خوادم IBM Bare Metal Server لأعباء عمل Oracle

يمكنك تحديث تطبيقات Oracle الخاصة بك باستخدام خوادم Bare Metal المعتمدة وقوة تقنية Intel Xeon. . أنشئ اليوم حسابًا واحصل على أرصدة بقيمة 200 دولار أمريكي.
لقد حان الوقت لترقية عمليات Oracle الخاصة بك وجلب تراخيص Oracle الخاصة بك إلى شركة IBM لتحسين التكرار بشكل كبير وتقليل متاعب البنية التحتية بشكل عام. خوادم IBM Bare Metal المخصصة لأعباء عمل Oracle هي خوادم Bare Metal حقيقية، ذات أداء أوَّلي، بدون مشرف افتراضي، ومستأجر واحد. عندما تجلب أعباء العمل الخاصة بك من Oracle إلى IBM، تتم استضافة الموارد وإدارتها بواسطة IBM على شبكة IBM العالمية الخاصة — وتتميز بميزة أحدث جيل من معالجات Intel® Xeon® لتلبية متطلبات النواة والذاكرة المتقدمة.
الوصول المباشر إلى الموارد الخاصة بالخادم المستأجر الفردي والأداء على مستوى الأجهزة يوفر التحكم والأمان.
احصل على وصول محلي، بزمن انتقال قصير، وتصميم شبكة أمان معتمد، مع خيارات متنوعة لمكان وكيفية تشغيل بياناتك.
يأتي مع خادمك -الذي يعمل بدون نظام تشغيل- 20 تيرابايت من النطاق الترددي المجاني*.
طاقة وحدة المعالجة المركزية Intel Xeon مع أعلى كثافة DRAM في الصناعة وأحدث تخزين NVMe Tier-1.
اختر دورة الفوترة المناسبة لك، إذ تتوفر شروط عقد لمدة شهر واحد أو سنة واحدة أو ثلاث سنوات.
اختر أدواتك؛ واندمج مع مقدمي الخدمات والشركاء على راحتك.
جميع خوادم وأجهزة OEM معتمدة لتشغيل نظامي Linux ومحاكاة افتراضية من Oracle ومتوافقة مع قائمة اعتماد الأجهزة (HCL) من Oracle. تقوم شركة IBM بتشغيل جميع إدارات IaaS الشاملة أثناء التحكم في نظام التشغيل والتحديثات والتراخيص الخاصة بك.
بمجرد إنشاء حساب IBM الخاص بك، يمكنك الوصول الفوري إلى كتالوج IBM، حيث يمكنك تكوين خادم bare metal server الخاص بك لأعباء العمل Oracle وتسعيره وعرض أسعاره.
اختر تكوين خادم bare metal "الذي يعمل بدون نظام تشغيل، المعتمد من Oracle من كتالوج IBM. اختر مركز البيانات الخاص بك والفوترة وتخزين الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe) المضاف والمزيد.
بعد الاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة، ستتصل بـ IPMI لخادمك الجديد، حيث ستتمكن من تحميل ISO الخاص بك والبدء في تثبيت Oracle، باستخدام تراخيصك الخاصة.
توفير خادم IBM Bare Metal Server حسب الطلب لأعباء العمل Oracle.
توفر IBM إدارة البنية الأساسية الشاملة لأعباء عمل Oracle الخاصة بك باستخدام خوادم Bare Metal Servers وأجهزة OEM معتمدة من Oracle. يمكنك الاستفادة من الترخيص المحلي والأدوات الحالية وتكامل الأنظمة.
يتم توفير الفواتير والدعم واتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لخادم Bare Metal Servers لأعباء عمل Oracle بواسطة IBM.
تتوفر أسعار خوادم IBM Bare Metal المخصصة لأعباء عمل Oracle في خيارات عقود شهرية ومحجوزة لمدة عام واحد أو ثلاثة أعوام، والتي تختلف حسب التكوين والمنطقة.
تعتمد الفوائد الأساسية لخوادم Bare Metal Servers التي يستضيفها مزود خارج الموقع على إمكانية وصول المستخدمين إلى موارد الأجهزة، بما في ذلك العزل المادي المعزز، والذي يوفر فوائد أمنية وتنظيمية، وقوة معالجة أكبر، وتحكمًا كاملًا في مجموعة البرامج، وأداء أكثر اتساقًا للقرص وإدخال/إخراج الشبكة، وجودة خدمة أفضل (QoS) من خلال القضاء على ظاهرة "الجار المزعج"، وقدرات التصوير لإنشاء تجربة سلسة عند نقل وتوسيع أعباء العمل.
بادر اليوم باستخدام IBM Bare Metal Server لأعباء عمل Oracle. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب اليوم واحصل على 200 دولار أمريكي في شكل أرصدة مجانية على الفور.
*20 تيرابايت من عرض النطاق الترددي المجاني في IBM Cloud Data Center في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي لخوادم Bare Metal Servers؛ 5 تيرابايت عرض نطاق ترددي متضمن في جميع IBM Cloud Data Center الأخرى. لا يمكن الجمع بين الأسعار والعروض الجديدة وأي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.