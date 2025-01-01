إصدار تجريبي مجاني

يوفر حساب IBM Concert إصدار تجريبي مجاني إصدار تجريبي مجاني حسابًا تجريبيًا كامل التجهيز لمدة 30 يومًا من منصتنا الشاملة لإدارة التطبيقات. توفر لك هذه التجربة المعبأة في صندوق زمني جولة إرشادية مع عينة من البيانات، مما يتيح لك استكشاف ®كونسيرت القوي بالسرعة التي تناسبك. لديك أيضًا خيار تحميل بياناتك الخاصة للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.

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