IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability

يعد تحديد نقاط الضعف في بيئات البيانات الخاصة بك أمرًا أساسيًا لفهم وإدارة الأمن الأمني للبيانات الخاصة بك. IBM Security Guardium يفحص تقييم الثغرات الأمنية البنية التحتية للبيانات مثل قواعد البيانات ومستودع البيانات وبيئات البيانات الكبيرة - في كل من السحابة المحلية وفي السحابة - للكشف عن الثغرات الأمنية واقتراح إجراءات علاجية بناءً على معيار من STIG و CIS و CVE ومعايير التكوين الأخرى.

®تحدد ثغرات Guardium الأمنية في قواعد البيانات مثل التصحيحات المفقودة وكلمات المرور الضعيفة والتغييرات غير المصرح بها والامتيازات التي تم تكوينها بشكل خاطئ وعمليات تسجيل الدخول الإدارية المفرطة والنشاط غير المعتاد بعد ساعات العمل وغيرها من الثغرات السلوكية مثل مشاركة الحساب. ثم تقدم تكنولوجيا المعلومات تقارير كاملة بالإضافة إلى توصيات قابلة للتنفيذ للتنفيذ للتنفيذ العنوان الثغرات الأمنية لتقوية بيئات قواعد البيانات الخاصة بك.



®يتم تقديم برمجيات Guardium Vulnerability Assessment كجزء من ®Guardium Data Protection، ولكن يمكن تنفيذها كعرض مستقل يخدم المعلومات التكنولوجية الخاصة بـ Technology المعلوماتية حالة الاستخدام.