الموارد والدعم
استكشف التقارير والوثائق الخاصة بالمنتجات وغيرها من الموارد الأخرى التي تعرف على المزيد حول IBM حلول الاستخبارات البيئية
رسم توضيحي يمثل موارد IBM Environmental Intelligence
الدعم IBM مجتمع الاستدامة

تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك في برنامج الاستدامة.

 IBM مجتمع الممارسات البيئية وحوكمة الشركات وحوكمة الشركات البيانات والذكاء البيئي

تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك في برنامج الاستدامة.

 دليل التكيف مع المخاطر المناخية

استكشف دليل التكيف مع مخاطر المناخ، الذي يقدم إرشادات إرشادية للمساعدة في التكيف مع التأثيرات الفورية والعاجلة لتغير المناخ.

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استكشف العروض التوضيحية

التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي خدمات المراقبة فرص الطاقة المتجددة
تعلّم ما هي نماذج الطقس؟

نماذج الطقس هي عمليات محاكاة حاسوبية للغلاف الجوي لأبحاث الطقس والتوقعات.

 ما هو ليدار؟

يستخدم الكشف الضوئي وتحديد المدى (LiDAR) ضوء الليزر لقياس المسافة وعمل خرائط ونماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

 ما هي البيانات الجغرافية المكانية؟

البيانات الجغرافية المكانية هي بيانات تستند إلى الوقت وترتبط بموقع محدد على سطح الأرض. يمكن أن توفر معلومات الرؤى التليفزيونية في العلاقات بين المتغيرات وتكشف عن الأنماط والاتجاهات.

ما هو نظام المعلومات الجغرافية (GIS)؟

نظم المعلومات الجغرافية (GIS) هي أنظمة حاسوبية تنتج تصورات متصلة للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى إنشاء التصورات، فإن نظم المعلومات الجغرافية قادرة على التقاط البيانات الجغرافية المكانية وتخزينها وتحليلها وإدارتها.

 ما هي القضايا البيئية؟

كما يمكن أن يكون للقضايا البيئية تأثيرات كبيرة على سلامة الإنسان ورفاهيته لأنها تؤثر على سلامة العالم الطبيعي، وكذلك على مجموعة من الأعمال التجارية.
منشور مدونة
كيفية إدارة المخاطر المناخية لتعزيز الاستدامة

يؤثر الطقس على كل الأعمال التجارية، كل يوم، مما يتطلب من قادة الصناعات التخطيط والاستجابة للاضطرابات الفورية والاتجاهات طويلة الأجل.
كيف أن البيانات هي مفتاح إدارة الأصول الذكية

من أجل المضي قدمًا في بيئة سريعة التغيير، تنتقل الشركات من الاعتماد على الوقت إلى التنبؤ والمراقبة والإدارة. 
كيف تساهم البيانات الجغرافية المكانية في بناء كوكب أكثر صحة و ®اقتصاد مرن

إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأحداث المناخية القياسية تذكرنا بأن سلامتنا واقتصادنا العالمي وبيئتنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
كيف يمكننا الاستفادة من الزراعة المستدامة

هناك جهود مركزة على تحديث الصناعات الزراعية، ومعلومات الطقس القائمة على البيانات المناخية هي مفتاح الاستدامة.
كيفية إنشاء المزيد من العمليات الأصلية المستدامة، واحدة تلو الأخرى

يمكن لمجموعة الأعمال اليوم إنشاء عمليات أكثر استدامة مع تقديم المزيد من القيمة إلى مجموعتها.
كيف يمكن لتسخير ®قوة للبيانات والذكاء الاصطناعي أن يفعّل الاستدامة

تنطوي سلسلة التوريد وإدارة الأصول على بعض من أهم الفرص لتحسين البيئة والابتكار.

كيف يمكن لمرفق الخدمات أن يستعد للطقس القاسي بالبيانات والذكاء الاصطناعي

يمكن العثور على جذور الأضرار المالية وانقطاع التيار الكهربائي وعدم موثوقية الشبكة في هذه التحديات الرئيسية التي تعاني منها مرفق الخدمات الكهربائية في الولايات المتحدة حاليًا
التخفيف من أثر تغير المناخ في التأمين والخدمات المالية الأخرى

على مستوى القطاع المالي، هناك مخاطر انتقالية يجب أخذها في الاعتبار أثناء انتقالنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. سيتعين على العديد من شركات الخدمات المالية إعادة تقييم محفظة كبيرة من الاستثمارات.
تحويل مخاطر المناخ إلى فرص عمل

بينما تضع الشركات خططًا للتخفيف من المخاطر المناخية، فإن لديها فرصة للابتكار في نماذج أعمال جديدة وإظهار الريادة من خلال تطبيق ممارسات أكثر استدامة.

اقرأ مدونة IBM الاستدامة
ملخصات نسبة الانقطاعات المحتملة المتعلقة بالأشجار

يساعد حل إدارة الغطاء النباتي للذكاء البيئي من IBM في الحصول على رؤية محسّنة للأشجار في منطقة خدمتك.

التأثير الناجم عن الطقس على الطلب وسلسلة التوريد

يمكن أن يؤدي فهم تأثيرات الطقس على سلوك المستهلكين والتنبؤ بها إلى توقعات أكثر دقة للطلب وتحسين عمليات التوريدات.

موجز حلول إدارة الغطاء النباتي

يتم تحسين قرارات إدارة الغطاء النباتي من خلال بيانات الطقس القوية Satellite وبيانات إنترنت الأشياء (IOT) جنبًا إلى جنب مع تحديد الأولويات الذكية وإعداد التقارير.

شركة IBM للذكاء البيئي للتأمين من أجل التأمين

يوفر الذكاء البيئي للتأمين طرقاً جديدة لتعزيز المشاركة والولاء والاحتفاظ بحاملي بوليصة التأمين لدى الشركة عند مواجهة الطقس القاسي.

IBM الذكاء البيئي للتجزئة في مجال البيئة من أجل البيع بالتجزئة

تسمح بيانات الطقس لبائعي التجزئة بتخزين الطلب المتغير وتعديل المخزون والموظفين، ليصبحوا أكثر ®مرونة في مواجهة حالة عدم اليقين.

حلول الذكاء البيئي من IBM للتنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي

تساعد بيانات الطقس الدقيقة والموثوقة شركات مرفق خدمات الأرصاد الجوية على معرفة متى - ومتى لا - يتم التعبئة أثناء العواصف والانقطاعات المحتملة.

حلول الذكاء البيئي من IBM للنقل البري

تعمل بيانات الطقس على تمكين الإرسال وبرنامج التشغيل من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب تساعد في الحفاظ على حركة أعمال النقل البري.

الأبحاث تتعاون IBM وناسا لتحفيز الاكتشافات الجديدة حول كوكبنا

والهدف من ذلك هو نماذج قابلة للضبط وإعادة الاستخدام تجعل من السهل التنقيب في مجموعات البيانات الضخمة للحصول على المعرفة التي تساعدنا على التكيف مع البيئة المتغيرة.

 تغير المناخ هنا. كيف يمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي على التكيف؟

يهدف تكامل الذكاء الاصطناعي مع البيانات البيئية والمناخية والطقس إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره من خلال تحليل دقيق للمخاطر المناخية على نطاق واسع.

 عنوان المخاطر المناخية في أفريقيا مع الذكاء الاصطناعي الاصطناعي وسحابة هجينة

تتعاون شركتا IBM و ARC لتحسين نمذجة المخاطر المناخية في القارة الأفريقية مع استمرار خطر تغير المناخ.
دراسات الحالة
تكساس A&M AgriLife  

IBM وتكساس إيه آند إم أغريلايف الزراعية تعملان معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على مقابل لاستخدام المياه، مما قد يزيد من غلة المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. 

مؤسسة بلان 21 

تعمل مؤسسة Plan21 وIBM على تحسين الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل بشكل أكثر استدامة وإنتاجية.
شيل

قررت شركة شل وIBM أن أحد أفضل المسارات للمضي قدماً هو بناء منصة رقمية، OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
إيرومكسيكو

تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال تحليل المخاطر المناخية المستنيرة باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 مسار في المكسيك والعالم.
التقارير شركة فيردانتيكس تسمي IBM رائدة في إدارة الكربون Enterprise

سوق برمجيات إدارة الكربون، وتحليل لحلول الذكاء البيئي من IBM، ومقارنة مفصلة بين بائعي برمجيات إدارة الكربون المتاحة.

تقرير شبكة G2 Momentum Grid® الخاص بشركة IBM لإدارة الاستدامة

يتم احتساب درجة الزخم للمنتج من خلال خوارزمية خاصة تأخذ في الاعتبار البيانات الاجتماعية وبيانات الويب والموظفين والمراجعات التي اعتبرتها G2 مؤثرة في زخم الشركة.
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