تلتزم شركة IBM بالإدارة المجدية والرقابة والإبلاغ الدقيق فيما يتعلق بتعاملنا مع المسؤولين الحكوميين. كما نسعى دائمًا إلى تزويد مساهمينا بالبيانات ذات الصلة بمشاركتنا في السياسة العامة.
توضح قيمنا السياسة التي تتبعها الشركة منذ فترة طويلة والتي تمنع الإسهامات السياسية من أي نوع، حتى عندما يسمح القانون بذلك.
وتفخر شركة IBM بالتقييمات العالية التي تحصل عليها دائمًا من المحللين المستقلين الذين يقيمون ممارسات الشركات في مجال الضغط والإنفاق السياسي، مثل:
اطلع على سياسات شركة IBM وممارساتها المتعلقة بممارسات الضغط ونفقاتها.
تتبنى شركة IBM منذ فترة طويلة سياسة عدم تقديم إسهامات من أي نوع (أموال، أو وقت الموظفين، أو سلع، أو خدمات)، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الأحزاب السياسية أو المرشحين، بما في ذلك التابعة للمؤسسات الوسيطة، مثل لجان العمل السياسي أو تمويل الحملات الانتخابية أو الجمعيات التجارية أو الصناعية. هذه السياسة تسري على جميع البلدان وعبر جميع مستويات الحكومة، حتى عندما يسمح القانون بمثل هذه الإسهامات. هذه السياسة موضحة في إرشادات سلوك العمل بشركة IBM.
تشمل الإسهامات غير المسموح بها سواء كمدفوعات مباشرة من IBM أو تعويضات نفقات الموظفين ما يلي:
ونظرًا إلى سياسة IBM بشأن الإسهامات والنفقات السياسية، فإن IBM ليس لديها لجنة عمل سياسي ولا تشارك في نفقات مستقلة أو دعاية انتخابية كما هو منصوص عليه في القانون.
قد تنفق شركة IBM أموالاً لدعم أو الدعوة إلى وجهات نظر معينة بشأن قضايا السياسة العامة، ويشمل ذلك دفع أموال إلى الوسطاء الذين يؤيدون IBM. كما قد تسعى IBM أحيانًا إلى إشراك موظفي IBM، على أساس تطوعي، في توصيل موقف IBM إلى المسؤولين الحكوميين عندما تكون القضية ذات تأثير كبير في IBM أو موظفيها وتكون المشاركة حينئذٍ في مصلحة IBM. تتطلب الدعوة إلى سياسة عامة تنطوي على إنفاق أموال أو إشراك موظفي IBM الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM والمستشار القانوني المناسب.
تشارك IBM في ممارسات الضغط من أجل القضايا ذات الأهمية لأعمالها وعملائها ومساهميها وموظفيها. وقد ركزت ممارسات الضغط التي تتبعها IBM مؤخرًا على قضايا مختلفة متعلقة بمجالات: السياسة التقنية ومنها البحث والتطوير، والأمن الإلكتروني، ولوائح الخصوصية، وتقنية المعلومات الصحية، وشراء التقنيات؛ والأمور المتعلقة بالميزانية والمخصصات؛ والملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية؛ والمسائل المختلفة المتعلقة بالحماية؛ والتعليم وتدريب القوى العاملة والمسائل التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛ ولوائح الخدمات المالية؛ وسياسة العمل ومكان العمل والاستحقاقات؛ والقضايا الضريبية المحلية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات الضرائب؛ ومختلف قضايا التجارة الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية.
وتتبع شركة IBM ممارسات الضغط في إطار القانون المعمول به والمتطلبات الواردة في القسم السادس من إرشادات سلوك العمل بشركة IBM. تتطلب جميع ممارسات الضغط التي تتبعها شركة IBM الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM. تُقدم شركة IBM تقارير دورية إلى سكرتير مجلس الشيوخ الأمريكي وكاتب مجلس النواب الأمريكي توضح فيها بالتفصيل ممارسات ونفقات الضغط الفيدرالية الأمريكية. يمكنك الاطلاع على هذه التقارير هنا3. وكما هو موضح في هذه التقارير، تبلغ إجمالي نفقات الضغط التي تكبدتها IBM على مدى السنوات الست الماضية كما يلي:
كما تقدم IBM تقارير حول ممارسات الضغط إلى حكومات الولايات والبلديات الأمريكية، إذا لزم الأمر، وإلى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي4. وفي آخر تقارير قدمتها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تراوح إجمالي المبلغ الذي أنفقته IBM على ممارسات الضغط بين 1,75 إلى 2 مليون يورو.
تقدم إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM تقارير دورية إلى مجلس إدارة IBM حول سياسات الشركة وممارساتها فيما يتعلق بالعلاقات الحكومية والسياسة العامة والنفقات ذات الصلة.
على مدار أكثر من قرن من الزمن، كانت شركة IBM جهة عمل ومستثمرًا في الدول والمجتمعات التي تمارس فيها أعمالها، بما في ذلك الولايات المتحدة. وكجزء من دعوتها إلى السياسات العامة، تحافظ شركة IBM على شبكة علاقات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الولايات والمواقع الجغرافية في معظم الولايات المتحدة، والذين يشاركون أيضًا في تمثيل IBM في المجتمعات التي تعمل فيها، إلى جانب مسؤوليات أعمالهم الطبيعية.
ومن خلال العمل تحت إشراف إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM ومواطنة شركة IBM، يجوز لهؤلاء المديرين التنفيذيين تمثيل الشركة في فعاليات المجتمع المحلي وفي مؤسسات الأعمال ومع مسؤولي الحكومة بالولايات والمدن. تدعو إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية في IBM كبار المسؤولين التنفيذيين في الولايات والمواقع الجغرافية إلى واشنطن، مرة واحدة على الأقل سنويًا، للمشاركة في فعالية تأييد مدتها يومان من تنظيمها، حيث يطلعوا على قضايا السياسة العامة وتُعقد اجتماعات مع أعضاء الكونجرس من ولاياتهم ومقاطعاتهم الأصلية.
ومن حين لآخر، سيتعاون هؤلاء المسؤولون التنفيذيون مع إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية في شركة IBM لاستضافة المسؤولين المنتخبين في منشآت IBM في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاعهم على أنشطة الشركة التجارية أو التطورات التقنية. وعلى الرغم من ذلك، لا يُسمح بتواجد الحملات السياسية أو الدعاية الانتخابية في منشآت IBM، كما هو منصوص عليه في القسم 6.6 من إرشادات سلوك العمل. تتابع إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM وقت ونفقات موظفي IBM الذين يشاركون في ممارسات الضغط الشعبي، وتُدرج في تقارير IBM الربع سنوية حول ممارسات الضغط الفيدرالية.
شركة IBM هي واحدة من أكبر جهات العمل في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة ولديها وجود أو موظفين في كل ولاية وإقليم أمريكي. لدى شركة IBM مقرات رئيسية في نيويورك وكارولينا الشمالية وماساتشوستس وجورجيا وتكساس وكولورادو وكاليفورنيا ولويزيانا وأوهايو وميشيغان وفرجينيا الغربية.
تُنفّذ أعمال الدعوة التي تُجريها شركة IBM مع حكومات الولايات من خلال شبكة علاقات شركة IBM مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الولايات والمواقع الجغرافية ومن خلال الشركات القانونية أو شركات الضغط الخارجية التي تتعاقد معها شركة IBM والموجودة في عواصم الولايات.
وقد شملت مجموعة قضايا السياسة العامة التي عالجتها شركة IBM على مستوى الولايات في السنوات الأخيرة الضرائب وقوانين العمل ولوائح التقنيات والتنمية الاقتصادية والمشتريات الحكومية. حسبما يقتضي القانون، تقدم شركة IBM تقارير الإفصاح عن ممارسات الضغط إلى حكومات الولايات.