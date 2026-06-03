العثور على ثغرات أمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإصلاحها باستخدام Concert Protect.
مع تزايد حجم مواطن التعرض وبقاء مهام سير العمل غير مترابطة، قد تجد المؤسسات نفسها عالقة في وضع الاستجابة، حيث تبذل جهدها فقط للحفاظ على استقرار الأنظمة. تساعد IBM Concert® Protect الفرق على التعامل مع هذا الحجم المتزايد باستخدام معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما ينقلها من الفرز التفاعلي إلى عمليات مستمرة موجّهة بالمخاطر. وتجمع الإشارات عبر مجموعة التقنيات لتحديد العناصر المعرضة للخطر وما يستحق الأولوية. وهذا يمكّن الفرق من ترتيب الأولويات والمعالجة على نطاق واسع، واتخاذ الإجراءات قبل وصول المشكلات إلى بيئة الإنتاج.
معالجة الثغرات الأمنية عند إنشاء التعليمات البرمجية
اكتشف الثغرات الأمنية والأسرار ومخاطر الاعتماديات مباشرةً ضمن مهام سير عمل المطور باستخدام Secure Coder. وبفضل الرؤى المتاحة في الوقت الفعلي داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) والإصلاحات الموجّهة، تستطيع الفرق حل المشكلات عند نقطة إنشائها، مما يقلّل إعادة العمل ويمنع انتقال المخاطر إلى المراحل اللاحقة.
ترتيب أولويات المخاطر وتسريع المعالجة
وحّد رؤى مواطن التعرض عبر التعليمات البرمجية والبنية التحتية وبيئة التشغيل لتحديد المخاطر ذات الأثر الأكبر في الأعمال. وتربط Concert النتائج عبر مجموعة تطبيقاتك لتسريع الفرز والمعالجة المستمرة، بما يساعد الفرق على تقليل المخاطر ضمن مهام سير العمل اليومية للتطوير والعمليات.
أتمتة التصحيح على نطاق واسع
نسّق مهام سير عمل معالجة التصحيحات عبر البيئات الهجينة لتقليل فترات التعرض والأعباء التشغيلية. وسرّع دورات التصحيح من خلال مهام سير عمل مؤتمتة ومغلقة الحلقة ومتكاملة مع الأنظمة الحالية.
الحفاظ على الامتثال المستمر
راقب التطبيقات باستمرار وفق سياسات المؤسسة والسياسات التنظيمية لتقليل انحراف الامتثال وتحسين الجاهزية للتدقيق عبر دورة حياة البرمجيات. وأتمت مهام سير عمل الحوكمة بين فرق التطوير والعمليات.
منع حالات التعطّل المرتبطة بالشهادات
امنع حالات التعطّل وقلّل المخاطر التشغيلية من خلال رؤية مركزية لشهادات SSL/TLS، ومراقبة انتهاء صلاحيتها، ومهام سير عمل مؤتمتة للمعالجة.
تقليل مخاطر سلسلة توريد البرمجيات
حدّد مخاطر الاعتماديات مفتوحة المصدر وسلسلة توريد البرمجيات في وقت أبكر من دورة حياة التطوير، من خلال رؤية مستمرة في مكونات الجهات الخارجية والثغرات الأمنية ومواطن التعرض المرتبطة بالترخيص.
استكشِف العروض التوضيحية والتوثيق والتدريب ورؤى الخبراء؛ لمساعدتك على التعلم والتقييم وتحقيق قيمة أكبر من IBM Concert.