المطور الموارد

يمكنك الوصول إلى مجموعة من واجهات REST التي توفر التحكم في منصة نقل IBM Aspera من IBM.
يُمكّن عميل سطر الأوامر IBM عميل سطر الأوامر من إجراء عمليات نقل ®Aspera بدون رأس.
تعد مجموعة تطوير البرمجيات SDK من IBM Aspera Transfer SDK نسخة قابلة للتضمين بسهولة من واجهات REST.
ابدأ بسرعة مع مركز المساعدة لكل من مسؤولي ومستخدمي IBM Aspera.
باستخدام IBM Aspera Connect SDK، يمكنك تضمين IBM Aspera القدرات في تطبيق الويب الخاص بك.
احصل على إجابات لأسئلة المطورين الشائعة.
قم بزيارة بوابة دعم IBM لفتح حالة دعم والوصول إلى دليل الدعم.
دعم كل من نظامي التشغيل iOS و Android محمول مع Aspera Mobile SDK.
الاستفادة من Aspera SDK لجميع المطورين دون أي تكلفة إضافية. قم بشراء اشتراك مطور متميز للوصول إلى فريق دعم IBM Aspera.
السماح للمطورين من الجهات الخارجية بدمج ®Aspera Transfer التقنية التقنية في تطبيق البث الخاص بهم مع ®Aspera FASPStream SDK. يتيح ذلك إمكانية إرسال بيانات دفق البيانات عن طريق التطبيق أثناء التقاط المعلومات أو إنشائها, أو إعادة توجيه المعلومات إلى نقطة النهاية التي يمكنها الاستفادة من دفق البيانات أثناء تلقي المعلومات.
العمل مع واجهات برمجة تطبيقات REST والمكتبات الأصلية لـ Python وJava و .NET وC++ وC# وC# وNode.js وأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid.
قم بزيارة مركز IBM Aspera API Hub وافتح الدليل الخاص بحزمة تطوير البرمجيات SDK التي تريدها.