كتالوج البيانات
ألقِ نظرة أولية على كتالوج البيانات القادم الذي سيساعد في إلغاء القفل الرؤى عبر النظام البنائي لبيانات مؤسستك
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رسم توضيحي للذكاء البيئي من IBM
تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تعزيز مرونة المناخ في الأصل المادي والبنية التحتية والموارد الطبيعية

القرارات الجيدة تبدأ بحسن إدارة البيانات. بالنسبة لعالم البيانات والمتخصصين في مجال البيئة والمطورين الذين يعملون على التخفيف من حدة الظواهر المناخية المتطرفة، يعتمد النجاح على وجود بيانات بيئية شاملة ودقيقة ومحدثة.

®يجمع الذكاء البيئي من IBM بين مجموعة بيانات غنية من البيانات المتعلقة بالطقس والبيانات الجغرافية المكانية وتقلبات الكربون والاحتياجات الخاصة بالصناعات لبناء حلول قابلة للتنفيذ لأعمالك.

الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني

تأكد من التحقق من الأضرار الأصلية الدقيقة والحماية عبر التضاريس الشاسعة. يكمن تفرُّد نموذج الأساس الجغرافي المكاني الجديد في قدرة تكنولوجيا المعلومات والدقة, وقدرات التعلم الذاتي الخاضع للإشراف الذاتي والاعتماد على مزيج من الصور عالية الدقة Satellite وLayDAR للتنبؤ بالرؤى.
مدعومًا ببيانات لاندسات Sentinel-2 المنسقة من ناسا، وبيانات الاستشعار عن بُعد المكانية.
واجهات برمجة التطبيقات الجغرافية المكانية

استرجاع البيانات الجغرافية المكانية-الزمانية و Analytics Engine للاستعلامات السريعة والمعقدة لتحليل العلاقات بين طبقات البيانات. الوصول إلى المئات من طبقات نظام المعلومات الجغرافية من مصادر بيئية وبيئية متنوعة، بما في ذلك جودة الهواء، وحرائق الغابات، وظروف المحيطات، والاتجاهات الاقتصادية.

 تعرف على المزيد حول واجهات برمجة التطبيقات الجغرافية المكانية وكالة الفضاء الأوروبية (ESA Sentinel 2) (صور عالية الدقة من 10 م إلى 30 م Satellite )

صور ملتقطة من اثنين من وكالة الفضاء الأوروبية Satellite تلتقط صورًا لأسطح الأرض عبر 13 نطاقًا طيفيًا كل خمسة أيام أو أقل.

 الطقس العالمي ERA5 (استبانة 27 كم)

يوفر مجموعة بيانات إعادة التحليل العالمية للطقس والمناخ في الماضي مع بيانات كل ساعة بدقة 0.25 درجة.

 طقس الولايات المتحدة الأمريكي اليومي PRISM (بدقة 4 كم)

دمج البيانات من محطات القياس ونماذج ارتفاعات التضاريس لمراقبة الأنماط المناخية قصيرة وطويلة الأجل. 

 الطقس الحالي والتاريخي للطقس الحالي والتاريخي لشركة The Weather Company HoD gCoD (بدقة 4 كم)

تشمل طبقات بيانات التاريخ عند الطلب (HoD) وطبقات بيانات التيار عند الطلب (gCoD).

 صور عالية الدقة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA Sentinel 2) عالية الدقة (دقة تتراوح بين 10 أمتار و30 متراً)

يحتوي على طبقات من منتج المستوى 1C. تتوافق قيم البكسل مع انعكاسات أعلى الغلاف الجوي (TOA).

 مخاطر حرائق الغابات المحتملة (دقة 4 كم)

تقييم مخاطر حرائق الغابات وتحديد أولويات الإدارة المزدوجة عبر أفقي شاسع، يتم حسابه بالاشتراك بين دائرة الغابات في وزارة الزراعة الأمريكية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 حرائق البراري في الولايات المتحدة الأمريكية (دقة 2 كم)

تقدم مؤشرات خطر الحرائق للوقود الميت، مستخرجة من محطات الطقس الفردية ومستقطعة على شبكة مكانية.

 شركة الطقس Seasonal Forecast (دقة 27 كم)

يوفر طبقات بيانات Seasonal Forecast في جميع أنحاء العالم.

 مجموعة ناسا لاندسات 8 L1 المجموعة 2 (بدقة 15 م و30 م و100 م)

تتضمن مجموعة بيانات البيانات مع منتجات المستوى 1 التي توفر انعكاس TOA.

 الطقس العالمي للإدارة القومية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA CPC) (بدقة 27 كم)

يوفر تحليل الطقس العالمي من مركز التنبؤ بالمناخ التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

 خصائص التربة في الولايات المتحدة الأمريكية (دقة 10 أمتار)

تُظهر خصائص التربة العالمية بدقة 250 متر، بما في ذلك معلومات عن خصائص التربة من 0 إلى 200 سم.

 شبكات التربة (دقة 250 م)

يتضمن خرائط لخصائص التربة للكرة الأرضية بأكملها باستبانة مكانية متوسطة تبلغ 250 م.

 النماذج المناخية العالمية CMIP6 العامة (دقة 27 كم)

يتكون من نماذج مناخية عالمية متميزة ويأخذ في الاعتبار تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 

 الارتفاع ثلاثي الأبعاد ل JAXA ALOS (بدقة 30 مترًا)

يوفر بيانات ارتفاعات عالمية بدقة رأسية تبلغ 5 أمتار (انحراف معياري واحد).

 ارتفاع SRTM لوكالة ناسا (دقة 30 م)

يوفر بيانات الارتفاعات العالمية من بعثة طوبوغرافيا الرادار المكوكية (SRTM).

 ارتفاع NED الأمريكي (دقة 10 أمتار)

يوفر بيانات الارتفاعات الأرضية النقطية للولايات المتحدة، بما في ذلك الجزر الإقليمية، لدراسات علوم الأرض ورسم الخرائط التطبيقية. 

 ارتفاع GMTED 2010 (دقة 250 م)

يقدم نموذج ارتفاع عالمي مع إحصائيات مستمدة من مصادر بيانات مختلفة من مصادر بيانات إدخال مختلفة، بما في ذلك القيم المتوسطة والدنيا والعظمى. 

 علم المناخ آلية تحديد الوصول: إعادة تحليل ERA5 من 1991 إلى 2020

الأنماط المناخية المحسوبة باستخدام بيانات ERA5 من 1991 إلى 2020، والتي تعكس منهجية علم المناخ المؤقت للتقييمات المناخية الأوروبية. 
الطقس التاريخي

استخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات على الويب التي توفر مصادر بيانات متعددة للطقس التاريخي ومصدر واحد لتوقعات الطقس في حمولات قابلة للتخصيص. قم بتعبئة البيانات بحيرة البيانات أو تحليل نماذج التدريب تنبؤية أو تخزين البيانات لمبادرات الأعمال. أدوات الوصول إلى أدوات لدعم مشاركة البيانات وإدماجها في حساس الأعمال.

 تعرف على المزيد عن واجهات برمجة تطبيقات الطقس التاريخية تيار الشبكة عند الطلب (gCoD)

توليد قيم خاصة بالموقع باستخدام نماذج توقعات تشمل الرادار، Satellite ، والبرق والتوقعات قصيرة المدى. يسلّم مجموعة البيانات gCoD كل ساعة.

 ملخص GCoD

يلخص gCoD مجموعة البيانات بالتوقيت المحلي ويمكن حساب متوسطها رياضيًا، إلى جانب القيم الدنيا والعظمى والمتوسط.

 الزراعة والطاقة (AGE)

إنشاء شبكات من القيم للتحليل التاريخي مع بيانات كل ساعة. تحتوي مجموعة البيانات على طبقات التبخر والنتح المرجعية والإشعاع الأفقي العالمي.

 تلخيص العمر

يلخص مجموعة بيانات AGE بالتوقيت المحلي ويمكن تلخيصها رياضيًا، إلى جانب القيم الدنيا والعظمى والمتوسط.

 توقعات عند الطلب

يوفر حالة الطقس كل ساعة، بدءًا من اليوم الحالي وحتى 15 يومًا في المستقبل، بإجمالي 360 فترة.
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

احسب انبعاثات الكربون الداخلية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من محرك الكربون. جمع البيانات عن الأنشطة المتعلقة بالانبعاثات، مثل استخدام التدفئة وتسريبات التبريد واستهلاك وقود الأسطول، وتنظيم المعلومات المتعلقة بالانبعاثات في شكل منظم.

 تعرف على المزيد عن انبعاثات غازات الدفيئة انبعاثات غازات الدفيئة - النطاق 1

تشمل انبعاثات النطاق 1 التدفئة المريحة، واحتراق الوقود في مصادر الاحتراق الثابتة، وتسريبات غازات الدفيئة من وحدات التبريد أو وحدات التكييف واستهلاك وقود الأسطول.

 انبعاثات غازات الدفيئة - النطاق 2

انبعاثات النطاق 2 من شبكات الكهرباء. تُظهر البيانات مجموعة من النقاط الساخنة للطاقة والانبعاثات في سلسلة التوريدات من مخاطر الدخول في السلسلة.

 انبعاثات غازات الدفيئة - النطاق 3

تنشأ انبعاثات النطاق 3 من سفر الموظفين المرتبط بالعمل وتنقلات الموظفين ونقل البضائع.
واجهات برمجة تطبيقات بيانات الطقس

الوصول إلى مختلف مصادر بيانات الطقس، بما في ذلك التنبيهات في الوقت الحقيقي، وإشعارات الطقس المدمرة Forecast Data و Weather Imagery. ادمج واجهات برمجة التطبيقات لبيانات الطقس في تطبيقك وعملياتك التجارية ونماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة، وذلك من أجل اتخاذ قراراتك.

 تعرف على المزيد حول واجهات برمجة تطبيقات بيانات الطقس واجهات برمجة التطبيقات الأساسية

يتضمن واجهات برمجة التطبيقات الأساسية، بما في ذلك أحوال الطقس الحالية، وبيانات الأرصاد الجوية، وبيانات الرادار و Satellite ، بالإضافة إلى ملاحظات السلاسل الزمنية والتوقعات اليومية أو اليومية.

 واجهات برمجة تطبيقات الظروف الحالية المحسّنة

يوفر شبكة عالية الدقة وشبكة عالية الدقة ومجموعة بيانات عالمية، بما في ذلك التيارات عند الطلب، مع تغطية بدقة 4 كم.

 واجهات برمجة التطبيقات المحسّنة

يوفر نموذجًا للنموذج بدقة 500 متر مربع على مستوى العالم، ويتم تحديثه كل 15 دقيقة، مع توفير تفاصيل ساعة بساعة حتى 15 يومًا مقدمًا.

 فهارس نمط الحياة واجهات برمجة التطبيقات

يساعدك على استخدام أحداث الطقس والتفاعلات البيولوجية لخدمة العملاء والمرضى والأعضاء بشكل أفضل.
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