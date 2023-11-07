تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك في برنامج الاستدامة.
تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك في برنامج الاستدامة.
استكشف دليل التكيف مع مخاطر المناخ، الذي يقدم إرشادات إرشادية للمساعدة في التكيف مع التأثيرات الفورية والعاجلة لتغير المناخ.
نماذج الطقس هي عمليات محاكاة حاسوبية للغلاف الجوي لأبحاث الطقس والتوقعات.
يستخدم الكشف الضوئي وتحديد المدى (LiDAR) ضوء الليزر لقياس المسافة وعمل خرائط ونماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.
البيانات الجغرافية المكانية هي بيانات تستند إلى الوقت وترتبط بموقع محدد على سطح الأرض. يمكن أن توفر معلومات الرؤى التليفزيونية في العلاقات بين المتغيرات وتكشف عن الأنماط والاتجاهات.
نظم المعلومات الجغرافية (GIS) هي أنظمة حاسوبية تنتج تصورات متصلة للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى إنشاء التصورات، فإن نظم المعلومات الجغرافية قادرة على التقاط البيانات الجغرافية المكانية وتخزينها وتحليلها وإدارتها.
كما يمكن أن يكون للقضايا البيئية تأثيرات كبيرة على سلامة الإنسان ورفاهيته لأنها تؤثر على سلامة العالم الطبيعي، وكذلك على مجموعة من الأعمال التجارية.
يؤثر الطقس على كل الأعمال التجارية، كل يوم، مما يتطلب من قادة الصناعات التخطيط والاستجابة للاضطرابات الفورية والاتجاهات طويلة الأجل.
من أجل المضي قدمًا في بيئة سريعة التغيير، تنتقل الشركات من الاعتماد على الوقت إلى التنبؤ والمراقبة والإدارة.
إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأحداث المناخية القياسية تذكرنا بأن سلامتنا واقتصادنا العالمي وبيئتنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
هناك جهود مركزة على تحديث الصناعات الزراعية، ومعلومات الطقس القائمة على البيانات المناخية هي مفتاح الاستدامة.
يمكن لمجموعة الأعمال اليوم إنشاء عمليات أكثر استدامة مع تقديم المزيد من القيمة إلى مجموعتها.
تنطوي سلسلة التوريد وإدارة الأصول على بعض من أهم الفرص لتحسين البيئة والابتكار.
يمكن العثور على جذور الأضرار المالية وانقطاع التيار الكهربائي وعدم موثوقية الشبكة في هذه التحديات الرئيسية التي تعاني منها مرفق الخدمات الكهربائية في الولايات المتحدة حاليًا
على مستوى القطاع المالي، هناك مخاطر انتقالية يجب أخذها في الاعتبار أثناء انتقالنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. سيتعين على العديد من شركات الخدمات المالية إعادة تقييم محفظة كبيرة من الاستثمارات.
بينما تضع الشركات خططًا للتخفيف من المخاطر المناخية، فإن لديها فرصة للابتكار في نماذج أعمال جديدة وإظهار الريادة من خلال تطبيق ممارسات أكثر استدامة.
يساعد حل إدارة الغطاء النباتي للذكاء البيئي من IBM في الحصول على رؤية محسّنة للأشجار في منطقة خدمتك.
يمكن أن يؤدي فهم تأثيرات الطقس على سلوك المستهلكين والتنبؤ بها إلى توقعات أكثر دقة للطلب وتحسين عمليات التوريدات.
يتم تحسين قرارات إدارة الغطاء النباتي من خلال بيانات الطقس القوية Satellite وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) جنبًا إلى جنب مع تحديد الأولويات الذكية وإعداد التقارير.
يوفر الذكاء البيئي للتأمين طرقاً جديدة لتعزيز المشاركة والولاء والاحتفاظ بحاملي بوليصة التأمين لدى الشركة عند مواجهة الطقس القاسي.
تسمح بيانات الطقس لبائعي التجزئة بتخزين الطلب المتغير وتعديل المخزون والموظفين، ليصبحوا أكثر ®مرونة في مواجهة حالة عدم اليقين.
تساعد بيانات الطقس الدقيقة والموثوقة شركات مرفق خدمات الأرصاد الجوية على معرفة متى - ومتى لا - يتم التعبئة أثناء العواصف والانقطاعات المحتملة.
تعمل بيانات الطقس على تمكين الإرسال وبرنامج التشغيل من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب تساعد في الحفاظ على حركة أعمال النقل البري.
والهدف من ذلك هو نماذج قابلة للضبط وإعادة الاستخدام تجعل من السهل التنقيب في مجموعات البيانات الضخمة للحصول على المعرفة التي تساعدنا على التكيف مع البيئة المتغيرة.
يهدف تكامل الذكاء الاصطناعي مع البيانات البيئية والمناخية والطقس إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره من خلال تحليل دقيق للمخاطر المناخية على نطاق واسع.
تتعاون شركتا IBM و ARC لتحسين نمذجة المخاطر المناخية في القارة الأفريقية مع استمرار خطر تغير المناخ.
IBM وتكساس إيه آند إم أغريلايف الزراعية تعملان معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على مقابل لاستخدام المياه، مما قد يزيد من غلة المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية.
تعمل مؤسسة Plan21 وIBM على تحسين الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل بشكل أكثر استدامة وإنتاجية.
قررت شركة شل وIBM أن أحد أفضل المسارات للمضي قدماً هو بناء منصة رقمية، OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال تحليل المخاطر المناخية المستنيرة باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 مسار في المكسيك والعالم.
سوق برمجيات إدارة الكربون، وتحليل لحلول الذكاء البيئي من IBM، ومقارنة مفصلة بين بائعي برمجيات إدارة الكربون المتاحة.
يتم احتساب درجة الزخم للمنتج من خلال خوارزمية خاصة تأخذ في الاعتبار البيانات الاجتماعية وبيانات الويب والموظفين والمراجعات التي اعتبرتها G2 مؤثرة في زخم الشركة.
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