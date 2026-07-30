معالجة المدفوعات والمعاملات المالية ومراقبتها وتتبُّعها وإعداد التقارير عنها على منصة هجينة متعددة السحابات
يدمج وينسّق ويراقب المعاملات المالية
يوفر برنامج IBM Financial Transaction Manager تكاملًا وتنسيقًا ومراقبةً للمعاملات المالية. كما يُتيح معالجة متسقة عبر أنواع متعددة من المدفوعات، ما يمكِّن المؤسسات المالية من توحيد عمليات معالجة المدفوعات على منصة واحدة. وتتوفر إمكانات النشر عبر البيئات السحابية العامة والهجينة ومتعددة السحابات، بالاعتماد على Red Hat OpenShift.
دعم دورة حياة المدفوعات
استخدام منتجات مكملة لدعم المدفوعات الفورية، وSWIFT، وACH، وSEPA، ومعالجة الشيكات، وإلحاق العملاء، واستيعاب المعاملات، وغيرها. كما توفِّر خدمات الشيكات الاختيارية تحديثًا لأنظمة معالجة الشيكات الحالية أو استبدالها أو تجديدها.
دعم وحدات أعمال متعددة ضمن مثيل واحد، بحيث تتمكن كل وحدة من تكوين الحل بما يلائم احتياجاتها الخاصة، ما يُسهم في تقليل التكاليف وتسهيل جهود الامتثال. كما يوفر الحل واجهات برمجة تطبيقات للتكامل مع أنظمة مكافحة الاحتيال واكتشاف المعاملات الخاضعة للعقوبات.
السماح بمرور المدفوعات عبر شبكات دفع بديلة، مثل سلسلة الكتل وأنظمة المدفوعات الفورية والشبكات الإقليمية، بالإضافة إلى SWIFT، دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات على الأنظمة الخلفية.
الاستفادة من واجهة رسائل SWIFT الحاصلة على جميع شهادات اعتماد SWIFT Interface، والتي تدعم جميع رسائل SWIFT MT وMX. كما يمكن للمدفوعات المرور عبر شبكات دفع بديلة دون الحاجة إلى تعديل الأنظمة الخلفية.
الاستفادة من مرونة النشر التي توفرها Red Hat OpenShift، وحرية الاختيار بين مزوِّدي خدمات السحابة المدعومين. فقد تم التحقق من الحاويات المعتمدة على منصة Red Hat OpenShift، وتم بناؤها وفق معايير Kubernetes.
توحيد عمليات معالجة المدفوعات، وتطبيق معايير تشغيل موحَّدة مع الاستفادة من الإمكانات الحالية. وتساعد إمكانات التكامل المشتركة على إدارة المعاملات، بينما تتكامل قاعدة بيانات تشغيلية مع حلول إدارة بيانات المؤسسة.
تسريع تحول المدفوعات
تحديث عمليات المدفوعات عبر مختلف شبكات الدفع مع تحسين الامتثال وقابلية التوسع والكفاءة. تبسيط عمليات الانضمام وتقديم الخدمات، وتقليل التعقيد التشغيلي، وإنشاء بيئة مدفوعات أكثر ترابطًا تدعم تبنّي السحابة وتعزز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي.
مواكبة متطلبات المدفوعات المتطورة بسرعة وثقة أكبر. دعم متطلبات الامتثال عبر شبكات دفع متعددة، وتقليل مخاطر التنفيذ، وتسهيل التكيف مع المتطلبات التنظيمية ومعايير القطاع المتغيرة.
التعامل مع الزيادة في أحجام المعاملات ومتطلبات الخدمات مع الحفاظ على الأداء والتوافر والأمان. دعم نمو الأعمال من خلال بنية مصممة لتحقيق المرونة التشغيلية والمعالجة على مستوى المؤسسات.
تقليل التكاليف التشغيلية مع تسريع طرح الخدمات الجديدة وإلحاق العملاء. تبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وطرح إمكانات مبتكرة للمدفوعات في السوق بوتيرة أسرع.
التخلص من الأنظمة المنعزلة بين شبكات الدفع المختلفة لتحسين الرؤية والتحكم والاتساق التشغيلي. إنشاء أساس لتحديث البنية السحابية مع تحقيق قيمة أكبر من بيانات المؤسسة ومبادرات الذكاء الاصطناعي.
استكشِف الموارد التقنية
تمكَّن من الوصول إلى الوثائق الفنية ونظرات عامة على المنتج وموارد التنفيذ؛ لتقييم الإمكانات وفهم البنية والتخطيط لعملية النشر. واستكشِف الموارد التي تساعد على تسريع التبنّي والتحديث ومبادرات تحول المدفوعات.