تخطِّط Hybrid Cloud Mesh لكل مرحلة من مراحل رحلة السحابة والتطبيقات.

خطط Hybrid Cloud Mesh Essentials
الإصدار المجاني 0 دولار أمريكي 10 وحدات موارد (RU)

الأفضل للفرق التي تستكشف أو تختبر الاتصال الآمن للتطبيقات لما يصل إلى 10 وحدات موارد.

 جرِّب مجانًا Essentials Starter تبدأ من 400 دولار أمريكي شهريًا | وحدة موارد واحدة الحد الأدنى للكمية: 10 وحدات موارد

الأفضل للفرق النامية التي تحتاج إلى اتصال مرن يعتمد على الدفع حسب التوسع.

 Essential Plus يبدأ من 3,000 دولار أمريكي شهريًا | كتل من 100 وحدة موارد

الأفضل للمؤسسات التي تُدير أعباء عمل كبيرة الحجم وذات مهام حساسة.

عمليات ترحيل دون فترات تعطل للأجهزة الافتراضية

تحديث Z

تمكين الذكاء الاصطناعي الوكيل

ربط شبكات تطبيقات الخدمة الذاتية لفرق التطبيقات

اتصال التطبيقات على طبقة التطبيق

الشبكات القائمة على مبدأ الثقة الصفرية

التطبيقات التي لا تعتمد على الموقع

الاتصال عبر السحابة وعبر المناطق

التوفر العالي والمرونة

النشر في بيئات متعددة

إدارة الخدمات السحابية (SaaS) ومستوى التحكم

دعم المنتج Standard

الدعم فقط عبر المجتمع

دعم Advanced متاح

صلاحيات ربط خدمة Red Hat

صلاحيات BYO

صلاحيات Skupper

بدء استخدام Skupper في البيئات الحالية

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
قيود النسخة المجانية: حد أقصى 10 وحدات موارد؛ الإلغاء إذا لم يتم الاستخدام لمدة 3 أشهر؛ الدعم فقط عبر المجتمع.

قيود النسخة التجريبية: تتطلب موافقة مبيعات IBM؛ الحد الأقصى 100 وحدة موارد؛ الدعم عبر فريق ما قبل البيع في IBM.