IBM Concert Protect

العثور على ثغرات أمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإصلاحها باستخدام Concert Protect.

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عرض تجريدي ثلاثي الأبعاد لكرة زرقاء يتقاطع معها قرص بيضاوي شفاف مائل على خلفية فاتحة.

افهم المخاطر بصورة شاملة. وأدِر الأمن بطريقة مختلفة.

مع تزايد حجم مواطن التعرض وبقاء مهام سير العمل غير مترابطة، قد تجد المؤسسات نفسها عالقة في وضع الاستجابة، حيث تبذل جهدها فقط للحفاظ على استقرار الأنظمة. تساعد IBM Concert® Protect الفرق على التعامل مع هذا الحجم المتزايد باستخدام معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما ينقلها من الفرز التفاعلي إلى عمليات مستمرة موجّهة بالمخاطر. وتجمع الإشارات عبر مجموعة التقنيات لتحديد العناصر المعرضة للخطر وما يستحق الأولوية. وهذا يمكّن الفرق من ترتيب الأولويات والمعالجة على نطاق واسع، واتخاذ الإجراءات قبل وصول المشكلات إلى بيئة الإنتاج.
القدرات الرئيسية

معالجة الثغرات الأمنية عند إنشاء التعليمات البرمجية

اكتشف الثغرات الأمنية والأسرار ومخاطر الاعتماديات مباشرةً ضمن مهام سير عمل المطور باستخدام Secure Coder. وبفضل الرؤى المتاحة في الوقت الفعلي داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) والإصلاحات الموجّهة، تستطيع الفرق حل المشكلات عند نقطة إنشائها، مما يقلّل إعادة العمل ويمنع انتقال المخاطر إلى المراحل اللاحقة.

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لقطة شاشة لمعالجة مواطن التعرض في Concert Protect

ترتيب أولويات المخاطر وتسريع المعالجة

وحّد رؤى مواطن التعرض عبر التعليمات البرمجية والبنية التحتية وبيئة التشغيل لتحديد المخاطر ذات الأثر الأكبر في الأعمال. وتربط Concert النتائج عبر مجموعة تطبيقاتك لتسريع الفرز والمعالجة المستمرة، بما يساعد الفرق على تقليل المخاطر ضمن مهام سير العمل اليومية للتطوير والعمليات.

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لقطة شاشة لترتيب أولويات المخاطر في Concert Protect

أتمتة التصحيح على نطاق واسع

نسّق مهام سير عمل معالجة التصحيحات عبر البيئات الهجينة لتقليل فترات التعرض والأعباء التشغيلية. وسرّع دورات التصحيح من خلال مهام سير عمل مؤتمتة ومغلقة الحلقة ومتكاملة مع الأنظمة الحالية.

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لقطة شاشة لمعالجة الثغرات الأمنية في Concert Protect

الحفاظ على الامتثال المستمر

راقب التطبيقات باستمرار وفق سياسات المؤسسة والسياسات التنظيمية لتقليل انحراف الامتثال وتحسين الجاهزية للتدقيق عبر دورة حياة البرمجيات. وأتمت مهام سير عمل الحوكمة بين فرق التطوير والعمليات.

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لقطة شاشة مُعدّة لصفحة إدارة امتثال التطبيقات

منع حالات التعطّل المرتبطة بالشهادات

امنع حالات التعطّل وقلّل المخاطر التشغيلية من خلال رؤية مركزية لشهادات SSL/TLS، ومراقبة انتهاء صلاحيتها، ومهام سير عمل مؤتمتة للمعالجة.

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واجهة مستخدم منتج إدارة الشهادات في Concert for Z

تقليل مخاطر سلسلة توريد البرمجيات

حدّد مخاطر الاعتماديات مفتوحة المصدر وسلسلة توريد البرمجيات في وقت أبكر من دورة حياة التطوير، من خلال رؤية مستمرة في مكونات الجهات الخارجية والثغرات الأمنية ومواطن التعرض المرتبطة بالترخيص.

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لقطة شاشة لمنتج تحليل تكوين البرمجيات في Concert
الموارد

رؤى إضافية لاتخاذ قرارات مستنيرة

استكشِف العروض التوضيحية والتوثيق والتدريب ورؤى الخبراء؛ لمساعدتك على التعلم والتقييم وتحقيق قيمة أكبر من IBM Concert.
أتمتة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة التطبيقات
خمس ممارسات مثبتة لتحقيق التوافق بين التطوير والأمن والعمليات.
دليل الأمن من خلال الاختبار المبكر
كيفية دمج الأمن في مرحلتي كتابة التعليمات البرمجية والبناء لاكتشاف المشكلات قبل أن تتحول إلى مشكلات عالية التكلفة.
ندوة عبر الإنترنت من IDC وIBM
صناعة القرار على نطاق الآلات: كيف يطوّر الذكاء الاصطناعي الوكيل قابلية الملاحظة.
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