إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية

تسلط سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي الضوء على ضرورة أن يكون الناس مستعدين لاستخدام التكنولوجيا. يلزم وجود مهارات رقمية جديدة عبر مختلف الصناعات، ما يجعل التنافس من أجل استقطاب المواهب أكثر شراسة مع المخاطرة بإغفال الكثير من الأمور الأخرى.

ومن أجل تحقيق التقدم وتبني نهج التعلم المستمر، لا بد من تغيير العقلية. تؤدي المؤسسات العالمية والحكومات الوطنية دورًا حاسمًا في وضع إطار العمل المناسب، كما تتحمل الشركات مسؤولية إعداد القوى العاملة لديها للتعامل مع التغييرات التقنية.

لطالما دعت شركة IBM إلى تحسين التوافق بين قوانين التعليم العالي وتنمية القوى العاملة من أجل توفير المهارات اللازمة وتعزيزها وإعادة تطويرها، وتوفير التعلم المستمر. نظرًا إلى تغيرات سوق العمل التي يحدثها تبني التقنيات، ينبغي أن تكون أنظمة التعليم والتدريب الوظيفي مرنة وقابلة للتكيف مع متطلبات السوق في الوقت الحالي، إلى جانب إعداد الناس للحصول على وظائف ذات رواتب جيدة ومهن مرضية.

وعلى الصعيد العالمي، ندعو الحكومات أيضًا إلى تحسين التوافق بين التعليم وسياسات تنمية القوى العاملة، وتطوير المنح الطلابية وغيرها من الحوافز التي من شأنها تعزيز المهارات وإعادة تطويرها، وتعزيز التوظيف القائم على المهارات.