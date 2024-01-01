انضم إلينا في لقائنا مع Chris Fechner، الرئيس التنفيذي لوكالة التحول الرقمي الأسترالية، للحديث عن الاقتصاد الرقمي في أستراليا. اكتشف كيف يمكن للحكومة الاستفادة من التحول الرقمي لتقديم خدمات فائقة الجودة وتحسين العمليات لتوفير تجارب أكثر إيجابية لمواطنيها.

استمع إلى حديث Rafaelita Aldaba، النائبة الفلبينية لمجموعة التنافسية والابتكار، وهي تناقش كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وبناء أطر العمل التنظيمية في الفلبين. تعرف على مدى دعم شركة IBM للحكومات من خلال تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.

استكشف التطورات التنظيمية الأخيرة للذكاء الاصطناعي في سنغافورة. في مطلع عام 2024، أعلنت سنغافورة عن إطار عمل مقترح للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتبع ذلك إصدار دليل رابطة أمم جنوب شرق آسيا حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. انضم إلى لقاء Anup Kumar من شركة IBM مع Denise Wong من هيئة تطوير وسائل المعلومات والاتصالات في سنغافورة لمناقشة هذه التطورات في البلاد.

استكشف مستقبل سياسة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي من خلال مشاهدة جلسة مناقشة عام 2022، التي عُقدت خلال رئاسة جمهورية التشيك للاتحاد الأوروبي. في هذا الحوار، جلس صانعو السياسات بشركة IBM مع نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي Petr Očko لمناقشة وضع السياسة التقنية في الاتحاد الأوروبي وإلى أين تتجه. كما ناقشوا الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الرقمية من خلال المؤسسات مثل مجلس التجارة والتكنولوجيا.

انضم إلى لقاء Ryan Hagemann من شركة IBM وBradley Tusk من شركة Tusk Ventures وهما يستكشفان كيف يمكن للتقنيات الناشئة مثل العملات الرقمية وسلاسل الكتل أن تضيف قيمة للاقتصادات والمجتمع.