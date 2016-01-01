نقل البيانات في قطاع الطاقة

انقل بياناتك الجغرافية إلى أي مكان بكل ثقة
لتعزيز الكفاءة وتسريع وتيرة البحث، تحتاج مجموعتك إلى وصول سريع وآمن إلى البيانات الجغرافية وغيرها من البيانات الجغرافية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الملفات التي تحتوي على بيانات من مصادر تحت الماء والرياح والزلزالية وغيرها من المصادر كبيرة للغاية ويصعب نقلها. حلول نقل الإرث النتائج في أوقات الانتظار الطويلة، سواء كان ذلك التسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل أو التسليم غير الفعال من خلال محركات الأقراص المادية.
IBM Aspera يقدم برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. إن تعدد استخدامات IBM Aspera تكنولوجيا المعلومات المتوفرة كبرنامج أو كخدمة كخدمة أو كبرنامج مختلط، يجعل من تعدد الاستخدامات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعتها على أي مسافة أو ظروف الشبكة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا.
توزيع الملفات ومجموعات البيانات الضخمة دون القلق بشأن فقدان الحزمة أو ضغطها.
أرسل البيانات أو استقبلها بسرعة بغض النظر عن موقعك.
إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها.
عزز الأمان من خلال SAML والتشفير المدمج أثناء النقل وفي حالة السكون.
نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة على مستوى العالم.
تسريع التعاون مع فرق ما بعد الإنتاج وفرق تطوير الألعاب.
إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لزيادة الكفاءة.
يساعد التشفير أثناء النقل وفي حالة السكون على تعزيز أقصى درجات الأمان، مما يحافظ على أمان مشاريعك.
الحماية من هجمات هجوم الوسيط، وإعادة التشغيل، وهجمات هجوم لحجب الخدمة.
قم ببناء سير العمل في السحابة أو في السحابة أو كليهما.
واستخدم فريق BASE IBM سحابية سحابية و IBM Aspera On Cloud و IBM Cloud Object Storage لـ ®Power بوابة التوزيع الإعلامي العالمية وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء الإنتاج في LCTV حول العالم.
استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لتحرير محتوى كأس العالم لكرة القدم 2018 عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
يمكّن حل ®Aspera من نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل - وهي قدرات مثالية لبرامج DMC التلفزيونية التي تعتمد على المواعيد النهائية.