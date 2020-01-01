المطور الموارد

السماح للمطورين من الجهات الخارجية بدمج ®Aspera Transfer التقنية التقنية في تطبيق البث الخاص بهم مع ®Aspera FASPStream SDK. يتيح ذلك إمكانية إرسال بيانات دفق البيانات عن طريق التطبيق أثناء التقاط المعلومات أو إنشائها, أو إعادة توجيه المعلومات إلى نقطة النهاية التي يمكنها الاستفادة من دفق البيانات أثناء تلقي المعلومات.