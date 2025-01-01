توفر حلول ®IBM للمعلومات البيئية من آي بي إم مراقبة أحوال الطقس في الوقت الفعلي لمساعدتك على التنبؤ بالتأثير المحتمل لمخاطر المناخ والطقس. من خلال الجمع بين مدخلات بيانات الطقس وتحليلات المخاطر المناخية وإمكانات محاسبة الكربون، تمنحك خدمات المراقبة البيئية للمنصة الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ القرارات التي يمكن أن تحافظ على استمرارية أعمالك.

