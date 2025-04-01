IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability
تحديد التهديدات في دقائق معدودة. تحقيق كفاءة أكبر وبساطة في العمليات مع سير العمل المدمج.
تعلم كيفية كشف نقاط الضعف (1:20) جرب عرض توضيحي توضيحي تفاعلي ذاتي
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IBM ®يقوم برنامج ®Guardium Vulnerability Assessment بفحص البنية التحتية المحلية و Cloud Databases للكشف عن الثغرات الأمنية و ®تنظيم الإجراءات العلاجية. تُعد المعلومات جزءًا من عائلة برمجيات أمن IBM المعلومات ®Guardium وتتكامل مع حلول الأمان الحالية مثل IBM ®QRadar أو HP ArcSight.

 تحديد التهديدات والثغرات الأمنية في البيئات

يعد تحديد نقاط الضعف في بيئات البيانات الخاصة بك أمرًا أساسيًا لفهم وإدارة الأمن الأمني للبيانات الخاصة بك. IBM Security Guardium يفحص تقييم الثغرات الأمنية البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودع البيانات وبيئات البيانات الكبيرة - في كل من السحابة المحلية وفي السحابة - للكشف عن الثغرات الأمنية واقتراح إجراءات علاجية بناءً على معيار من STIG و CIS و CVE ومعايير التكوين الأخرى.

®تحدد ثغرات Guardium الأمنية في قواعد البيانات مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والتغييرات غير المصرح بها والامتيازات التي تم تكوينها بشكل خاطئ وعمليات تسجيل الدخول الإدارية المفرطة والنشاط غير المعتاد بعد ساعات العمل وغيرها من الثغرات السلوكية مثل مشاركة الحساب. ثم تقدم تكنولوجيا المعلومات تقارير كاملة بالإضافة إلى توصيات قابلة للتنفيذ للتنفيذ للتنفيذ العنوان الثغرات الأمنية لتقوية بيئات قواعد البيانات الخاصة بك.

®يتم تقديم برمجيات Guardium Vulnerability Assessment كجزء من ®Guardium Data Protection، ولكن يمكن تنفيذها كعرض مستقل يخدم المعلومات التكنولوجية الخاصة بـ Technology المعلوماتية حالة الاستخدام.

 تنزيل صحيفة البيانات
إتقان إقامة البيانات

تعرّف على الاستراتيجيات الفعّالة لتحصين بياناتك من خلال تدابير الامتثال.
تقرير خاص
اطلع على مؤشر X-Force Threat Intelligence 2024 للتعرف بشكل أعمق على الأساليب التي يتبعها المهاجمون وتوصيات لحماية الهويات
يجب أن تعرف
انظر لماذا يمكن أن يكون اختيار DSPM قرارًا حكيمًا لتحسين أمن البيانات والتعامل مع الثغرات الأمنية.
لماذا ®الجارديوم 9 من 9

تُظهر فئة IBM ®Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل شركة تكنولوجيا المعلومات رائدة بشكل عام.

 تنزيل تقرير منصات KuppingerCole لأمن البيانات 150

مليار حدث أمني كل يوم في أكثر من 130 دولة.

 احصل على 2024 تقرير خرق البيانات 26%

من الثغرات الأمنية الجديدة المعروفة

 تعرف على كيفية تحسين الوضع الأمني لبياناتك
المزايا
تحقيق قدر أكبر من الكفاءة

إجراء تقييم الثغرات الأمنية في غضون دقائق، مع الحد الأدنى من امتيازات الوصول للقراءة فقط، مع عدم وجود تأثير على الأداء إلى الحد الأدنى.
تبسيط العمليات

تقارير ديناميكية وتوصيات دقيقة لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف التي تتمحور حول البيانات.
منصة قابل للتوسع للتوسع

توسيع النطاق من مصدر بيانات واحد إلى عشرات الآلاف عبر عدة مراكز بيانات أو مواقع جغرافية. دعم منصات قواعد البيانات الرائدة وجميع أنظمة التشغيل الرئيسية، بما في ذلك بيئات البيانات الكبيرة.
الدعم الشامل للمؤسسات

دمج حلول الأمان وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحالية أو استكمالها مثل ServiceNow. سواء أكان نظام المعلومات التكنولوجية يقوم بتعيين التذاكر بكفاءة أو تمكين المستخدمين من إعادة الفحص عند الطلب، فإن فحص الثغرات الأمنية بشكل مبسط وسريع."
فهم أفضل للبيانات وتحسين الوضع الأمني للبيانات وتحسينها

تعرّف على أحدث الثغرات الأمنية في المنصات المدعومة من خلال التحديثات التلقائية والفورية والنتائج الموجزة والتوصيات الملموسة.
ميزة
توصيات أفضل الممارسات إجراء اختبارات متعمقة بناءً على معايير ومعيار من STIG، CIS ، بالإضافة إلى معايير التكوين الأخرى، بالإضافة إلى دعم SCAP. قم بتقوية قواعد بياناتك باستخدام المئات من الاختبارات المعدة مسبقًا وفقًا لأفضل الممارسات. تتوفر تقارير لوحة المعلومات المخصصة والقدرات التنقيبية لكل اختبار رئيسي. يتيح لك الاشتراك في قاعدة المعرفة الخاصة بحماية قواعد البيانات الاستفادة من التحديثات التلقائية من فريق التطوير والبحث في IBM الثغرات الأمنية حول أحدث الثغرات الأمنية.
إدارة الوضع الأمني للبيانات افحص البنية الأساسية للبيانات بحثًا عن الثغرات الأمنية لتحديد المخاطر الأمنية، مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والامتيازات المهيأة بشكل غير صحيح وحسابات البائعين الافتراضية. تقييم وتوثيق أمان قاعدة البيانات لديك للمساعدة في تقييم المخاطر وتصعيدها ومعالجتها. تخطيط الفحص لفهم التعرض لتهديدات يوم الصفر ومعالجة التهديدات. تتيح لك ServiceNow التكامل في سيرفيس ناو إمكانية التنسيق السلس والمعالجة المعالجة.
تقارير لوحة المعلومات المخصصة قم بفحص البنية التحتية لقاعدة البيانات بالكامل بحثًا عن الثغرات الأمنية لتحديد المخاطر الأمنية وجدولة الاختبارات الخاصة بالمنصة التي تكشف عن التكوينات غير الآمنة لقاعدة البيانات المحددة التي يتم تقييمها، إلى جانب عمليات البحث عن الثغرات الأمنية. IBM ®تم تصميم ®Guardium Vulnerability Assessment لتوفير تقارير مفصلة لأكثر من 2,000 اختبار تعرض محدد مسبقاً ومخصص. رصد التهم الموجزة لكل فئة اختبار رئيسية: مركز أمن الإنترنت (CIS)، ودليل التنفيذ التقني لأمن قواعد البيانات (STIG) وحدث الثغرات الأمنية الشائعة (CVE).
الامتثال المدمج في سير العمل تقديم تقييم أمني موجز يتضمن المقاييس المرجحة وخطط العمل العلاجية الموصى بها لتعزيز الأمن. جدولة التقييمات تلقائياً وإدارة توزيع التقارير والتوقيعات وعمليات التصعيد. تكامل الحل مع أدوات إدارة الثغرات الأمنية الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات و/أو تحميل ملف CSV لمزيد من الارتباطات بين الثغرات والمخاطر. استخدم هذا لدعم اللوائح التنظيمية مثل ساربانيس أوكسلي وشركات بطاقات الدفع (PCI) وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).
التسعير

يختلف التسعير بناءً على بيئتك وتكوينك. اتصل بأحد ممثلي شركة IBM لمناقشة نموذج النشر الخاص بك.
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الموارد متطلبات النظام

اطلع على متطلبات النظام التفصيلية والأنظمة الأساسية المدعومة لـ ®Guardium Vulnerability التقييم.

 الوثائق والموارد

راجع وثائق المنتج ووثائق المنتج للاطلاع على جميع الإصدارات.

 IBM أكاديمية التعلم الأمني

عزز معرفتك ®Guardium من خلال التدريب المتاح في كتالوج الدورات التدريبية.
®منتجات جارديوم IBM ®غوارديوم الرؤى الرؤى

احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.

 IBM ®Guardium الرؤى SaaS DSPM

هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات in ®Guardium الرؤى.

 IBM ®غوارديوم حماية البيانات

مراقبة نشاط البيانات وتسريع إعداد تقارير الامتثال لمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.

 IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager

توفير إدارة رئيسية آمنة مع خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. مركزية إدارة مفاتيح التشفير وتبسيطها وأتمتتها.

 IBM ®Guardium Discover and Classify

تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.

 IBM Guardium Data Encryption

قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
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