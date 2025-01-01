باستخدام ®Guardium الرؤى SaaS Essential و Standard و Advanced Edition، يمكنك البدء فورًا في جمع وتحليل نشاط بياناتك وإعداد التقارير بشأنها. ®تعتمد الرؤى الرؤساء SaaS التسعير على عدد السحابة مخزن البيانات التي يتم رصدها، وحجم التخزين المطلوب.
®يتم تقديم Guardium الرؤى كخدمة في ثلاثة إصدارات مختلفة بناءً على احتياجاتك وتوفر ترقيات في الإصدار لاستيعاب متطلباتك المتزايدة.
احصل على ما قبل التكامل البناء على مخزن البيانات الأكثر شيوعًا المستند إلى السحابة ورحلة الامتثال الموجهة لتلبية احتياجاتك من لوائح CCPA مع ما قبل البناء على التقارير ومسارات التدقيق.
احصل على جميع مزايا الإصدار Essentials ، بالإضافة إلى خيار إضافة رحلة الامتثال للوائح مثل GDPR وHIPAA وPCI. باستخدام هذا الإصدار، يمكنك مراقبة نشاط البيانات عبر العديد من السحابة وتخصيص التقارير لتلبية احتياجات أمن البيانات الخاصة بك.
احصل على جميع مزايا الإصدار Standard ، بالإضافة إلى القدرات لمراقبة تهديدات البيانات وتحديد أولوياتها عبر بيئة متعددة السحابة من موقع مركزي واحد. تتكامل تكنولوجيا المعلومات بسلاسة مع ®Guardium لحماية البيانات لتزويدك بالتوافق التلقائي مع سير العمل التلقائي والتكامل المحدد مسبقاً مع أدوات الأمان الأخرى.
قلق المستخدم
®غوارديوم الرؤى SaaS Essentials
®Guardium الرؤى الرؤى ساس Standard
®Guardium الرؤى الرؤى ساس Premium
دعم امتثال البيانات فقط
الامتثال للبيانات وأمن البيانات حالة الاستخدام
تنظيم البيانات الواحدة التي سيتم دعمها
لوائح البيانات المتعددة التي سيتم دعمها
توصيل ومراقبة مخزن البيانات في السحابة فقط
الحل القائم على النفقات التشغيلية
التقارير المخصصة ولوحة المعلومات
التوصيل بكل من السحابة ومخزن البيانات المحلية
التكامل مع ®حماية البيانات Guardium حماية البيانات
اكتشف & تصنيف البيانات في السحابة وتطبيق SaaS
مراقبة تدفق البيانات بين المناطق
تتضمن استحقاقات ®الرؤى الرؤى الخاصة بك جميع البرامج التي تحتاجها لتشغيل ®تشغيل محور سحابة هجينة أمن البيانات. لست بحاجة إلى إحضار ترخيص ®Red Hat OpenShift الخاص بك.
المقاييس
®يتم تسعير ®Guardium الرؤى باستخدام اثنين من المقاييس Virtual Servers (MVS) ونواة المعالج الافتراضي (VPC). و MVS هو جهاز كمبيوتر (مادي أو افتراضي) يتألف من وحدات معالجة وذاكرة وعمليات إدخال/إخراج، ويقوم بتنفيذ الإجراءات أو الأوامر أو التطبيق المطلوب لمستخدم أو أكثر أو جهاز عميل واحد أو أكثر. إن VPC هو نواة معالج في خادم فعلي غير مقسم، أو نواة افتراضية مخصصة لخادم Virtual Servers.
عند شراء ®Guardium الرؤسى، يمكن للعملاء اختيار مقاييس واحدة أو الجمع بينهما للحصول على الدعم الكامل لبيئات السحابة المحلية.
نصيحة: إذا كان لديك أي من مصادر البيانات السحابة التي لا تحتوي على مقاييس بيانات قائمة على الحوسبة، فاستخدم مقاييس MVS. على سبيل المثال، يوفر ®Guardium مراقبة نشاط البيانات على AWS S3. نظرًا لعدم وجود VPC مقترن بخدمة S3، استخدم MVS المقاييس MVS. لذا، 1 دلو (مثيل) AWS S3 = 1 MVS.
إذا كان لديك خوادم قاعدة بيانات IaaS محليًا، فاستخدم خوادم MVS المقاييس. احسب فقط الخوادم التي تقدم الخدمات بنشاط. لا تحتسب HADR العقدة أو الوقف السلبي.
استخدم المقاييس VPC إذا كان لديك اشتراك DBaaS محسوب بواسطة VPC. عد جميع مصادر VPC التي اشتركت فيها عبر جميع مصادر DBaaS. يتم استخدام VPC بشكل متكرر لبيئات البيانات السحابة الأصلية وبيئات البيانات المعبأة في حاويات.
قم بزيارة سوق AWS Marketplace للتعرف على المزيد حول استخدام ®Guardium الرؤى على AWS.
استكشف ®Guardium الرؤى مع بيئة تحديد الوصول المجانية لمدة 3 أيام لاختبار حماية البيانات والامتثال في سيناريوهات العالم الحقيقي.
خالية من المخاطر. لا يوجد التزام. بياناتنا فقط.
الفوائد
IBM ®Guardium الرؤى SaaS Standard آلية تحديد الوصول
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الفوائد
IBM ®تجربة ®Guardium الرؤى SaaS Standard
ابدأ رحلتك ®Guardium الرؤى مع عرض تجريبي مباشر مجاني بإرشاد من ®خبير استكشف حالة الاستخدام. اتصل بأحد ممثلي شركة IBM للإجابة عن أسئلتك في استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة.
هل تبحث عن رؤية مركزية لكيفية الوصول إلى بيانات حساس واستخدامها عبر البيئات المختلطة؟ ألقِ نظرة على كيف يمكن لـ ®Guardium معارف SaaS حماية البيانات وتعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات في عالم اليوم الذي يتسم بالمرونة.
هل تبحث عن مساعدة لتلبية متطلبات الامتثال للبيانات المعقدة؟ ألقِ نظرة على سير العمل السهل الاستخدام في سير العمل ®Guardium الرؤى التي تساعدك على تلبية احتياجات الامتثال بسرعة.