IBM watsonx لشركاء الأعمال

تعاون مع IBM لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للأعمال

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فرصة الذكاء الاصطناعي التوليدي

تخيل حلولك مدعومة بتقنية ™IBM watsonx. معاً، يمكننا إنشاء حلول مشتركة وتسويقها وبيعها، مما يحافظ على رضا العملاء ويساعدك في التفوق على المنافسين.

أطلِق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الفرق الذي يحدثه watsonx استكشف watsonx assistants شريك النجاح رهانات الذكاء الاصطناعي الثلاثة الكبرى التي تقدمها IBM

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IBM watsonx

تمكن من بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة بسهولة لإدارة جميع مصادر البيانات، و قم بتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول — وكل ذلك من خلال منصة واحدة.
IBM watsonx.data

مستودع بحيرة البيانات الهجين والمفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك في أي مكان.
IBM watsonx Orchestrate

تمكن من إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين بسهولة، و قم بتسريع أتمتة عملك باستخدام ™IBM watsonx Orchestrate.
™IBM watsonx.ai

حوّل النصوص الطويلة إلى ملخصات تنفيذية مخصصة تناسب احتياجاتك، ولخص النقاط الرئيسية من التقارير المالية ونصوص الاجتماعات وغير ذلك الكثير.
الاستفادة من watsonx على أرض الواقع

ساعدت EY سلسلة متاجر على تحسين رضا العملاء وتقليل فترة التعطل باستخدام IBM watsonx.
الاستفادة من الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

قدمت Seismic تجربة أفضل للعملاء من خلال تحسين الاجتماعات واستغلال المعارف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

تعزيز خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم بنك Bradesco البرازيلي الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء والموظفين وزيادة الإنتاجية في مكان العمل. والآن، أصبح الموظفون يجيبون على الأسئلة في ثوانٍ بدلاً من دقائق.
تعلم المزيد، وانجز المزيد
البيع مع IBM

استفد من تقنية IBM لمساعدة عملائك على مواجهة التحديات من خلال حلول مستندة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي يمكن تنفيذها بسهولة في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
زد من حجم الطلب على منتجاتك وخدماتك

يقدم لك برنامج IBM Partner Plus مجموعة من برامج زيادة الطلب وصناديق تسويق مشترك لمساعدتك على دخول السوق بشكل أسرع، وزيادة العملاء المحتملين وتنمية أعمالك.
مجموعة IBM Granite من نماذج الذكاء الاصطناعي

ابدأ باستخدام نماذج عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة مصممة خاصة للأعمال.
الخطوات التالية

ابدأ رحلتك اليوم مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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