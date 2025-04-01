IBM ®Guardium Quantum Safe

{اكتب كل اسم ميزة كاسم. كن محددًا (على سبيل المثال، "رمز منخفض Developer Tools ،" "تنقيح قائم على الدور" وليس "إدارة الأصول"). ميزة هي عناصر الأداة، وليست تطبيقًا للمعلومات التكنولوجية. لكل حاجب متحرك، استخدم نفس النوع من التسمية المكونة من كلمة واحدة أو كلمتين، أي إذا كان الحاجب الواحد يسمي الحاجب الذي يساهم في التسمية يجب أن يكون الجميع كذلك}.