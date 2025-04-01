يتوفر الآن وسيط أمن البيانات في مركز أمن البيانات والامتثال التابع لشركة IBM Cloud Security and Compliance Center
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IBM Cloud Data Security Broker يمنحك ®القدرة على حماية البيانات في السحابة مخزن البيانات وحماية البيانات الحساسة من الجميع - بما في ذلك مسؤولي السحابة. يعمل الحل على مركزية سياسات التشفير والتدقيق في الوصول إلى البيانات عبر مصادر البيانات المختلفة مع عدمتطفلي وجاهز من خارج الصندوق التكامل وبدون الحاجة إلى أي تغييرات في التطبيق البرمجي أو الحاجة إلى أي تغييرات.
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