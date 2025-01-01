حلول مخصصة للتكيف مع المناخ
بناء نماذج البيانات والتطبيقات الخاصة بالحلول المناخية لمؤسستك
رسم توضيحي بياني يمثل الحلول المخصصة للذكاء البيئي من IBM
تطوير التطبيق العملي للمناخ ليناسب احتياجات عملك

إن ®آي بي إم IBM Environmental Intelligence Builder عبارة عن أداة تطوير عمل النمذجة وتطوير التطبيقات التي تتيح لك الجمع بين الطقس الدقيق, المكانية والجغرافية المكانية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والبيانات الخاصة بالمناخ، حتى تتمكن من بناء حلول تكيف مناخية مخصصة تناسب احتياجات مؤسستك.

توفر أداة إنشاء التطبيق أدوات لإنشاء لوحة معلومات مخصصة وسير العمل الذكي والمستنير, سواء كنت تعمل على نشر حلول الطاقة المتجددة أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التخطيط لممارسات عملك للتخفيف من آثار تغير المناخ. 
الذكاء البيئي هو ذكاء الأعمال
ما تحصل عليه
البناء بسهولة استخدم واجهة لوحة المعلومات لتتبع المقاييس والاستفادة القصوى من الروابط المدمجة ومحرك القواعد في IBM الذكاء البيئي.
استيراد البيانات المخصصة ادمج بيانات الذكاء البيئي من IBM مع مجموعات البيانات الأخرى باستخدام معايير OpenAPI لإنشاء أدوات مخصصة.
تحسين نمذجة البيانات احصل على الرؤى الواضحة من خلال إنشاء نماذج البيانات الخاصة بك ومراجعتها باستخدام إطار عمل النمذجة في IBM الذكاء البيئي.
الوظائف الإضافية في الصناعات مصادر الطاقة المتجددة

تخطيطك للظروف الجوية التي تؤثر على الرياح وعمليات الطاقة الشمسية حتى تتمكن من التخطيط لعمليات طاقة نظيفة موثوقة و ®مرنة.

إدارة الغطاء النباتي

استخدم مراقبة الغطاء النباتي والتنبيهات المستندة إلى الحالة لزيادة كفاءة ®خط الطاقة الصيانة وإدارة الأراضي.

 التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي

تقليل الانقطاعات وتقليل الأعطال وتحسين جهود الاستعادة باستخدام نماذج التنبؤ بالتعلم الآلي.

 إنتاجية المحاصيل والسلطة

قم بتحليل وتحديد العوامل البيئية التي قد تقلل من غلة المحاصيل والإنتاج الزراعي، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وتحسين استخدام الأراضي. 
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خدمات المراقبة

تساعدك التحليلات التقنية المتقدمة للطقس المصممة باستخدام التحليلات التقنية المتقدمة على التنبؤ بشكل أفضل بكيفية تأثير الطقس على أعمالك ومتى سيؤثر على أعمالك.
اتخذ الخطوة التالية

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