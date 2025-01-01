تخطِّط Hybrid Cloud Mesh لكل مرحلة من مراحل رحلة السحابة والتطبيقات.
الأفضل للفرق التي تستكشف أو تختبر الاتصال الآمن للتطبيقات لما يصل إلى 10 وحدات موارد.
الأفضل للفرق النامية التي تحتاج إلى اتصال مرن يعتمد على الدفع حسب التوسع.
الأفضل للمؤسسات التي تُدير أعباء عمل كبيرة الحجم وذات مهام حساسة.
عمليات ترحيل دون فترات تعطل للأجهزة الافتراضية
تحديث Z
تمكين الذكاء الاصطناعي الوكيل
ربط شبكات تطبيقات الخدمة الذاتية لفرق التطبيقات
اتصال التطبيقات على طبقة التطبيق
الشبكات القائمة على مبدأ الثقة الصفرية
التطبيقات التي لا تعتمد على الموقع
الاتصال عبر السحابة وعبر المناطق
التوفر العالي والمرونة
النشر في بيئات متعددة
إدارة الخدمات السحابية (SaaS) ومستوى التحكم
دعم المنتج Standard
الدعم فقط عبر المجتمع
دعم Advanced متاح
صلاحيات ربط خدمة Red Hat
صلاحيات BYO
صلاحيات Skupper
بدء استخدام Skupper في البيئات الحالية
هل أنت مستعد لتسريع اتصال التطبيقات وتبسيطها عبر البيئات الهجينة؟
قيود النسخة المجانية: حد أقصى 10 وحدات موارد؛ الإلغاء إذا لم يتم الاستخدام لمدة 3 أشهر؛ الدعم فقط عبر المجتمع.
قيود النسخة التجريبية: تتطلب موافقة مبيعات IBM؛ الحد الأقصى 100 وحدة موارد؛ الدعم عبر فريق ما قبل البيع في IBM.