شركة IBM لتحليلات الأعمال IBM Business Analytics Enterprise
تحسين تخطيط الأعمال التجارية والنتائج من خلال اتخاذ القرارات القائمة على البيانات القائمة
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تسريع تحليل البيانات وتسريع اتخاذ القرارات التجارية القائمة على البيانات

يوفر IBM Business Analytics Enterprise مركزًا للمحتوى بدون تعليمات برمجية لإدخال واحد لاكتشاف محتوى تحليلات الأعمال وتخصيصه والتوصية به بين العديد من البائعين. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن منصة تحليلات تجمع بين تحليلات تنبؤية وإعداد التقارير وتحليلات البيانات والبيانات أصلاً خارج الصندوق.

استخدم الرؤى المستخلصة من مجموعات البيانات الخاصة بك لتعديل الخطط التنظيمية والميزانيات والتقارير والتوقعات في الوقت الفعلي. التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة أو طلب العملاء بسرعة العمل، مع ضمان توافق الأنشطة التشغيلية مع الأهداف والغايات.
استكشف مشروع ريباسو

محلل أعمال ومستشار أعمال جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تعلم كيفية بناء ثقافة قائم على الرؤى القائمة على البيانات
لماذا مؤسسة IBM لتحليلات الأعمال IBM Business Analytics Enterprise؟ لوحة المعلومات المركّبة

تجميع المحتوى في الأصل من عدة بائعين (BI) في تحليلات واحدة متكاملة لوحة المعلومات التي يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها على نطاق واسع.

 قرارات متبصرة

اتخذ قرارات تجارية واثقة مستنيرة مستندة إلى المقاييس والرؤى الحقيقية وتخلص من التخمين في اتخاذ القرارات.

 سهولة التعاون

قم بتوسيع نطاق أهداف وخطط العمل وتعديلها أثناء تعاونك عبر مجموعتك دون الحاجة إلى إعادة اختراع عمليات الأعمال.

 
IBM Business Analytics Enterprise حالة الاستخدام
التخطيط والميزانية والتخطيط والميزانية
  • قدِّم خططًا وميزانيات وتوقعات ديناميكية وموثوقة بسرعة وتوقعاتها مع تغير السوق.
  • تحليل البيانات التاريخية والحالية للمؤسسة واستخدام تحليلات تنبؤات تنبؤات معارف في خط المواهب لمواءمة احتياجات التوظيف.
  • مواءمة الخطط المالية مع الخطط التشغيلية، وربط الأهداف الاستراتيجية بالأداء والتنفيذ التشغيلي.
 تعرف على المزيد عن XP&A
ذكاء الأعمال
  • قم بتنظيف بيانات مؤسستك وربطها وإنشاء عروض مصور للبيانات مذهلة وإظهار مكان عملك اليوم مع التنبؤ بما سيحدث غدًا.
  • تسريع عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات بثقة. IBM Cognos Analytics تمكين تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي المحكومة بشكل كبير وتفاعلي لتحويل معارف إلى أفعال.
 تعرف على المزيد عن ذكاء الأعمال (2:32)
الدمج والتخصيص
  • اجمع كل المحتوى التحليلي الخاص بك في مكان واحد للحصول على تجربة مخصصة لجميع المستخدمين.
  • قم بإنشاء لوحة معلومات مركبة بدون رمز مع توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتخصيص بحث المستخدم. 
  • استكشاف حالة الاستخدام بما في ذلك تدريب الموظفين الجدد وإدارة الاجتماعات التنفيذية وتتبع أداء الموظفين 1:1.
 تعرف على المزيد حول مركز محتوى التحليلات
السمة الرئيسية IBM Business Analytics Enterprise
الأدوات التي تحتاجها لتحويل مجموعات بياناتك إلى ميزة تنافسية تعرف على المزيد عن حلول تحليلات الأعمال
إدارة البيانات اجمع العديد من المعلومات الأصلية المتعددة من مصادر بيانات مختلفة في لوحة بيانات واحدة لسهولة الوصول والتفكير السريع واتخاذ قرارات أسرع.
طبقة التصور يمكنك البحث عن المحتوى واكتشافه والوصول إليه وتخصيصه والتوصية به بين العديد من بائعي وحلول ذكاء الأعمال من مركز واحد.
التخصيص استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بالمحتوى للمستخدمين والسماح بتخصيص بحث المستخدم. صمم المنصة لتكون متناسقة مع العلامة التجارية الخاصة بمجموعتك وتجربة العملاء.
التحسين الأمثل دمج التخطيط المالي التشغيلي والربحية والتحليل المالي مع الأدوات الآلية لتحسين عملية اتخاذ القرار. تحليلات تنبؤات تحديد الاتجاهات والأنماط الموسمية في كل من مجموعات البيانات التاريخية والخارجية والتوقعات.

اكتشف كيف ستغير طريقة عمل التحليلات المؤسسية طريقة عملك

التخطيط المتكامل Enterprise إعداد التقارير اكتشاف البيانات
الموارد أربع خطوات لاتخاذ قرارات تجارية أفضل

اكتشف القيمة التي تجلبها تقنيات تحليلات الأعمال لصانعي القرارات التشغيلية لتسريع الوقت اللازم للتخطيط في الوقت الفعلي.

 احصل على الكتاب الإلكتروني تحسين التخطيط والنتائج

تعرّف على كيفية قيام IBM Business التحليلات التجارية بتوحيد البيانات للتحليل في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات مستنيرة.

 اقرأ الصفحة الواحدة التحليلات التجارية التحليلات التجريبية

تعرف على مزايا الأعمال التي توفرها تحليلات الأعمال على مستوى المؤسسات من أجل اتخاذ قرارات أكثر جدارة بالثقة على البيانات. 

 شاهد العرض التوضيحي (2:47) كن بطل التحليلات

قم بتوفير إمكانية الوصول إلى ذكاء الأعمال ومحتوى الخدمة الذاتية التحليلات المخصص لكل مستخدم وكن بطل التحليلات لنشاطك التجاري.

 شاهد العرض التوضيحي (2:40) تقرير مركز BARC Score 2023 المتكامل Planning Analytics

تعرّف على السبب الذي يجعل محفظة حلول تحليلات الأعمال IBM رائدة في السوق في تقرير مركز أبحاث السوق.

 احصل على تقرير مركز BARC مجتمع تحليلات أعمال IBM

تواصل وتعلّم وشارك مع أكثر من 10,000 مستخدم عبر مجتمع التحليلات التجارية IBM.

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