IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability

IBM ®يقوم برنامج ®Guardium Vulnerability Assessment بفحص البنية التحتية المحلية و Cloud Databases للكشف عن الثغرات الأمنية و ®تنظيم الإجراءات العلاجية. تُعد المعلومات جزءًا من عائلة برمجيات أمن IBM المعلومات ®Guardium وتتكامل مع حلول الأمان الحالية مثل IBM ®QRadar أو HP ArcSight.
يعد تحديد نقاط الضعف في بيئات البيانات الخاصة بك أمرًا أساسيًا لفهم وإدارة الأمن الأمني للبيانات الخاصة بك. IBM Security Guardium يفحص تقييم الثغرات الأمنية البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودع البيانات وبيئات البيانات الكبيرة - في كل من السحابة المحلية وفي السحابة - للكشف عن الثغرات الأمنية واقتراح إجراءات علاجية بناءً على معيار من STIG و CIS و CVE ومعايير التكوين الأخرى.
®تحدد ثغرات Guardium الأمنية في قواعد البيانات مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والتغييرات غير المصرح بها والامتيازات التي تم تكوينها بشكل خاطئ وعمليات تسجيل الدخول الإدارية المفرطة والنشاط غير المعتاد بعد ساعات العمل وغيرها من الثغرات السلوكية مثل مشاركة الحساب. ثم تقدم تكنولوجيا المعلومات تقارير كاملة بالإضافة إلى توصيات قابلة للتنفيذ للتنفيذ للتنفيذ العنوان الثغرات الأمنية لتقوية بيئات قواعد البيانات الخاصة بك.
®يتم تقديم برمجيات Guardium Vulnerability Assessment كجزء من ®Guardium Data Protection، ولكن يمكن تنفيذها كعرض مستقل يخدم المعلومات التكنولوجية الخاصة بـ Technology المعلوماتية حالة الاستخدام.
تعرّف على الاستراتيجيات الفعّالة لتحصين بياناتك من خلال تدابير الامتثال.
تُظهر فئة IBM ®Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل شركة تكنولوجيا المعلومات رائدة بشكل عام.
مليار حدث أمني كل يوم في أكثر من 130 دولة.
من الثغرات الأمنية الجديدة المعروفة
إجراء تقييم الثغرات الأمنية في غضون دقائق، مع الحد الأدنى من امتيازات الوصول للقراءة فقط، مع عدم وجود تأثير على الأداء إلى الحد الأدنى.
تقارير ديناميكية وتوصيات دقيقة لمعالجة التهديدات ونقاط الضعف التي تتمحور حول البيانات.
توسيع النطاق من مصدر بيانات واحد إلى عشرات الآلاف عبر عدة مراكز بيانات أو مواقع جغرافية. دعم منصات قواعد البيانات الرائدة وجميع أنظمة التشغيل الرئيسية، بما في ذلك بيئات البيانات الكبيرة.
دمج حلول الأمان وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الحالية أو استكمالها مثل ServiceNow. سواء أكان نظام المعلومات التكنولوجية يقوم بتعيين التذاكر بكفاءة أو تمكين المستخدمين من إعادة الفحص عند الطلب، فإن فحص الثغرات الأمنية بشكل مبسط وسريع."
تعرّف على أحدث الثغرات الأمنية في المنصات المدعومة من خلال التحديثات التلقائية والفورية والنتائج الموجزة والتوصيات الملموسة.
يختلف التسعير بناءً على بيئتك وتكوينك. اتصل بأحد ممثلي شركة IBM لمناقشة نموذج النشر الخاص بك.
اطلع على متطلبات النظام التفصيلية والأنظمة الأساسية المدعومة لـ ®Guardium Vulnerability التقييم.
راجع وثائق المنتج ووثائق المنتج للاطلاع على جميع الإصدارات.
عزز معرفتك ®Guardium من خلال التدريب المتاح في كتالوج الدورات التدريبية.
احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.
هل تبحث عن تحديد حركة بيانات ظلية وتكنولوجيا المعلومات عبر التطبيق العملي؟ اقرأ عن إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) القدرات in ®Guardium الرؤى.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع إعداد تقارير الامتثال لمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.
توفير إدارة رئيسية آمنة مع خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. مركزية إدارة مفاتيح التشفير وتبسيطها وأتمتتها.
تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.
قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
استكشف عرض توضيحي توضيحي تفاعلي تعرف على المزيد حول ®تقييم المراجعات المراجعات خياراتك مع ®خبير غارديوم في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.