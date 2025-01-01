تعرف على المزيد حول إمكانات الحل وحسابات التقنية السحابية المدعومة، وكيفية مساعدة إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في تصنيف البيانات وأمن البيانات السحابية.
اقرأ تقييم المحلل لسوق DSPM الناشئ وكيف يمكن الاستفادة منه في إدارة المخاطر.
أوقف تسريبات بيانات الظل باستخدام المراقبة والتحكم الذكي.
احصل على رؤية للبيانات الحساسة، وقم بتعيين تدفقات البيانات وكشف الثغرات الأمنية باستخدام DSPM.
احصل على نظرة عامة على سوق منصات أمن البيانات.
تعرف على كيفية ضمان امتثال البيانات في عالم السحابة المتعددة الهجينة.
هل أنت قلق بشأن عمليات اختراق أمن بيانات السحابة؟ التشفير وحده لا يكفي. تعرف على حل DSPM لإدارة وضع أمن البيانات، مفتاح أمن البيانات السحابية الحقيقي.
تعد عمليات اختراق السحابة مكلفة وشائعة، خاصة في عالم السحابة المتعددة. تعرّف كيف أن حماية بيانات السحابة الأصلية يمكن أن تحافظ على سلامة بياناتك وزيادة الابتكار.
اكتشف نصائح الخبراء، وتوجهات الصناعة، والاستراتيجيات العملية لزيادة وضع أمن بياناتك إلى أقصى حد.
تعرّف على الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز تسكين بياناتك من خلال إجراءات الامتثال.
اكتشف أفضل ممارسات الصناعة للتحكم في بياناتك وحمايتها من الانتهاكات وغرامات الامتثال.
يعمل Guardium على تبسيط أمن بيانات السحابة. تعرف على كيفية الحصول على إدارة وضع أمن البيانات على أجهزة إدارة وضع الأمن السحابي.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها.
حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للاكتشاف السريع والتصنيف الدقيق للبيانات الحساسة أينما كانت. يوفر اكتشاف البيانات بدقة تبلغ 98.6% في البيانات المنظمة ودقة تبلغ 100% مع البيانات غير المنظمة.
يُمكنك تشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.
افحص بياناتك للكشف عن الثغرات والتهديدات والحدود الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.
تعرّف على المزيد عن مجموعة منتجات Guardium
يدعم Guardium DSPM جميع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP) و Microsoft Azure.
يتم نشر مكون Guardium DSPM Analyzer في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوين المناسبين.
لا، يعمل Guardium DSPM حصريًا في نموذج SaaS.
لا، لن تحتاج إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام أداة Guardium DSPM.
في حين أن أداة Guardium DSPM لا تركز على أوامر رسمية محددة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (HIPAA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (CCPA) وغيرها، إلا أنها توفر قدرات من شأنها مساعدة المنظمات على تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي يمكن أن تؤثر في خصوصية البيانات. يمكن أن تساعد هذه الإمكانات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.