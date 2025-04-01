تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان تواجد بياناتك الحساسة. IBM ®يكتشف ®Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة محليًا وفي السحابة - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو متحركة أو ساكنة.

IBM ®Guardium Discover and Classify المستندة إلى الشبكة التحليلات القائمة على الشبكة، والقدرات الجاهزة للامتثال, وسهولة نشر تكنولوجيا المعلومات يجعل من نشر تكنولوجيا المعلومات مكملاً قويًا لـ IBM ®Guardium ويحسن إدارة بياناتك في الوضع الأمني.