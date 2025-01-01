IBM Envizi: رؤى المخاطر المناخية
تقييم بيانات المخاطر المناخية وإدارتها ودمجها لتسريع عملية إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهحينة لبرنامج Envizi Climate Risk Insights
تحديد المخاطر المادية المتعلقة بالمناخ على الأصول الثابتة

يقيِّم IBM® Envizi™ Climate Risk Insights المخاطر المادية على الأصول الثابتة بناءً على عشرة مخاطر مناخية مختلفة ويعبر عن التأثير المحتمل لهذه المخاطر على الأعمال من خلال المقاييس المالية والتشغيلية. ويمكن اختبار الرؤى تحت الضغط وفقًا لنماذج سيناريوهات التغير المناخي والتحقق منها على مستوى المحافظ والأصول لإدراجها في عمليات الإبلاغ والإفصاح الخاصة بتخطيط الأعمال والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
من المتوقع أن تبدأ بعض الشركات في تقديم إفصاحات توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) بدءًا من عام 2025
جولة للتعرف على المنتج
الجديدة إعداد معارف مخاطر المناخ للإفصاح عنها جولة في المنتج حيث تتابع مدير الاستدامة ومدير المخاطر وهما يستعدان للإفصاح عن رؤى مخاطر المناخ باستخدام Envizi. استكشف تجربة المنصة

ميزات الوحدة

مقاييس المخاطر القابلة للتنفيذ تقييمات السيناريوهات المناخية تصورات البيانات متعددة الأوضاع قوالب الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
المزايا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
تبسيط عمليات الإفصاح عن مخاطر المناخ

إنشاء المقاييس وتقييمات السيناريوهات المطلوبة للإفصاح، مع رؤية كاملة لمنهجية البيانات وعمليات الحساب لدعم متطلبات التدقيق.
حماية الأصول والعمليات

تقدير التعرض لمخاطر المناخ المادية للأصول الثابتة للإبلاغ عن إستراتيجيات التخفيف من المخاطر وتجنبها القائمة على البيانات.
إدارة المخاطر جنبًا إلى جنب مع متطلبات إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى

دمج بيانات مخاطر المناخ مع مقاييس الاستدامة الأخرى في Envizi باستخدام أدوات سير عمل التقارير للحصول على حل كامل لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
هل أنت على استعداد لتحويل تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بك؟

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المزيد من الطرق للاستكشاف شرح توجيه إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD) توضيح فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) توضيح مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB) دليل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
الحواشي
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  • تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء دون إشعار، وتمثل الأهداف والغايات فقط.
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