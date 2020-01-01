المطور الموارد

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البدء في البدء IBM Aspera مركز IBM Aspera API Hub

يمكنك الوصول إلى مجموعة من واجهات REST التي توفر التحكم في منصة نقل IBM Aspera من IBM.

 IBM Aspera CLI

يُمكّن عميل سطر الأوامر IBM عميل سطر الأوامر من إجراء عمليات نقل ®Aspera بدون رأس.

 IBM Aspera Transfer SDK

تعد مجموعة تطوير البرمجيات SDK من IBM Aspera Transfer SDK نسخة قابلة للتضمين بسهولة من واجهات REST.

 IBM Aspera On Cloud مركز المساعدة

ابدأ بسرعة مع مركز المساعدة لكل من مسؤولي ومستخدمي IBM Aspera.

 ®مجموعة تطوير البرمجيات SDK Aspera Connect

باستخدام IBM Aspera Connect SDK، يمكنك تضمين IBM Aspera القدرات في تطبيق الويب الخاص بك.
الأسئلة الشائعة للمطورين

احصل على إجابات لأسئلة المطورين الشائعة.
كيف أطلب الدعم؟

قم بزيارة بوابة دعم IBM لفتح حالة دعم والوصول إلى دليل الدعم.

 احصل على الدعم
هل توجد حزم SDKs محمول محمول؟

دعم كل من نظامي التشغيل iOS و Android محمول مع Aspera Mobile SDK.
هل يجب أن أدفع مقابل استخدام SDKs؟

الاستفادة من Aspera SDK لجميع المطورين دون أي تكلفة إضافية. قم بشراء اشتراك مطور متميز للوصول إلى فريق دعم IBM Aspera.
هل يمكنني تضمين البث في التطبيق الخاص بي؟

السماح للمطورين من الجهات الخارجية بدمج ®Aspera Transfer التقنية التقنية في تطبيق البث الخاص بهم مع ®Aspera FASPStream SDK. يتيح ذلك إمكانية إرسال بيانات دفق البيانات عن طريق التطبيق أثناء التقاط المعلومات أو إنشائها, أو إعادة توجيه المعلومات إلى نقطة النهاية التي يمكنها الاستفادة من دفق البيانات أثناء تلقي المعلومات.
ما هي المنصات التي يمكنني التطوير عليها؟

العمل مع واجهات برمجة تطبيقات REST والمكتبات الأصلية لـ Python وJava و .NET وC++ وC# وC# وNode.js وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid.
أين يمكنني تنزيل حزم SDKs؟

قم بزيارة مركز IBM Aspera API Hub وافتح الدليل الخاص بحزمة تطوير البرمجيات SDK التي تريدها.

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