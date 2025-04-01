هذا نموذج وصف خطة الشراء
نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.
نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.
نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.
نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.
نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.
نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.
استمتع SPSS Statistics القدرات الكاملة بما في ذلك جميع الإضافات. تقتصر جميع المسجلين في الإصدار التجريبي على إصدار تجريبي مجاني واحد لكل جهاز كمبيوتر في السنة.
استفد من خطط السداد المرنة، شهرياً أو سنوياً. وسّع الإصدار الأساسي مع ثلاث إضافات اختيارية. غير مخصص للاستخدام الفردي للطلاب/أعضاء هيئة التدريس.
اختر بين الباقات الأساسية Standard والاحترافية Premium بالإضافة إلى خيارات لتخصيص التكوين الخاص بك. غير مخصص للاستخدام الفردي للطلاب/أعضاء هيئة التدريس.
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