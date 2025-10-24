Box، شريك استراتيجي لشركة IBM

تعاونت كلٌّ من IBM مع Box في شراكة استراتيجية بهدف تحسين أساليب العمل داخل مؤسستك. تركِّز الشراكة على دمج تكنولوجيا IBM مع حل Box السحابي الواحد، الآمن والغني بالميزات وسهل الاستخدام.

يُتيح لك هذا مكانًا واحدًا لإدارة محتواك وحوكمته والتعاون بشأنه سواء داخليًا أم خارجيًا. يربط Box جميع تطبيقاتك لتمكين بيئة العمل الحديثة من أي مكان.