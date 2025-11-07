أتمتة إدارة التصحيحات

تحديات الأعمال

يواجه العديد من المؤسسات تعقيدًا هائلًا في عمليات التصحيح، إذ تُدير الآلاف من الأصول وتتعامل مع تدفق مستمر من تحديثات المورِّدين التي تتطلب تنسيقًا بين فِرَق متعددة – مالكي التطبيقات والمطورين والأمن والعمليات. وهذه العملية التي تشمل أطرافًا متعددة وتستهلك موارد كبيرة تكون عرضةً للتأخير، ويكاد يستحيل إدارتها يدويًا. مع تزايد عدد التطبيقات، يرتفع حجم متطلبات التصحيح بشكل كبير، ما يجعل الطرق اليدوية غير مستدامة بشكل متزايد.
الإرهاق والتعقيد الناتجان عن التصحيحات

تدير الشركات آلاف الأصول وتتعامل مع تحديثات متكررة من المورِّدين، ما يجعل التصحيح اليدوي أمرًا غير قابل للإدارة.
بطء تطبيق التصحيحات في مقابل سرعة استغلال الثغرات

تظهر الثغرات القابلة للاستغلال غالبًا خلال أيام، لكن الشركات تستغرق أسابيع أو حتى أشهر لسدها.
عبء العمليات اليدوية ومخاطر الأخطاء

تنطوي عمليات تصحيح الثغرات التي يتم تنفيذها يدويًا إلى حد كبير -من التحضير إلى التنفيذ والتوثيق- على مخاطر عالية لحدوث أخطاء. ويؤدي هذا إلى زيادة العبء على فِرَق تكنولوجيا المعلومات وإبطاء العملية بشكل كبير. 
ضغط الامتثال والتدقيق

تفرض اللوائح التنظيمية (مثل PCI DSS وHIPAA وNIST وغيرها) تطبيق التصحيحات في الوقت المناسب، إلا إن الالتزام بها غالبًا ما يتأخر عن الواقع.

تصدي IBM لهذا التحدي

يعمل ®IBM® Concert على أتمتة إدارة التصحيحات من البداية حتى النهاية من خلال دمج الكشف المستمر عن الثغرات الأمنية، وتحديد أولويات المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشر التصحيحات بشكل منسَّق عبر البُنى التحتية الهجينة ومتعددة السحابات. يدعم Concert تصحيح أنظمة التشغيل، مع خطط مستقبلية لإضافة تصحيح الحاويات وبيئات اللغات ضمن خارطة طريق المنتج لتوسيع نطاق التغطية بشكل أكبر.

من خلال استبدال التصحيح اليدوي بالأتمتة الذكية، يمكِّن Concert الشركات من نشر التصحيحات بسرعة تصل إلى عشر مرات أسرع، وتقليل متوسط وقت التصحيح وخفض التكاليف التشغيلية. تُتيح هذه الكفاءة لفِرَق تكنولوجيا المعلومات التركيز على مبادرات أعلى قيمة، مع تعزيز أمن بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.
تكامل البيانات وتحليلها (الكشف) تحديد الأولويات المدعوم بالذكاء الاصطناعي (تحديد الأولويات) تنسيق التصحيح المؤتمت (التصحيح) أتمتة عمليات سير العمل (الأتمتة)

تطبيق من العالم الواقعي

اختارت شركة Deutsche Telekom نظام IBM Concert لتسريع عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

"كنا نبحث في السوق عن حل مستقل يجمع كل الجوانب المعقدة لإدارة التصحيحات ويؤتمت العملية بالكامل بشكل موثوق به".

الدكتور Peter Leukert، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مجموعة Deutsche Telekom

 

عامل يرتدي سماعة رأس على جهاز كمبيوتر في غرفة مظلمة بها شاشات متعددة.

حالات الاستخدام

وضع المرونة

تقييم وضع المرونة لديك وأتمتة المعالجة مع الإجراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إدارة الثغرات الأمنية في التطبيقات

الحصول على رؤية موحَّدة للثغرات الأمنية في التطبيقات والبنية التحتية مع ترتيب أولويات المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
إدارة امتثال التطبيقات

الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيق امتثال مستمر وفي الوقت الفعلي عبر السياسات القياسية والمخصصة.
إدارة شهادات بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة (SSL)/بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)

توحيد وأتمتة مراقبة سلامة الشهادات باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تحليل تكوين البرنامج

تمكين فِرَق التطبيقات من تقليل مخاطر سلسلة توريد البرمجيات وتحسين إنتاجية المطورين.

الموارد

إعلانات IBM Concert

تابِع الإعلانات الخاصة بالمنتجات والعملاء المتعلقة بـ IBM Concert.

 التوثيق

استكشِف وثائق IBM Concert الرسمية.

 دراسات حالة

استكشِف دراسات الحالة لمنصة IBM Concert.

 المجتمع

استكشِف مجتمع مستخدمي IBM Concert.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكن استخدام Concert لتعزيز أعمالك. ابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يومًا أو احجز وقتًا مع أحد الخبراء لتتعرَّف على المزيد.

