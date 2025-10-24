Box، شريك استراتيجي لشركة IBM

 

إدارة جميع محتواك ومشاركته والتعاون بشأنه بأمان من أي مكان باستخدام Box Cloud Content Management.

تحويل أعمالك باستخدام Box Cloud Content Management
 

تعاونت كلٌّ من IBM مع Box في شراكة استراتيجية بهدف تحسين أساليب العمل داخل مؤسستك. تركِّز الشراكة على دمج تكنولوجيا IBM مع حل Box السحابي الواحد، الآمن والغني بالميزات وسهل الاستخدام.

يُتيح لك هذا مكانًا واحدًا لإدارة محتواك وحوكمته والتعاون بشأنه سواء داخليًا أم خارجيًا. يربط Box جميع تطبيقاتك لتمكين بيئة العمل الحديثة من أي مكان.

 عرض تجريبي لـ Watson Knowledge Catalog InstaScan وBox Shield (4:01 دقائق)
أمان وامتثال بلا عقبات

المساعدة على منع سرقة البيانات وتضمين اكتشاف التهديدات مع تطبيق ضوابط متسقة عبر جميع أنواع الملفات. إدارة دورة حياة المحتوى بشكل صحيح للمساعدة على تقليل المخاطر القانونية والآثار التنظيمية.
تعاون داخلي وخارجي سلس

تبسيط طريقة عملك عبر المؤسسة مع إدارة المحتوى بشكل أكثر أمانًا لتمكين العمل عن بُعد عبر القوى العاملة العالمية.
التكامل مع جميع تطبيقاتك

تبسيط أدوات الإنتاجية مثل Office 365 وG Suite وOkta وSlack وأكثر من 1,400 تطبيق آخر. توحيد المحتوى عبر التطبيقات المخصصة وتطبيقات خطوط الأعمال مثل Salesforce وServiceNow وAutoCAD.
لقطة شاشة للمنتج IBM Knowledge Catalog InstaScan وBox Shield
IBM Knowledge Catalog InstaScan وBox Shield

يوفر IBM® Knowledge Catalog InstaScan وBox Shield حلًا متكاملًا لحماية خصوصية البيانات غير المنظمة. يساعد هذا الحل المشترك المؤسسات على تقييم المخاطر بسرعة في محتواها وتحديد الأولويات وتنفيذ معالجة البيانات وتقليل وقت جمع بيانات الامتثال، في بيئة أكثر أمانًا.

 اقرأ ملخص الحل
اتخِذ الخطوة التالية

