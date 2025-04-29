تنظيم دورات حياة المحتوى وسير العمل والتكامل والتوزيع.
يُعَد IBM® Archive and Essence Manager (اختصارًا AREMA) الحل المثالي للعملاء الذين يديرون مستودعات محتوى ضخمة ويحتاجون إلى بيئة مرنة تدمج أدوات وخدمات متعددة، سواء في السحابة أو على الخوادم المحلية. يُعَد AREMA حلاً متطورًا متعدد الوظائف يُحسِّن من مرونة وسرعة سير العمل المعتمد على الملفات.
ينسِّق AREMA ملفات الوسائط الكبيرة ويتكامل بسهولة مع العديد من الأدوات والخدمات، في البيئات السحابية أو المحلية، مع أكثر من 150 موصِّل تطبيق جاهزًا للاستخدام. يمكن للعملاء تعديل أو إضافة مهام سير العمل الجديدة بسهولة باستخدام أداة إنشاء سير العمل الرسومية. يمكن أن تتضمن مهام سير العمل أيضًا عناصر موافقة للتفاعل البشري. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة لعمليات سير العمل من خلال المراقبة (واجهة مستخدم إدارة النظام).
يحتوي AREMA على طبقة إدارة المحتوى التي تقوم بتجريد التخزين عبر بيئات وتقنيات تخزين مختلفة. يحتوي على وظيفة إدارة التخزين الهرمي المتكاملة بالكامل. يُدير AREMA التخزين على الأقراص، والأشرطة، وتخزين الكائنات، بالإضافة إلى الحركة المرتبطة للملفات، باستخدام ذاكرة مؤقتة مع حدود قابلة للتكوين. كما يتيح وظيفة الاستعادة الجزئية لجميع صيغ ملفات MXF الشائعة.
مع AREMA، يمكنك أتمتة إثراء البيانات الوصفية (على سبيل المثال، مهام التعرُّف البصري أو مهام تحويل الكلام إلى نص باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية أو التي تم تطويرها داخليًا). يمكنك اختيار خدمة الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجاتك على أفضل وجه من بين جميع الخدمات المتاحة في السوق. يمكن دمج عمليات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي بسلاسة في وسائط سير العمل من البداية إلى النهاية.
يقدِّم AREMA نظام إدارة الأصول الإعلامية الذي ليس معقدًا للغاية، بل بسيط وسهل الاستخدام، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن محتوى الفيديو والعثور عليه ومعاينته. ويمكنهم أيضًا المراجعة وإضافة البيانات الوصفية أو تحريرها وإتاحة محتوى الفيديو.
مع AREMA، يمكنك ترحيل البيانات والبيانات الوصفية من أنواع تخزين مختلفة مثل الأشرطة، والأقراص، والسحابة، بالإضافة إلى التنسيقات الخاصة مثل TSM و DIVA و Sony ODA و SGL FlashNet. يتم الترحيل تلقائيًا باستخدام مجموعة من عمليات سير العمل والقواعد والبرامج النصية المخصصة. يمكن دمج أدوات الجهات الخارجية المطلوبة للترحيل أو مهام سير العمل اللاحقة.
مع AREMA، تحصل على تنسيق سلس لسير العمل من البداية إلى النهاية عبر المنصات المحلية والسحابية. يدعم بشكل كامل عمليات التطوير والتسليم المستمر. يمكن نشره على البنية التحتية الكلاسيكية للخوادم، مثل Docker في Kubernetes أو OpenShift، في أجهزة التحجيم الفائق مثل AWS أو IBM Cloud.
يمكن للعملاء تنسيق سير العمل لملفات الوسائط من الاستيراد إلى الإنتاج والتوزيع والأرشفة، ما يُتيح القدرات المعرفية من تحليلات الفيديو والصوت والنص.
يدعم AREMA العديد من تنسيقات السيارات التي تستخرج الفيديو والبيانات الوصفية من ملفات DAT المسجلة من خلال الكاميرات داخل السيارة وشبكات منطقة التحكم.
من خلال الجمع بين حلول الفيديو والتحليلات، يتم فحص البيانات بحثًا عن التهديدات المحتملة وتوحيدها في تنسيقات موحدة. يمكن إثراء هذه الأساليب بالطرق المعرفية، مثل التعرُّف على الوجه.
يعمل IBM Archive and Essence Manager (اختصارًا AREMA) على تنسيق أي سير عمل قائم على الملفات لإنتاج البث. يحتوي على أكثر من 140 عميلاً مختلفًا وجاهزًا للنشر، ويمكن تعديل سير العمل الجديد أو إنشاؤه بسرعة. يتفاعل كل عميل مع محرك سير العمل وينفِّذ وظيفة محددة، مثل الوظائف الفعلية في نقل الملفات أو المحولات للتحكم في الأنظمة الخارجية.
باستخدام AREMA، يمكنك البدء بحجم صغير ثم التوسع إلى تركيب على مستوى المؤسسة، مع الحفاظ على رؤية ورصد مستمر لعملياتك. يوفر المزيج بين التخزين عبر الإنترنت والتخزين القريب من الخط توازنًا ممتازًا بين الوصول السريع والفاعلية من حيث التكلفة. يعمل AREMA على تحسين سرعة وجودة تبادل المحتوى الخاص بك، مع الحفاظ على الجودة. وهذا يجعل الشبكات غير الرسمية جزءًا من الماضي.
يُدمج AREMA جميع عناصر العميل في إطار بوابة واحد. ويمكن أيضًا استخدام إطار العمل لتضمين صفحات أخرى متعلقة بالمراقبة (الويب) مثل أنظمة مراقبة المعلومات التقنية. تدعم البوابة سير عمل المهام البشرية مع قائمة المهام وإجراءات المهام. كما يُدير AREMA أيضًا جميع الخدمات (الوكلاء) مركزيًا عبر برنامج AREMA الوسيط للمساعدة على إدارة الموارد. إن الربط الضعيف للخدمات من خلال الرسائل لا يمكن أن يضمن تنفيذ عملية فعَّالة عندما يتم توسيعها لتشمل عدة آلاف من الملفات يوميًا.
يُقلِّل AREMA من تكاليف البنية التحتية والتشغيل عن طريق تمكين طبقة خدمات تقدم خدمات جوهرية مثل النقل، والتحليل، والتحويل، والتخزين، والأرشفة لجميع تطبيقات إدارة الوسائط في المؤسسة. كما يُحسِّن الشفافية والتحكم في العمليات والمعاملات من خلال استخدام سير العمل وقواعد الأعمال على مستوى الجوهر، وأدوات المراقبة الشاملة، وواجهة المستخدم المعتمدة على البوابة.
يوفِّر AREMA التعرُّف التلقائي على الكائنات الرسومية في مقاطع الفيديو أو الصور المخزنة، والتصنيف التلقائي، وتخزين العلامات، وقدرات البحث عن العلامات لتعزيز التعرُّف والتحليل الرسومي للكائنات دون تدخل شخصي. ويفعل ذلك باستخدام IBM Watson Visual Recognition.
يدعم AREMA نظام الملفات الشريطي المفتوح (LTFS) بالإضافة إلى IBM Tivoli Storage Manager و Oracle FrontPorch DivArchive للأرشفة في مكتبات الأشرطة الآلية. كما يوفِّر وظائف محددة مثل أرشفة المشاريع أو استيراد الأتمتة لمنتجات Avid Interplay. يُتيح AREMA أيضًا التخزين الآمن والأرشفة على السحابة، ما يمكِّن المستخدمين المصرَّح لهم من الوصول إلى المحتوى في أي وقت ومن أي مكان وعلى جميع الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة.
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