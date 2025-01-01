يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات البيئية ومعالجتها وتحليلها واستخدامها بشكل إستراتيجي مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات التي يوفرها IBM Environmental Intelligence.
تحتوي واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام على البيانات المتعلقة بالانبعاثات الجغرافية المكانية وانبعاثات الغازات الدفيئة وتحليلات البيانات المناخية من دون الحاجة إلى التنسيق أو التسوية أو التحويل.
تندمج واجهات برمجة التطبيقات المقدمة من IBM و Python SDK مع مهام سير العمل بسلاسة من أجل تحليل مجموعات البيانات المعقدة والمتنوعة باستخدام التعلم الآلي والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تضمن سعة التوافق مع مجموعة من لغات وأدوات البرمجة أن تتمكن الفرق من دمج واجهات برمجة التطبيقات في حزم التقنيات ومهام سير العمل الحالية.
ستجد مفتاح واجهات برمجة تطبيقاتك في وحدة التحكم يتيح لك الوصول بسهولة إلى بيانات تسجيل الدخول التي تحتاجها للمصادقة وبدء استخدام واجهات برمجة التطبيقات بشكل أسرع.
تنزيل ملفات النماذج هذه من GitHub والتعرّف على إمكانات الذكاء البيئي في جمع البيانات والكشف عن الرؤى من أجل مساعدتك على إيجاد حلول واقعية وعملية
يمكنك مراقبة مدى تأثير حرائق الغابات في إزالة الغابات وتقديره
يمكنك قراءة بيانات الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض ورصدها من خلال مشاريع موازنة الكربون
حساب الانبعاثات المتعلقة بأنشطة النقل المختلفة
استخدم واجهات برمجة التطبيقات هذه لمعرفة السياق التاريخي للمناخ وملخص البيانات المتوقعة
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