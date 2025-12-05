إضافة طبقة أرشيف لتحسين كفاءة DFSMShsm والاستفادة من التخزين السحابي
يُنشئ IBM Advanced Archive for DFSMShsm طبقة أرشيف جديدة لنسخ بيانات الكمبيوتر المركزي غير النشطة التي تُدار حاليًا بواسطة DFSMShsm. تستهلك طبقة الإدارة الإضافية والأقل تأثيرًا موارد وحدة المعالجة المركزية بشكل أقل لتحسين كفاءة DFSMShsm، وتضيف التخزين السحابي إلى خيارات وسائط الأشرطة الافتراضية والفعلية.
يساعدك على زيادة أداء وكفاءة بيئات HSM التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات غير النشطة التي يجب الاحتفاظ بها لفترات طويلة. يحافظ على سياسات DFSMS (نظام إدارة تخزين مرافق البيانات) لإنشاء نسخ احتياطية للبيانات وإدارة الاحتفاظ بها بشكل صحيح. عندما تسترجع التطبيقات أو المستخدمون البيانات المخزَّنة في السحابة، تعود تحت إدارة DFSMShsm وتصبح متاحة. يدعم IBM Advanced Archive for DFSMShsm بيئات IBM Cloud Object Storage وIBM SoftLayer وAmazon S3 السحابية.
تقليل حجم وتكلفة معالجة مجموعات بيانات التحكم في HSM والاستفادة من اقتصاديات ومرونة التخزين السحابي.
نقل البيانات الوصفية من البيانات غير النشطة إلى عمليات منخفضة التأثير لتحسين نافذة التشغيل الدفعي ووقت تنفيذ التطبيقات.
استخدام البيئات السحابية الخاصة أو العامة أو السحابة الهجينة. نقل البيانات المخزنة سابقًا على أشرطة ML2 تحت إدارة DFSMShsm إلى البيئة السحابية.
تمكين التطبيقات والمستخدمين من استدعاء البيانات المؤرشفة. يتم إرجاع البيانات المؤرشفة إلى عنصر تحكم DFSMShsm.
الإصدار IBM® z/OS V1.13 أو أحدث
أي جهاز قادر على تشغيل IBM z/OS الإصدار 1.13 أو أحدث.
