليًا عالي التوافر، وتدعم المستوى 1 من المستوى 140-2 من معالجة المعلومات الفيدرالية Standard (FIPS)، وتوفر للمستخدمين خيار استخدام أجهزة معتمدة من المستوى 3 من المستوى 140-2 لتعزيز أمن المفاتيح.
تمكين التقييم السريع لحالات الشهادات الرقمية والتحقيق فيها ®توفر رؤية شهادة مدير دورة حياة مفتاح Guardium Key Lifecycle Manager رؤية عميقة في سلامة شهاداتك الرقمية وحالتها. يمكن للمستخدمين إجراء تقييم سريع لانتهاء صلاحية الشهادات المُدارة من موقع مركزي والتنقل حسب الفئة للحصول على مزيد من التفاصيل. من خلال وضع الشهادات الرقمية في سياقها، يمكن للمستخدمين فهم حالتها ومخاطرها وتواريخ انتهاء صلاحيتها والعوامل الأخرى التي تؤثر على أمان الشبكة بشكل أفضل.
تسريع التنفيذ يعمل الحل على تقليل تكاليف التشغيل وتسريع التنفيذ وتمكين قابلية التشغيل البيني من خلال المساعدة القائمة على المعالج. تمكّن المعلومات التكنولوجية المسؤولين من تكوين التكامل بسرعة مع الأجهزة المتوافقة مع KMIP أو IPP أو REST، بالإضافة إلى قواعد بيانات Oracle TDE، وتوفر صفحة ترحيب إدارية تقدم إشعارات حساس. توفر تكنولوجيا المعلومات واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى الويب التي تساعد في تسهيل مهام تكوين المفاتيح وإدارتها، بما في ذلك أتمتة توفير المفاتيح وتدوير المفاتيح وإتلافها.
كيف نقوم بتسعير ®مدير دورة حياة مفتاح الجارديوم مدير دورة حياة المفتاح

®يتطلب مدير دورة حياة مفتاح Guardium Key Lifecyycle Manager مزيجاً من استحقاقات البرامج والاستخدام.

أنواع تراخيص البرامج المؤهلة:

  • إصدار GKLM الأساسي
  • إصدار GKLM حاوية للمنصات الموزعة
  • إصدار حاوية GKLM للحاوية ZCX
     

أنواع تراخيص الاستخدام المؤهلة:

  • وحدات القيمة استنادًا إلى وحدات القيمة على أساس تيرابايت أو بيتابايت عشري خام أو عشري قابل للاستخدام من التخزين
  • تراخيص من نوع الجهاز لبعض قواعد بيانات التشفير الشفافة (قواعد بيانات التشفير الشفافة، برنامج VMware وغيرها)
جرب نظامنا الرائد في السوق لإدارة المفاتيح في بيئة الاختبار الخاصة بك اليوم من خلال الإصدار التجريبي المجاني لمدة 90 يومًا.
الموارد 5 مطبات أمنية شائعة في أمن البيانات

تعلم كيفية تحسين وضع أمن البيانات والامتثال.

 كيفية استباق انتهاء صلاحية شهادة الجهاز

تعرف على شهادات الأجهزة ولماذا تحتاج إلى نظام لمراقبة سلامتها وحالتها.

 جرّب نظام إدارة المفاتيح

تعرّف على كيفية قيام نظام إدارة مفاتيح التشفير بالحفاظ على أمان البيانات من الاستخدام غير المصرح به أو التغيير أو الاستخراج أو الحذف.

 المواصفات الفنية

راجع الأجهزة المدعومة من IBM ®Guardium Key Lifecyycle Manager ®Guardium Key Lifecycle Manager.

 الوثائق الفنية

اطلع على أحدث إصدارات IBM ®Guardium Key Lifecycle Manager الإصدار 4 و3.

 متطلبات النظام

راجع مصفوفة الدعم الخاصة بالأجهزة وأنظمة التشغيل والمتصفحات وبرامج Hypervisor والبرامج الوسيطة و HSMs و KMIP.
®منتجات جارديوم IBM ®غوارديوم الرؤى الرؤى

احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.

 IBM ®Guardium الرؤى SaaS DSPM

هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات في ®الرؤساء الرؤساء.

 IBM ®غوارديوم حماية البيانات

مراقبة نشاط البيانات وتسريع إعداد تقارير الامتثال لمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.

 IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability

افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.

 IBM ®Guardium Discover and Classify

تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.

 IBM Guardium Data Encryption

قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

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