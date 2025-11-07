الكشف. تحديد الأولويات. التصحيح. الأتمتة من البداية إلى النهاية.
يواجه العديد من المؤسسات تعقيدًا هائلًا في عمليات التصحيح، إذ تُدير الآلاف من الأصول وتتعامل مع تدفق مستمر من تحديثات المورِّدين التي تتطلب تنسيقًا بين فِرَق متعددة – مالكي التطبيقات والمطورين والأمن والعمليات. وهذه العملية التي تشمل أطرافًا متعددة وتستهلك موارد كبيرة تكون عرضةً للتأخير، ويكاد يستحيل إدارتها يدويًا. مع تزايد عدد التطبيقات، يرتفع حجم متطلبات التصحيح بشكل كبير، ما يجعل الطرق اليدوية غير مستدامة بشكل متزايد.
تدير الشركات آلاف الأصول وتتعامل مع تحديثات متكررة من المورِّدين، ما يجعل التصحيح اليدوي أمرًا غير قابل للإدارة.
تظهر الثغرات القابلة للاستغلال غالبًا خلال أيام، لكن الشركات تستغرق أسابيع أو حتى أشهر لسدها.
تنطوي عمليات تصحيح الثغرات التي يتم تنفيذها يدويًا إلى حد كبير -من التحضير إلى التنفيذ والتوثيق- على مخاطر عالية لحدوث أخطاء. ويؤدي هذا إلى زيادة العبء على فِرَق تكنولوجيا المعلومات وإبطاء العملية بشكل كبير.
تفرض اللوائح التنظيمية (مثل PCI DSS وHIPAA وNIST وغيرها) تطبيق التصحيحات في الوقت المناسب، إلا إن الالتزام بها غالبًا ما يتأخر عن الواقع.
يعمل ®IBM® Concert على أتمتة إدارة التصحيحات من البداية حتى النهاية من خلال دمج الكشف المستمر عن الثغرات الأمنية، وتحديد أولويات المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشر التصحيحات بشكل منسَّق عبر البُنى التحتية الهجينة ومتعددة السحابات. يدعم Concert تصحيح أنظمة التشغيل، مع خطط مستقبلية لإضافة تصحيح الحاويات وبيئات اللغات ضمن خارطة طريق المنتج لتوسيع نطاق التغطية بشكل أكبر.
من خلال استبدال التصحيح اليدوي بالأتمتة الذكية، يمكِّن Concert الشركات من نشر التصحيحات بسرعة تصل إلى عشر مرات أسرع، وتقليل متوسط وقت التصحيح وخفض التكاليف التشغيلية. تُتيح هذه الكفاءة لفِرَق تكنولوجيا المعلومات التركيز على مبادرات أعلى قيمة، مع تعزيز أمن بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.
يجمع Concert بيانات التطبيقات من مصادر متعددة —بما في ذلك أدوات فحص الثغرات الأمنية ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقوائم جرد التطبيقات وقاعدة بيانات نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة (CVE) – لبناء الطوبولوجيا الخاصة بتطبيقاتك تلقائيًا. ويُتيح هذا للفِرَق الحصول على رؤية شاملة حول المواضع التي تحتاج إلى التصحيحات والأصول المتأثرة ومستوى خطورة كل ثغرة.
يستخدم Concert الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقييم المخاطر وسياق العمل، ثم يحدِّد درجة المخاطر. تشمل العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار: تعيين التبعيات وطوبولوجيا النظام وأهمية الخدمات ونوافذ الصيانة وأولويات المؤسسة. بدلًا من اتباع نهج عام يقوم على "تطبيق جميع التصحيحات"، يقدِّم محرك الذكاء الاصطناعي في Concert خطط تصحيح محسَّنة توازن بين السرعة والمخاطر ووقت التشغيل.
يدعم Concert تصحيح أنظمة التشغيل عبر Windows Server و®Red Hat وتوزيعات Linux الأخرى. يُتيح Concert الاستفادة من أدوات مثل Ansible® Playbooks -سواء في AWS أم في بيئات أخرى- لتنفيذ عمليات نشر التصحيحات خلال فترات الصيانة المحددة، ما يضمن نشرًا موثوقًا به مع تقليل وقت التعطل إلى الحد الأدنى ومواءمة الجداول الزمنية للأعمال.
في المرحلة المقبلة، ستعمل الميزات المخطط لها ضمن خارطة الطريق على توسيع قدرات Concert في إدارة التصحيحات لتشمل الحاويات وبيئات اللغات الحديثة، ما يوفر تغطية شاملة لمشهد تكنولوجيا المعلومات المتطور.
يتميز Concert بسهولة الاستخدام وقد تم تصميمه للتعامل مع بيئات العملاء مهما بلغت درجة تعقيدها، فهو لا يقتصر على أتمتة عملية التصحيح فحسب، بل دورة إدارة التصحيحات بالكامل من البداية إلى النهاية. فمن خلال إلغاء الاعتماد على الجهد اليدوي، يقلل Concert من النفقات الإدارية والأخطاء البشرية مع خفض الوقت الإجمالي وتكلفة التصحيح. يمنح ذلك فِرَق تكنولوجيا المعلومات مساحة كافية للتركيز على الابتكار والمبادرات ذات القيمة الأعلى.
"كنا نبحث في السوق عن حل مستقل يجمع كل الجوانب المعقدة لإدارة التصحيحات ويؤتمت العملية بالكامل بشكل موثوق به".
الدكتور Peter Leukert، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مجموعة Deutsche Telekom
الحصول على رؤية موحَّدة للثغرات الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية مع ترتيب أولويات المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيق امتثال مستمر وفي الوقت الفعلي عبر السياسات القياسية والمخصصة.
توحيد وأتمتة مراقبة سلامة الشهادات باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اكتشِف كيف يمكن استخدام Concert لتعزيز أعمالك. ابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يومًا أو احجز وقتًا مع أحد الخبراء لتتعرَّف على المزيد.