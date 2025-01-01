إجراء التحليلات في قطاع التأمين باستخدام IBM Cognos Analytics
توقَّع المخاطر، وتحكم في إدارتها، وتتبُّع المطالبات، وتمكن من تحليل مجموعات البيانات الكبيرة.
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رسم توضيحي يوضح ملفات التأمين والرسم البياني للتوقعات
تحسين تقييم المخاطر

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من مصادر بيانات ضخمة لإدارة المخاطر أو التسعير أو تجربة العملاء باستخدام حلول تحليلات البيانات المصممة لشركات التأمين. حقِّق ميزة تنافسية وحسِّن عملية اتخاذ القرار باستخدام حل للتحليلات يوفِّر لك:

  • تقارير متقدمة لتحليل بيانات التأمين بشكل تفصيلي وضمان الامتثال التنظيمي.
  • لوحات بيانات مصورة لمتابعة الاكتتاب، والأقساط، ومعالجة المطالبات، والربحية.
  • تحليلات متقدمة لإدارة المخاطر والتحليل الاكتواري.

سيناريوهات الاستخدام

تحليل الأقساط والمطالبات تحويل البيانات إلى رؤى اكتشاف العوامل الخفية توقُّع تواريخ انتهاء البوليصات لتعزيز معدلات التجديد الحصول على إجابات فورية

نحن نوفر أكثر من 1,000 تقرير ولوحة معلومات لإعداد التقارير المؤسسية لأكثر من 500 مستخدم، وهذا العدد في تزايد مستمر. Max Jaiswal قائد فريق البيانات المؤسسية شركة AIA في أستراليا اقرأ دراسة الحالة كاملة حققت سهولة استخدام [Cognos Analytics] تقييمًا مرتفعًا جدًا في تقييمنا. وهو يُعَد أيضًا منصة تقارير مؤسسية متكاملة وشاملة. Christoffer Zielfelt مراقب أعمال المجموعة Länsförsäkringar AB اقرأ دراسة الحالة كاملة
حالات استخدام إضافية التحليلات المصرفية

تمكَّن من تحسين إدارة المخاطر، وبناء رؤى قابلة للتنفيذ، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

 التحليلات التسويقية

أحدِث تحولًا جذريًا في كيفية تحويل فريقك التسويقي للبيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

تحليلات المبيعات

حوِّل الطريقة التي يتبعها فريق المبيعات لديك لتحليل البيانات وطرق تقديمها في عروض مصورة وكيفية استخلاص الرؤى منها.
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الحواشي

* بيانات في الوقت الفعلي مع Cognos؛ إذ يعرض أحدث المعلومات في أثناء تشغيل التقرير.