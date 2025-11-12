يقوم برنامج IBM® Export for FileNet® Image Manager بتصدير المستندات بسرعة وسهولة من خدمات صور IBM FileNet Image Services.

يمكن تنفيذ الإجراء بتنسيق إدخال مطابق لـ IBM FileNet BatchIt لاستيراده إلى طرف خلفي لـ FileNet، دون خطوات إضافية. يوفر التطبيق نقاط تفتيش وإمكانيات إعادة التشغيل لإدارة الإجراء بشكل مريح.