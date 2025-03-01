تسريع استدلال PyTorch على IBM Z وIBM LinuxONE

اكتسب PyTorch شعبية واسعة النطاق في منظومة الذكاء الاصطناعي. وقد جعلت منه واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية إطار العمل المفضل لكل من الأبحاث الأكاديمية وتطبيقات الأعمال. لعب PyTorch دورًا حاسمًا في تطوير التعلُّم العميق من خلال توفير أدوات تبسّط عملية بناء النماذج المعقدة وتدريبها. تسمح مرونته للمطوّرين بتجربة بنيات وتقنيات مختلفة، مما يؤدي إلى حلول أكثر ابتكارًا. لقد سهّلت ميزات مثل التمايز التلقائي والمعالجة البديهية للموتر تنفيذ الخوارزميات المتقدمة، مما أدى إلى تقدم أسرع في البحث والتطبيق.

أحد أهم المجالات التي أحدث فيها PyTorch تأثيرًا هو تطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). أحدثت هذه النماذج، التي يمكنها فهم وتوليد نص شبيه بالإنسان، ثورة في معالجة اللغة الطبيعية. وقد سهلت إطارات عمل مثل PyTorch إنشاء هذه النماذج وضبطها بدقة، مما مكّن الباحثين من استكشاف بنى جديدة وأساليب تدريب بكفاءة أكبر.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من أحدث النماذج اللغوية الحديثة، بما في ذلك تلك التي طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى، قد تم تنفيذها باستخدام PyTorch. وقد سمحت قدرة إطار العمل على التعامل مع كميات هائلة من البيانات كما سمح دعمه للتدريب الموزّع بتوسيع نطاق النماذج التي يمكنها فهم السياق والفوارق الدقيقة في اللغة.

من خلال IBM Z Accelerated for PyTorch المقدمة من خلال مجموعة الأدوات AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE، يمكن لعملائنا استخدام عمليات نشر نموذج PyTorch مع نفس الموثوقية والتوافر وقابلية التوسع التي يوفرها IBM Z، إلى جانب القدرات الخاصة بمسرع Telum على الشريحة. يكون هذا التسريع الاستدلالي شفافًا للعملاء حيث أن الحاويات مصممة للاستفادة من تعليمات مساعدة معالجة الشبكة العصبية (NNPA) الخاصة بـ Telum بشفافية وتلقائية.

يمكن للعملاء الآن استخدام هذه القدرات في حالات الاستخدام عالية القيمة مثل الكشف عن الغش ومعالجة المطالبات ومعالجة اللغة الطبيعية واكتشاف الصور وغير ذلك الكثير. يمكن ينشر هذه النماذج بتنسيق PyTorch الأصلي أو تصديرها إلى تنسيقات مثل ONNX، والتي تم تحسينها بدرجة كبيرة للاستدلال.

سواء تم نشر نماذج PyTorch على z/OS أو في بيئة Linux on IBM Z، فإن تجميع هذه النماذج مع البيانات وتطبيقات المهام الحساسة لعملائنا يساعدهم على اكتساب رؤى الأعمال على نطاق واسع مع الاستمرار في تلبية حتى أكثر اتفاقيات مستوى الخدمة صرامة.