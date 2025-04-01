IBM Cloud Data Security Broker يمنحك ®القدرة على حماية البيانات في السحابة مخزن البيانات وحماية البيانات الحساسة من الجميع - بما في ذلك مسؤولي السحابة. يعمل الحل على مركزية سياسات التشفير والتدقيق في الوصول إلى البيانات عبر مصادر البيانات المختلفة مع عدمتطفلي وجاهز من خارج الصندوق التكامل وبدون الحاجة إلى أي تغييرات في التطبيق البرمجي أو الحاجة إلى أي تغييرات.
IBM Cloud Databases تقدم الحلول مجموعة كاملة من الخدمات المدارة للبيانات والتحليلات.
احصل على الرؤية والتحكم في مفاتيح التشفير طوال دورة حياة المفتاح، من موقع واحد.
قم بحماية بيانات السحابة الخاصة بك باستخدام مخصص Cloud Hardware Security Module الذي يتيح إدارة مفاتيح سحابة متعددة.