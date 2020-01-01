القرارات الجيدة تبدأ بحسن إدارة البيانات. بالنسبة لعالم البيانات والمتخصصين في مجال البيئة والمطورين الذين يعملون على التخفيف من حدة الظواهر المناخية المتطرفة، يعتمد النجاح على وجود بيانات بيئية شاملة ودقيقة ومحدثة.
®يجمع الذكاء البيئي من IBM بين مجموعة بيانات غنية من البيانات المتعلقة بالطقس والبيانات الجغرافية المكانية وتقلبات الكربون والاحتياجات الخاصة بالصناعات لبناء حلول قابلة للتنفيذ لأعمالك.
استرجاع البيانات الجغرافية المكانية-الزمانية و Analytics Engine للاستعلامات السريعة والمعقدة لتحليل العلاقات بين طبقات البيانات. الوصول إلى المئات من طبقات نظام المعلومات الجغرافية من مصادر بيئية وبيئية متنوعة، بما في ذلك جودة الهواء، وحرائق الغابات، وظروف المحيطات، والاتجاهات الاقتصادية.
صور ملتقطة من اثنين من وكالة الفضاء الأوروبية Satellite تلتقط صورًا لأسطح الأرض عبر 13 نطاقًا طيفيًا كل خمسة أيام أو أقل.
يوفر مجموعة بيانات إعادة التحليل العالمية للطقس والمناخ في الماضي مع بيانات كل ساعة بدقة 0.25 درجة.
دمج البيانات من محطات القياس ونماذج ارتفاعات التضاريس لمراقبة الأنماط المناخية قصيرة وطويلة الأجل.
تشمل طبقات بيانات التاريخ عند الطلب (HoD) وطبقات بيانات التيار عند الطلب (gCoD).
يحتوي على طبقات من منتج المستوى 1C. تتوافق قيم البكسل مع انعكاسات أعلى الغلاف الجوي (TOA).
تقييم مخاطر حرائق الغابات وتحديد أولويات الإدارة المزدوجة عبر أفقي شاسع، يتم حسابه بالاشتراك بين دائرة الغابات في وزارة الزراعة الأمريكية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
تقدم مؤشرات خطر الحرائق للوقود الميت، مستخرجة من محطات الطقس الفردية ومستقطعة على شبكة مكانية.
يوفر طبقات بيانات Seasonal Forecast في جميع أنحاء العالم.
تتضمن مجموعة بيانات البيانات مع منتجات المستوى 1 التي توفر انعكاس TOA.
يوفر تحليل الطقس العالمي من مركز التنبؤ بالمناخ التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).
تُظهر خصائص التربة العالمية بدقة 250 متر، بما في ذلك معلومات عن خصائص التربة من 0 إلى 200 سم.
يتضمن خرائط لخصائص التربة للكرة الأرضية بأكملها باستبانة مكانية متوسطة تبلغ 250 م.
يتكون من نماذج مناخية عالمية متميزة ويأخذ في الاعتبار تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يوفر بيانات ارتفاعات عالمية بدقة رأسية تبلغ 5 أمتار (انحراف معياري واحد).
يوفر بيانات الارتفاعات العالمية من بعثة طوبوغرافيا الرادار المكوكية (SRTM).
يوفر بيانات الارتفاعات الأرضية النقطية للولايات المتحدة، بما في ذلك الجزر الإقليمية، لدراسات علوم الأرض ورسم الخرائط التطبيقية.
يقدم نموذج ارتفاع عالمي مع إحصائيات مستمدة من مصادر بيانات مختلفة من مصادر بيانات إدخال مختلفة، بما في ذلك القيم المتوسطة والدنيا والعظمى.
الأنماط المناخية المحسوبة باستخدام بيانات ERA5 من 1991 إلى 2020، والتي تعكس منهجية علم المناخ المؤقت للتقييمات المناخية الأوروبية.
استخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات على الويب التي توفر مصادر بيانات متعددة للطقس التاريخي ومصدر واحد لتوقعات الطقس في حمولات قابلة للتخصيص. قم بتعبئة البيانات بحيرة البيانات أو تحليل نماذج التدريب تنبؤية أو تخزين البيانات لمبادرات الأعمال. أدوات الوصول إلى أدوات لدعم مشاركة البيانات وإدماجها في حساس الأعمال.
توليد قيم خاصة بالموقع باستخدام نماذج توقعات تشمل الرادار، Satellite ، والبرق والتوقعات قصيرة المدى. يسلّم مجموعة البيانات gCoD كل ساعة.
يلخص gCoD مجموعة البيانات بالتوقيت المحلي ويمكن حساب متوسطها رياضيًا، إلى جانب القيم الدنيا والعظمى والمتوسط.
إنشاء شبكات من القيم للتحليل التاريخي مع بيانات كل ساعة. تحتوي مجموعة البيانات على طبقات التبخر والنتح المرجعية والإشعاع الأفقي العالمي.
يلخص مجموعة بيانات AGE بالتوقيت المحلي ويمكن تلخيصها رياضيًا، إلى جانب القيم الدنيا والعظمى والمتوسط.
يوفر حالة الطقس كل ساعة، بدءًا من اليوم الحالي وحتى 15 يومًا في المستقبل، بإجمالي 360 فترة.
احسب انبعاثات الكربون الداخلية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من محرك الكربون. جمع البيانات عن الأنشطة المتعلقة بالانبعاثات، مثل استخدام التدفئة وتسريبات التبريد واستهلاك وقود الأسطول، وتنظيم المعلومات المتعلقة بالانبعاثات في شكل منظم.
تشمل انبعاثات النطاق 1 التدفئة المريحة، واحتراق الوقود في مصادر الاحتراق الثابتة، وتسريبات غازات الدفيئة من وحدات التبريد أو وحدات التكييف واستهلاك وقود الأسطول.
انبعاثات النطاق 2 من شبكات الكهرباء. تُظهر البيانات مجموعة من النقاط الساخنة للطاقة والانبعاثات في سلسلة التوريدات من مخاطر الدخول في السلسلة.
تنشأ انبعاثات النطاق 3 من سفر الموظفين المرتبط بالعمل وتنقلات الموظفين ونقل البضائع.
الوصول إلى مختلف مصادر بيانات الطقس، بما في ذلك التنبيهات في الوقت الحقيقي، وإشعارات الطقس المدمرة Forecast Data و Weather Imagery. ادمج واجهات برمجة التطبيقات لبيانات الطقس في تطبيقك وعملياتك التجارية ونماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة، وذلك من أجل اتخاذ قراراتك.
يتضمن واجهات برمجة التطبيقات الأساسية، بما في ذلك أحوال الطقس الحالية، وبيانات الأرصاد الجوية، وبيانات الرادار و Satellite ، بالإضافة إلى ملاحظات السلاسل الزمنية والتوقعات اليومية أو اليومية.
يوفر شبكة عالية الدقة وشبكة عالية الدقة ومجموعة بيانات عالمية، بما في ذلك التيارات عند الطلب، مع تغطية بدقة 4 كم.
يوفر نموذجًا للنموذج بدقة 500 متر مربع على مستوى العالم، ويتم تحديثه كل 15 دقيقة، مع توفير تفاصيل ساعة بساعة حتى 15 يومًا مقدمًا.
يساعدك على استخدام أحداث الطقس والتفاعلات البيولوجية لخدمة العملاء والمرضى والأعضاء بشكل أفضل.