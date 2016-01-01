نقل البيانات في قطاع الطاقة
تساعد شركة IBM Aspera شركات النفط والغاز والطاقة على تسريع عمليات البحث والتحليل من خلال نقل البيانات في الوقت الحقيقي الموثوق به عبر مسافات طويلة بغض النظر عن الحجم أو التنسيق
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نقل سريع وآمن للبيانات الكبيرة بين المواقع البرية والبحرية والجوية

انقل بياناتك الجغرافية إلى أي مكان بكل ثقة

 

لتعزيز الكفاءة وتسريع وتيرة البحث، تحتاج مجموعتك إلى وصول سريع وآمن إلى البيانات الجغرافية وغيرها من البيانات الجغرافية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الملفات التي تحتوي على بيانات من مصادر تحت الماء والرياح والزلزالية وغيرها من المصادر كبيرة للغاية ويصعب نقلها. حلول نقل الإرث النتائج في أوقات الانتظار الطويلة، سواء كان ذلك التسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل أو التسليم غير الفعال من خلال محركات الأقراص المادية.

 

IBM Aspera يقدم برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. إن تعدد استخدامات IBM Aspera تكنولوجيا المعلومات المتوفرة كبرنامج أو كخدمة كخدمة أو كبرنامج مختلط، يجعل من تعدد الاستخدامات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة. 

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جرّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera من IBM Aspera

تحقق من وقت نقل الملفات وسرعتها على أي مسافة أو ظروف الشبكة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا.
المزايا
نقل أحجام غير محدودة من البيانات الجغرافية حول العالم

توزيع الملفات ومجموعات البيانات الضخمة دون القلق بشأن فقدان الحزمة أو ضغطها.
تعزيز التعاون العالمي

أرسل البيانات أو استقبلها بسرعة بغض النظر عن موقعك.
زيادة الكفاءة

إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها.
تحصين البيانات الجغرافية بالتشفير

عزز الأمان من خلال SAML والتشفير المدمج أثناء النقل وفي حالة السكون.
ميزة نقل البيانات الكبيرة والمزامنة

نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة على مستوى العالم.

 مشاركة الملفات الكبيرة عبر المسافات 

تسريع التعاون مع فرق ما بعد الإنتاج وفرق تطوير الألعاب.

 النقل الآلي للملفات

إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لزيادة الكفاءة.

 التشفير الآمن 

يساعد التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون على تعزيز أقصى درجات الأمان، مما يحافظ على أمان مشاريعك.

 التحقق من سلامة البيانات

الحماية من هجمات هجوم الوسيط، وإعادة التشغيل، وهجمات هجوم لحجب الخدمة.

 سحابة هجينة سير العمل

قم ببناء سير العمل في السحابة أو في السحابة أو كليهما.
شهدت مجموعة Rosen Group زيادة بنسبة 300% في سرعة نقل ملفات مجموعات بيانات فحص الطاقة. مقالة PacGenesis اقرأ القصة كاملة
دراسات الحالة
بيس ميديا السحابة السحابة

واستخدم فريق BASE IBM سحابية سحابية و IBM Aspera On Cloud و IBM Cloud Object Storage لـ ®Power بوابة التوزيع الإعلامي العالمية وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء الإنتاج في LCTV حول العالم.
فوكس سبورتس

استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لتحرير محتوى كأس العالم لكرة القدم 2018 عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
DMC

يمكّن حل ®Aspera من نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل - وهي قدرات مثالية لبرامج DMC التلفزيونية التي تعتمد على المواعيد النهائية.
اتخذ الخطوة التالية

مع حلول نقل الملفات والبث السريع للملفات، IBM Aspera برنامج حركة البيانات من أي حجم عبر أي مسافة.

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