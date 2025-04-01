IBM ®Guardium Discover and Classify
اكتشاف وتصنيف دقيق ومتكامل ودقيق ومتكامل للتوسع في جميع البيئات المنظمة وغير المنظمة
اكتشاف البيانات في العمق احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا
هجين واجهة المستخدم (UI) صورة توضيحية لـ IBM Security Discover and Classify
مؤتمر IBM TechXchange 2024 | 21-24 أكتوبر في لاس فيجاس

تحديث أمن البيانات - خريطة الطريق الشاملة IBM ®Guardium

تعرّف على كيفية حماية بيانات المؤسسة في أي مكان وإدارة المخاطر الحالية والناشئة.

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IBM ®يكتشف برنامج ®Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة ويصنفها عبر بيئات السحابة المحلية والسحابة. وهو يشكل جزءًا من عائلة منتجات أمن البيانات من IBM Guardium.

 اكتشاف البيانات الذكية

تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان تواجد بياناتك الحساسة. IBM ®يكتشف ®Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة محليًا وفي السحابة - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو متحركة أو ساكنة.

IBM ®Guardium Discover and Classify المستندة إلى الشبكة التحليلات القائمة على الشبكة، والقدرات الجاهزة للامتثال, وسهولة نشر تكنولوجيا المعلومات يجعل من نشر تكنولوجيا المعلومات مكملاً قويًا لـ IBM ®Guardium ويحسن إدارة بياناتك في الوضع الأمني.

 انظر IBM ®Guardium اكتشف وصنف صحيفة البيانات
تقرير خرق البيانات 2024

بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
تعرف على المزيد عن عائلة منتجات ®Guardium

الاستراتيجيات لبناء ®الأعمال المرنة مع سحابة هجينة

انضم إلى IBM الأمن الإلكتروني خبير خبير الأمن الإلكتروني لتتعلم كيفية بدء رحلة عملك مرونة من خلال بناء مرونة إلكترونية والحفاظ عليها لحماية البيانات الحساسة عبر سحابة هجينة.

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لماذا IBM ®Guardium Discover and Classify  100%

الدقة في البيانات غير المهيكلة (الملفات المسطحة).

 اطلع على تقرير تقييم تولي 2024 98.6%

الدقة في التاريخ المنظم (قاعدة البيانات).

 اطلع على تقرير تقييم تولي 2024 9 من 9

تُظهر فئة IBM ®Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل شركة تكنولوجيا المعلومات رائدة بشكل عام.

 تعرّف على سبب تصنيف KuppingerCole لـ ®Guardium كشركة رائدة
المزايا
ذكاء البيانات الحساسة

عزز أدوات الأمان الحالية لديك بمعلومات دقيقة عن البيانات الحساسة لتحديد أولويات الإجراءات الفعالة.
وضوح أكبر لمصدر البيانات

البحث عن البيانات غير المعروفة سابقًا - في حالة السكون أو الحركة - وتعيينها في السحابة أو السحابة المحلية.
هندسة معمارية مبسطة

استخدم بنية توسيع النطاق التي تدعم الأحمال من أي حجم بغض النظر عن نوع مصدر البيانات أو موقعها.
الأتمتة الذكية

تطبيق الضوابط الآلية للبيانات الحساسة وفقًا لسياق العمل وعوامل الخطر.
تحسين دقة البيانات

تحقيق دقة أعلى وتقليل النتائج الإيجابية والسلبية الخاطئة في تصنيف البيانات.
النشر المبسط

تقليل الوقت والجهد اللازمين لاكتشاف البيانات وتصنيفها في بيئة معقدة.
ميزة
المسح والاكتشاف المستمر اكتشف المستودعات والبيانات الوصفية تلقائياً من خلال المسح المستمر.
التحديد والتصنيف التلقائي تحديد البيانات الحساسة وتصنيفها - بشكل مستمر وتلقائي.
دعم جميع أنواع البيانات والمنصات استخدم منتجًا واحدًا لاكتشاف جميع أنواع البيانات، بغض النظر عن أنواع التخزين أو الموقع. اطلع على جميع البروتوكولات ومصادر البيانات المدعومة
الذكاء الآلي الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الاصطناعي والتعلّم الآلي (ML) لتدريب النظام على تحديد الملفات التي تحتوي على بيانات حساسة.

حالة الاستخدام

حماية البيانات سياق بيانات SIEM و SOAR الحد من سطح الهجوم توسيع نطاق منع فقدان البيانات الطب الشرعي لما بعد الاختراق إدارة الثغرات الأمنية
التكامل
IBM ®Guardium Discover and Classify وOneTrust

يؤدي التكامل السلس مع OneTrust إلى تحويل نهجك في إدارة الخصوصية وأتمتة استيفاء تقرير البحث والإنقاذ الرقمي للبيانات، وتقليل الجهود اليدوية والأخطاء المرتبطة بتعيين البيانات وتصنيفها.

IBM ®Guardium Discover and Classify و Microsoft Purview

يستفيد هذا التكامل من نقاط القوة في كلا النظامين، حيث يجمع بين وضع العلامات الحساسة مع الأتمتة المتقدمة لإدارة البيانات بدقة, تمكين مجموعة من التنقل في بيئات البيانات الحديثة بثقة.

BM ®Guardium Discover and Classify و Collibra

IBM ®يقوم ®Guardium Discover and Classify بتحديث Collibra تلقائيًا بالموقع والحساسية وسياق الأعمال الخاصة بالبيانات في واجهات برمجة تطبيقات ®VIA غير التابعة لمنظمة غير حكومية في زمن شبه حقيقي ®VIA حتى تتمكن مجموعة من الحصول على رؤية كاملة للبيانات في جميع البيئات.

IBM ®Guardium Discover and Classify and IBM ®Guardium Data Protection

IBM ®يوفر ®Guardium Discover and Classify اكتشافًا آليًا وزمنيًا شبه حقيقي، وتخطيطًا للشبكة وتتبعًا للبيانات الحساسة. وبالاقتران مع المراقبة القوية للبيانات من IBM ®Guardium Data Protection، يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر بشكل كبير وخفض تكاليف مجموعتك.
التسعير البسيط للهيكلية والبيانات غير المهيكلة والمنظمة


تُستخدم Virtual Servers المدارة (MVS) لاكتشاف بيانات الاكتشافات المهيكلة (MVS) وتستخدم تيرابايت (TB) لاكتشاف بيانات الاكتشافات غير المنظمة. تختلف التسعينات بناءً على عدد مصادر البيانات وتكوين بيئتك.
خوادم للبيانات المهيكلة

نقوم بحساب عدد خوادم قواعد البيانات الفردية لتحديد عدد خوادم MVS، بغض النظر عن كمية مخطط قاعدة البيانات أو مصادر البيانات على هذا الخادم.

 تيرابايت لـ بيانات غير منظمة

كمية البيانات غير المضغوطة على مستودع أو على السحابة أو السحابة المحلية.

اتصل بأحد ممثلي IBM للحصول على مناقشة مفصلة حول خيارات التسعير للحصول على الخيارات التي تلبي احتياجات عملك.
الموارد ما هو اكتشاف البيانات في العمق؟

من الضروري معرفة البيانات التي تعمل عليها عند اتخاذ قرار بشأن تدابير الأمان والخصوصية الأنسب.

 تحويل إدارة الكمبيوتر المركزي إدارة البيانات

استفد من الذكاء الاصطناعي السياقي الاصطناعي لتقديم رؤية ودقة لا مثيل لها في اكتشاف البيانات وتصنيفها عبر بيئات الكمبيوتر المركزي.

اكتشاف البيانات في عالم رقمي متغير

تعرّف على كيف أن تزايد التقنيات الرقمية يدفع إلى الحاجة إلى بيانات قوية وتصنيف لحماية المعلومات الحساسة.
®منتجات جارديوم IBM ®غوارديوم الرؤى الرؤى

احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.

 IBM ®Guardium الرؤى SaaS DSPM

هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات in ®Guardium الرؤى.

 IBM ®غوارديوم حماية البيانات

يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.

 IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability

افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.

 IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager

توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.

 IBM Guardium Data Encryption

قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ من خلال المراجعات التي يمكنك إجراؤها مع خبير المراجعات ®Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.

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