ومع اعتماد مجموعة من التقنيات المتطورة وممارسات التطوير، فإن زيادة أحجام البيانات وتشتت البيانات جعلت من أمن البيانات تحديًا ذا أبعاد استثنائية.

يؤدي عدم كفاية بيانات أمن البيانات الاستراتيجية إلى زيادة كبيرة في مخاطر تسرب البيانات والانتهاكات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة، والعقوبات الكبيرة لعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يمكّن حلنا مجموعة حلولنا العنوان حساس من مواجهة العديد من التحديات بفعالية: