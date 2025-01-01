®تتوفر حلول IBM للذكاء البيئي مع ترخيص قائم على الاستهلاك. يوفر الاستحقاق الأساسي مجموعة واسعة من الوظائف، وهناك خيارات مرنة لإضافة الحلول التي تناسب احتياجات عملك أثناء نموك. نموذج التسعير مناسب تماماً لحالة الاستخدام والشخصية التي تبحث عنها. تم تصميم تكنولوجيا المعلومات للتوسع قابل للتوسع, يلبي احتياجات مجموعة من المستخدمين بدءًا من مديري عالم البيانات ومديري الأعمال إلى العملاء، مما يسهل إنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا لمواجهة المخاطر المناخية. كما تقدم شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضاً حلولاً قائمة على سير العمل الخاصة بـ "سير العمل" لتعزيز الكفاءة التشغيلية.