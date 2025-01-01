®تتوفر حلول IBM للذكاء البيئي مع ترخيص قائم على الاستهلاك. يوفر الاستحقاق الأساسي مجموعة واسعة من الوظائف، وهناك خيارات مرنة لإضافة الحلول التي تناسب احتياجات عملك أثناء نموك. نموذج التسعير مناسب تماماً لحالة الاستخدام والشخصية التي تبحث عنها. تم تصميم تكنولوجيا المعلومات للتوسع قابل للتوسع, يلبي احتياجات مجموعة من المستخدمين بدءًا من مديري عالم البيانات ومديري الأعمال إلى العملاء، مما يسهل إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لمواجهة المخاطر المناخية. كما تقدم شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضاً حلولاً قائمة على سير العمل الخاصة بـ "سير العمل" لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتهيئة مع مؤشرات الأداء الرئيسية وتنبيهات الطقس للتوعية بالحالة
Interactive Maps طبقات تتيح عرض أحوال الطقس في مواقع مختلفة
الصناعات العمليات التشغيلية للمبتدئين لوحة المعلومات الزراعة
بداية العمليات التشغيلية للمعلومات الطاقة ومرفق الخدمة
كاتب عمليات بدء التشغيل في الصناعات لوحة المعلومات الطاقة المتجددة
البيانات التاريخية عند الطلب لتحليل الأحداث
الأحوال الجوية الحالية في الموقع وتنبيهات الطقس، بما في ذلك التقويم وأعماق الثلوج
أحوال الطقس الحالية والمتوقعة المحسّنة: تحديثات آنية وتوقعات لمدة 15 يوماً
طقس شديد: العواصف، والمسارات الاستوائية، والزلازل، والأعاصير، والقص، والبرد، والأمطار، والثلوج، والجليد
مؤشرات نمط الحياة والمستهلكين: جودة الهواء، وحبوب اللقاح، وتفشي الإنفلونزا، والمد والجزر، والتنفس، واحتمالية الصقيع، والغولف والسفر الترفيهي
الزراعة: رصد وتتبع وتتبع وتهيئة الظروف للزراعة والمحاصيل السلامة
مصادر الطاقة المتجددة: تتبع ظروف الرياح والطاقة الشمسية لمزارع الطاقة المتجددة
موسمية ودون موسمية: التحليل التنبؤي الذي يساعد على توقع سلوك السوق والمخاطر المحتملة
توقعات احتمالية مع توقعات لمدة 15 يومًا
أجهزة الاستشعار عن بُعد ومجموعات البيانات المرئية المستندة إلى Satellite
يتضمن كتالوج البيانات الجغرافية المكانية توقعات الطقس، ومعلومات عن الكواكب، وأنماط المناخ، واحتمالات مخاطر حرائق الغابات
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة تنبيهات لإنشاء Business Rules ضد أكثر من 300 حالة طقس
منشئو التكوين: منشئ لوحة المعلومات، ومنشئ البطاقات
منشئو سير العمل: مُنشئ قائمة انتظار العمل، ومنشئ القرارات، ومنشئ مواضيع البحث، ومنشئ البيانات/إدارة الوظائف
الزراعة الزراعة الدقيقة والمحاصيل السلامة المحصولية
ومرفق الخدمة التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي
ومرفق الخدمة إدارة الغطاء النباتي (Satellite)
ومرفق الخدمة: إدارة الغطاء النباتي (ليدار)
الطاقة ومرفق الخدمة الطاقة المتجددة
خدمات البيانات لإدارة الغطاء النباتي
خدمة تجميع الليدار
الخدمات الخاصة بتطبيقات منشئ الحلول
أنظمة نظم المعلومات الجغرافية (Esri)
نظام طلب الخدمة (ibm maximo)
Enterprise أنظمة إدارة الأصول (®ماكسيمو)
يُعد الذكاء البيئي من IBM مجموعة من التطبيقات سهلة التكوين وسهلة الاستخدام. يمكن للعملاء البدء في العمل بطريقة الخدمة الذاتية مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبيانات ولوحات المعلومات مع القليل من التنفيذ أو بدونه. يمكنك الوصول إلى وثائقنا على الإنترنت للبدء في العمل.
احصل على وثائق المنتج الخاصة بـ IBM Environmental Intelligence، بما في ذلك الجديد والبدء في العمل والمنصة التطبيقية والوظائف الإضافية المتاحة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمراجع الإضافية.
بوابة دعم الخدمة الذاتية. ابدأ حالة، وتفاعل مع أعضاء مجتمعنا في المنتديات، وقم بزيارة جميع الموارد المتاحة لجميع عملائنا - بما في ذلك الدورات التدريبية ومحتوى الإصدار ودليل المشرف.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد حول كيف يمكن لحلول الذكاء البيئي أن تساعدك في مراقبة وتخفيف حدة الظواهر الجوية المتطرفة؟ استكشف ميزة إصدار تجريبي مجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًا مخصصًا للذكاء البيئي.
الأسعار المعروضة إرشادية وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية وتخضع لتوافر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.