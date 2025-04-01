تم تحديثه 234 sdfsdfA ® SPSS الإحصائيات هو منصة برمجيات إحصائية قوية. يوفر برنامج المعلومات التكنولوجية واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة قوية من الميزات التي تتيح لك استخراج مجموعة قابلة للتنفيذ من بياناتك بسرعة. Advanced sdfdsfdfdsff الإحصائية تساعد على ضمان الدقة العالية وجودة اتخاذ القرار. يتم تضمين جميع جوانب دورة حياة التحليلات، من إعداد البيانات وإدارتها إلى التحليل وإعداد التقارير.