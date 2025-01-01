مرونة التطبيقات باستخدام Hybrid Cloud Mesh

يمكنك تحسين أداء التطبيقات وتوافرها من خلال إعادة توجيه اتصال التطبيقات تلقائيًا في حال انقطاع الشبكة الأساسية

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مواجهة تحديات مرونة تطبيقاتك باستخدام Hybrid Cloud Mesh

تواجه فرق التطبيقات والبنية التحتية للتطبيقات في أثناء سعيها لتحديث تطبيقاتها تحديات متزايدة في الحفاظ على استمرارية الأعمال وأداء التطبيقات وتوافرها وتجربة المستخدم في نهاية المطاف بسبب:

  • تعقيد البنية التحتية والاعتماد على مستوى الشبكات والافتقار إلى الأتمتة
  • قابلية التوسع والأداء - تصميم بنية تحتية تتوسع بفعالية مع النمو وتلبي متطلبات الأداء
  • المرونة المحدودة للتطبيقات - مقص الدعم لمرونة اتصال التطبيقات، والاعتماد على بنى الشبكات الأساسية لتحقيق المرونة.
  • الأدوات والعمليات لتعزيز التعاون بين فرق التطوير وفرق العمليات.

لمعالجة هذه المشكلات، تحتاج فرق التطبيقات والبنية التحتية للتطبيقات إلى التمكين من أجل:

  • تبسيط مرونة التطبيقات والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث
  • تحقيق التوافر العالي من خلال إنشاء نسخ متعددة من التطبيقات والخدمات وربطها مع موازنة الأحمال وأقل زمن انتظار  
  • إعادة التوجيه الديناميكي لاتصال التطبيقات والخدمات في حال حدوث أعطال في البنية التحتية الأساسية
  • التعاون مع فرق البنية التحتية عبر منصة موحدة لتحديد مشكلات اتصال التطبيقات وحلها بسرعة.
  • الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة لتحسين الكفاءة التشغيلية
الحل
اتصال مرن بالتطبيقات أولاً

تحقق IBM® Hybrid Cloud Mesh هذه الأهداف من خلال اتصال يركز على التطبيقات أولاً يساعد على مرونة التطبيق والنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث من خلال

  • اتصال يعتمد على السياسات يتم إنشاؤه مرة واحدة وتشغيله في أي مكان يوفر موازنة الأحمال عبر المنصات والمجموعات والسحابات. 
  • إعادة توجيه اتصال التطبيقات والخدمات بشكل مستقل وديناميكي في حال حدوث أعطال في البنية التحتية الأساسية.
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