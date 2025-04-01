تحديث أمن البيانات - خريطة الطريق الشاملة IBM ®Guardium
تعرّف على كيفية حماية بيانات المؤسسة في أي مكان وإدارة المخاطر الحالية والناشئة.
IBM ®يكتشف برنامج ®Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة ويصنفها عبر بيئات السحابة المحلية والسحابة. وهو يشكل جزءًا من عائلة منتجات أمن البيانات من IBM Guardium.
تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان تواجد بياناتك الحساسة. IBM ®يكتشف ®Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة محليًا وفي السحابة - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو متحركة أو ساكنة.
IBM ®Guardium Discover and Classify المستندة إلى الشبكة التحليلات القائمة على الشبكة، والقدرات الجاهزة للامتثال, وسهولة نشر تكنولوجيا المعلومات يجعل من نشر تكنولوجيا المعلومات مكملاً قويًا لـ IBM ®Guardium ويحسن إدارة بياناتك في الوضع الأمني.
بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
الدقة في البيانات غير المهيكلة (الملفات المسطحة).
الدقة في التاريخ المنظم (قاعدة البيانات).
تُظهر فئة IBM ®Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل شركة تكنولوجيا المعلومات رائدة بشكل عام.
عزز أدوات الأمان الحالية لديك بمعلومات دقيقة عن البيانات الحساسة لتحديد أولويات الإجراءات الفعالة.
البحث عن البيانات غير المعروفة سابقًا - في حالة السكون أو الحركة - وتعيينها في السحابة أو السحابة المحلية.
استخدم بنية توسيع النطاق التي تدعم الأحمال من أي حجم بغض النظر عن نوع مصدر البيانات أو موقعها.
تطبيق الضوابط الآلية للبيانات الحساسة وفقًا لسياق العمل وعوامل الخطر.
تحقيق دقة أعلى وتقليل النتائج الإيجابية والسلبية الخاطئة في تصنيف البيانات.
تقليل الوقت والجهد اللازمين لاكتشاف البيانات وتصنيفها في بيئة معقدة.
يؤدي التكامل السلس مع OneTrust إلى تحويل نهجك في إدارة الخصوصية وأتمتة استيفاء تقرير البحث والإنقاذ الرقمي للبيانات، وتقليل الجهود اليدوية والأخطاء المرتبطة بتعيين البيانات وتصنيفها.
يستفيد هذا التكامل من نقاط القوة في كلا النظامين، حيث يجمع بين وضع العلامات الحساسة مع الأتمتة المتقدمة لإدارة البيانات بدقة, تمكين مجموعة من التنقل في بيئات البيانات الحديثة بثقة.
IBM ®يقوم ®Guardium Discover and Classify بتحديث Collibra تلقائيًا بالموقع والحساسية وسياق الأعمال الخاصة بالبيانات في واجهات برمجة تطبيقات ®VIA غير التابعة لمنظمة غير حكومية في زمن شبه حقيقي ®VIA حتى تتمكن مجموعة من الحصول على رؤية كاملة للبيانات في جميع البيئات.
IBM ®يوفر ®Guardium Discover and Classify اكتشافًا آليًا وزمنيًا شبه حقيقي، وتخطيطًا للشبكة وتتبعًا للبيانات الحساسة. وبالاقتران مع المراقبة القوية للبيانات من IBM ®Guardium Data Protection، يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر بشكل كبير وخفض تكاليف مجموعتك.
تُستخدم Virtual Servers المدارة (MVS) لاكتشاف بيانات الاكتشافات المهيكلة (MVS) وتستخدم تيرابايت (TB) لاكتشاف بيانات الاكتشافات غير المنظمة. تختلف التسعينات بناءً على عدد مصادر البيانات وتكوين بيئتك.
نقوم بحساب عدد خوادم قواعد البيانات الفردية لتحديد عدد خوادم MVS، بغض النظر عن كمية مخطط قاعدة البيانات أو مصادر البيانات على هذا الخادم.
كمية البيانات غير المضغوطة على مستودع أو على السحابة أو السحابة المحلية.
من الضروري معرفة البيانات التي تعمل عليها عند اتخاذ قرار بشأن تدابير الأمان والخصوصية الأنسب.
استفد من الذكاء الاصطناعي السياقي الاصطناعي لتقديم رؤية ودقة لا مثيل لها في اكتشاف البيانات وتصنيفها عبر بيئات الكمبيوتر المركزي.
تعرّف على كيف أن تزايد التقنيات الرقمية يدفع إلى الحاجة إلى بيانات قوية وتصنيف لحماية المعلومات الحساسة.
احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.
هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات in ®Guardium الرؤى.
يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.
توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.