IBM Content Manager OnDemand on Cloud
يُتيح الالتقاط الإلكتروني للتقارير والسياسات والبيانات ومراسلات العملاء الأخرى
كائن أزرق في خلفية داكنة

ما الذي يمكن أن يقدِّمه لعملك؟

يُتيح IBM Content Manager OnDemand on Cloud للعملاء أرشفة التقارير، والمراسلات، وسجلات المعاملات على IBM Cloud. يعتمد IBM Content Manager OnDemand on Cloud على الحل الرائد في السوق للبيئات المحلية وتتم استضافته على بنية تحتية آمنة ذات مستأجر واحد. 
تمكين التوافر العالي

يوفر بنية تحتية خاصة ذات مستأجر واحد موزعة عبر مراكز بيانات مزدوجة لضمان التوافر العالي، بما في ذلك الصيانة الروتينية، والنسخ الاحتياطي، والتحديثات.
تقليل عبء تكنولوجيا المعلومات

يُتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات التركيز على أولويات العمل الأخرى من خلال الإشراف على المهام الإدارية الخاصة بالتطبيقات.
زيادة إمكانية الوصول

يُبسِّط خدمة العملاء من خلال تمكين ممثلي خدمة العملاء من الوصول السريع إلى مراسلات العملاء في أي وقت ومن أي مكان.
تحسين الكفاءة

يعمل تلقائيًا على أرشفة مجموعة واسعة من مستندات المعاملات، والتقارير، ومراسلات العملاء.
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