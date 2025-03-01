SPSS Statistics يقدم مجموعة شاملة من القدرات لدعم العملية التحليلية بأكملها بدءًا من إعداد البيانات إلى التحليل وإعداد التقارير. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تبسيط وتسريع تحليلات البيانات من خلال تقديم واجهة مستخدم بسيطة تعتمد على القائمة التي تتيح لك الوصول إلى الرؤى ببضع نقرات فقط، دون أي برمجة.

البرامج التعليمية التفاعلية والعملية هي واحدة من أفضل الطرق لتجربة SPSS Statistics. إليك بعض SPSS Statistics الموارد التعليمية التي يمكن أن تساعدك على البدء: