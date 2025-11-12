IBM Export for FileNet Image Manager

تصدير أي مجموعة من الملفات كمستندات من IBM FileNet Image Services الى نظام الملفات

امرأة تكتب على جهاز كمبيوتر محمول

تصدير المحتوى وتسليمه بسرعة فائقة في العمل

يقوم برنامج IBM® Export for FileNet® Image Manager بتصدير المستندات بسرعة وسهولة من خدمات صور IBM FileNet Image Services. 
يمكن تنفيذ الإجراء بتنسيق إدخال مطابق لـ IBM FileNet BatchIt لاستيراده إلى طرف خلفي لـ FileNet، دون خطوات إضافية. يوفر التطبيق نقاط تفتيش وإمكانيات إعادة التشغيل لإدارة الإجراء بشكل مريح.
تخفيض تكاليف التشغيل

أتمتة عملية التقاط البيانات لتقليل التكاليف وإعادة توزيع الموظفين على العمليات الحساسة.
توافق BatchIt

استيراد البيانات إلى واجهة خلفية ل FileNet باستخدام IBM FileNet BatchIt، بدون تغييرات إضافية.
آلية الاسترداد

استخدم آلية الاسترداد التلقائي لمحاولة التصدير مرة أخرى، كليًا أو جزئيًا.

الميزات

تصدير المستندات بسرعة وموثوقية

يعمل Export for FileNet Image Manager كأداة تصدير مركزية لأي تنسيق ملف.

 يدعم الإطلاق الخارجي

يعمل Export for FileNet Image Manager كأداة سطر أوامر ويمكن استدعاؤه من تطبيقات أخرى.

 يوفر نقاط تفتيش وإمكانيات إعادة التشغيل

تساعد نقاط التفتيش وقدرات إعادة التشغيل قسم تكنولوجيا المعلومات على تشغيل عمليات التصدير بسلاسة.

ربما يحوز على اهتمامك أيضًا

الممر في غرفة الخادم

IBM FileNet Image Services

يمكنك تخزين وإدارة كميات كبيرة من المعلومات مع توفرها بدرجة عالية.
امرأة تدرس الرسوم البيانية على شاشة الكمبيوتر

أدوات خدمات إدارة محتوى المؤسسة

تعرَّف على المزيد حول أصول وعروض خدمات برمجيات إدارة المحتوى المؤسسي من IBM.
اتخذ الخطوة التالية

تعرَّف كيف يساعدك IBM Export for FileNet Image Manager في بناء حلول لأعمالك.
مزيد من الطرق للاستكشاف الدعم الأخبار والأحداث الخدمات الاستشارية في مجال الأتمتة