التسعير
®تقدم شركة Guardium الرؤى توفر ترخيصًا شهريًا قائمًا على البرمجيات كخدمة SaaS بالإضافة إلى ترخيص محلي
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رسم توضيحي يُظهر عناصر واجهة المستخدم ®Guardium Guardium واجهة المستخدم في شكل مجمّع
®الرؤى الرؤى حاسبة الأسعار
®غارديوم الرؤى SaaS SaaS لأمن البيانات والامتثال

باستخدام ®Guardium الرؤى SaaS Essential و Standard و Advanced Edition، يمكنك البدء فورًا في جمع وتحليل نشاط بياناتك وإعداد التقارير بشأنها. ®تعتمد الرؤى الرؤساء SaaS التسعير على عدد السحابة مخزن البيانات التي يتم رصدها، وحجم التخزين المطلوب.

®يتم تقديم Guardium الرؤى كخدمة في ثلاثة إصدارات مختلفة بناءً على احتياجاتك وتوفر ترقيات في الإصدار لاستيعاب متطلباتك المتزايدة.

 
IBM ®غوارديوم الرؤى Essentials الإصدار

احصل على ما قبل التكامل البناء على مخزن البيانات الأكثر شيوعًا المستند إلى السحابة ورحلة الامتثال الموجهة لتلبية احتياجاتك من لوائح CCPA مع ما قبل البناء على التقارير ومسارات التدقيق.

اشتر الآن IBM ®غوارديوم الرؤى Standard الإصدار

احصل على جميع مزايا الإصدار Essentials ، بالإضافة إلى خيار إضافة رحلة الامتثال للوائح مثل GDPR وHIPAA وPCI. باستخدام هذا الإصدار، يمكنك مراقبة نشاط البيانات عبر العديد من السحابة وتخصيص التقارير لتلبية احتياجات أمن البيانات الخاصة بك.

اشتر الآن IBM ®غوارديوم الرؤى Premium الإصدار

احصل على جميع مزايا الإصدار Standard ، بالإضافة إلى القدرات لمراقبة تهديدات البيانات وتحديد أولوياتها عبر بيئة متعددة السحابة من موقع مركزي واحد. تتكامل تكنولوجيا المعلومات بسلاسة مع ®Guardium لحماية البيانات لتزويدك بالتوافق التلقائي مع سير العمل التلقائي والتكامل المحدد مسبقاً مع أدوات الأمان الأخرى.

قلق المستخدم

®غوارديوم الرؤى SaaS Essentials

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®Guardium الرؤى الرؤى ساس Standard

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®Guardium الرؤى الرؤى ساس Premium

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دعم امتثال البيانات فقط 

الامتثال للبيانات وأمن البيانات حالة الاستخدام

تنظيم البيانات الواحدة التي سيتم دعمها

لوائح البيانات المتعددة التي سيتم دعمها

توصيل ومراقبة مخزن البيانات في السحابة فقط

الحل القائم على النفقات التشغيلية

التقارير المخصصة ولوحة المعلومات 

التوصيل بكل من السحابة ومخزن البيانات المحلية 

التكامل مع ®حماية البيانات Guardium حماية البيانات

اكتشف & تصنيف البيانات في السحابة وتطبيق SaaS

مراقبة تدفق البيانات بين المناطق
®برنامج غوارديوم الرؤى التسعير البرمجي

تتضمن استحقاقات ®الرؤى الرؤى الخاصة بك جميع البرامج التي تحتاجها لتشغيل ®تشغيل محور سحابة هجينة أمن البيانات. لست بحاجة إلى إحضار ترخيص ®Red Hat OpenShift الخاص بك.

المقاييس

®يتم تسعير ®Guardium الرؤى باستخدام اثنين من المقاييس Virtual Servers (MVS) ونواة المعالج الافتراضي (VPC). و MVS هو جهاز كمبيوتر (مادي أو افتراضي) يتألف من وحدات معالجة وذاكرة وعمليات إدخال/إخراج، ويقوم بتنفيذ الإجراءات أو الأوامر أو التطبيق المطلوب لمستخدم أو أكثر أو جهاز عميل واحد أو أكثر. إن VPC هو نواة معالج في خادم فعلي غير مقسم، أو نواة افتراضية مخصصة لخادم Virtual Servers.

عند شراء ®Guardium الرؤسى، يمكن للعملاء اختيار مقاييس واحدة أو الجمع بينهما للحصول على الدعم الكامل لبيئات السحابة المحلية.

نصيحة: إذا كان لديك أي من مصادر البيانات السحابة التي لا تحتوي على مقاييس بيانات قائمة على الحوسبة، فاستخدم مقاييس MVS. على سبيل المثال، يوفر ®Guardium مراقبة نشاط البيانات على AWS S3. نظرًا لعدم وجود VPC مقترن بخدمة S3، استخدم MVS المقاييس MVS. لذا، 1 دلو (مثيل) AWS S3 = 1 MVS.
حماية الخوادم باستخدام برنامج ®Guardium الرؤى

إذا كان لديك خوادم قاعدة بيانات IaaS محليًا، فاستخدم خوادم MVS المقاييس. احسب فقط الخوادم التي تقدم الخدمات بنشاط. لا تحتسب HADR العقدة أو الوقف السلبي.

 حماية أنوية المعالج باستخدام برنامج ®Guardium Guardium الرؤى

استخدم المقاييس VPC إذا كان لديك اشتراك DBaaS محسوب بواسطة VPC. عد جميع مصادر VPC التي اشتركت فيها عبر جميع مصادر DBaaS. يتم استخدام VPC بشكل متكرر لبيئات البيانات السحابة الأصلية وبيئات البيانات المعبأة في حاويات.

 IBM ®غوارديوم الرؤى على AWS

قم بزيارة سوق AWS Marketplace للتعرف على المزيد حول استخدام ®Guardium الرؤى على AWS.

قم بزيارة سوق AWS Marketplace
جرّب آلية تحديد بيئة الوصول المجانية لمدة 3 أيام

استكشف ®Guardium الرؤى مع بيئة تحديد الوصول المجانية لمدة 3 أيام لاختبار حماية البيانات والامتثال في سيناريوهات العالم الحقيقي.  

خالية من المخاطر. لا يوجد التزام. بياناتنا فقط.

الفوائد

  • الامتثال الأسرع للتقارير الاسترشادية & ما قبل البناء
  • تقليل المخاطر من خلال ما قبل تقارير ما قبل البناء الأمنية & التحليلات القائمة على المخاطر
  • الإبلاغ المبسط & التعاون
  • قابل للتنفيذ الرؤى قابل للتنفيذ مع تقارير بناء تقاريرك الخاصة & لوحة المعلومات المخصصة
  • معايير الامتثال المدعومة
  • تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تتبع المراجعات وإعداد التقارير

IBM ®Guardium الرؤى SaaS Standard آلية تحديد الوصول

IBM ®Guardium الرؤى SaaS Premium آلية تحديد الوصول
جرّب ®الرؤى الرؤى

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الفوائد

  • نشر سريع وسهل وسريع يستغرق دقائق قليلة لنشره.
  • تكتشف بياناتك الحساسة تلقائياً عبر جميع بيئات السحابة وتطبيق SaaS، بما في ذلك بيانات ظلية.
  • تصنيف الحساسيات الشخصية والمالية والمحددة للهوية والحساسيات التنموية والحفاظ على سيادة بياناتك. تظل بياناتك في حسابك ومنطقتك.
  • قم بتحسين وضع الأمان والامتثال لبياناتك الحساسة وتوافق مع أفضل الممارسات الأمنية ولوائح الامتثال، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية خصوصية البيانات (CCPA) وقانون حماية خصوصية التأمين الصحي وحماية البيانات (HIPPA) وقانون PCI.
  • التعرف باستمرار على الوصول المحتمل والفعلي للمستخدمين والهويات الداخلية والخارجية إلى بياناتك الحساسة.

IBM ®تجربة ®Guardium الرؤى SaaS Standard

IBM ®تجربة ®Guardium الرؤى SaaS Premium
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك ®Guardium الرؤى مع عرض تجريبي مباشر مجاني بإرشاد من ®خبير استكشف حالة الاستخدام.  اتصل بأحد ممثلي شركة IBM للإجابة عن أسئلتك في استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة.

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هل تبحث عن رؤية مركزية لكيفية الوصول إلى بيانات حساس واستخدامها عبر البيئات المختلطة؟ ألقِ نظرة على كيف يمكن لـ ®Guardium معارف SaaS حماية البيانات وتعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات في عالم اليوم الذي يتسم بالمرونة.

 استكشف أمن البيانات والحماية مع ®الرؤى الرؤى امتثال البيانات مع IBM ®Guardium الرؤى

هل تبحث عن مساعدة لتلبية متطلبات الامتثال للبيانات المعقدة؟ ألقِ نظرة على سير العمل السهل الاستخدام في سير العمل ®Guardium الرؤى التي تساعدك على تلبية احتياجات الامتثال بسرعة.

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