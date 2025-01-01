حلول مخصصة للتكيف مع المناخ

إن ®آي بي إم IBM Environmental Intelligence Builder عبارة عن أداة تطوير عمل النمذجة وتطوير التطبيقات التي تتيح لك الجمع بين الطقس الدقيق, المكانية والجغرافية المكانية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبيانات الخاصة بالمناخ، حتى تتمكن من بناء حلول تكيف مناخية مخصصة تناسب احتياجات مؤسستك.

توفر أداة إنشاء التطبيق أدوات لإنشاء لوحة معلومات مخصصة وسير العمل الذكي والمستنير, سواء كنت تعمل على نشر حلول الطاقة المتجددة أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التخطيط لممارسات عملك للتخفيف من آثار تغير المناخ.