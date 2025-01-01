يمكنك تحسين أداء التطبيقات وتوافرها من خلال إعادة توجيه اتصال التطبيقات تلقائيًا في حال انقطاع الشبكة الأساسية
تواجه فرق التطبيقات والبنية التحتية للتطبيقات في أثناء سعيها لتحديث تطبيقاتها تحديات متزايدة في الحفاظ على استمرارية الأعمال وأداء التطبيقات وتوافرها وتجربة المستخدم في نهاية المطاف بسبب:
لمعالجة هذه المشكلات، تحتاج فرق التطبيقات والبنية التحتية للتطبيقات إلى التمكين من أجل:
تحقق IBM® Hybrid Cloud Mesh هذه الأهداف من خلال اتصال يركز على التطبيقات أولاً يساعد على مرونة التطبيق والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث من خلال