الاحتفال بإنجاز بارز: 10 ملايين شارة رقمية

اليوم، تفخر IBM بمنحها 10 ملايين شارة رقمية، ما يمثِّل علامة فارقة مهمة في الصناعة. نحتفل بهذا الإنجاز مع مجتمعنا العالمي من المتعلمين وفريق التدريب المتميز. شكرًا لكم على هذا الالتزام الرائع!

التزامنا تجاه المتعلمين

منذ عام 2016، منحت IBM شهادات اعتمادات رقمية للمهارات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة، بالإضافة إلى الشهادات الرسمية. وباعتبارها شركة رائدة في هذا المجال، تقدِّم IBM خدماتها للقوى العاملة والعملاء وشركاء الأعمال، كما تدعم المتعلمين العالميين من خلال برنامج IBM SkillsBuild. مع الالتزام بتزويد 30 مليون شخص بمهارات جديدة بحلول عام 2030، ستواصِل IBM تقديم برامج تدريب وشهادات مبتكرة.

القيمة المميزة للشهادات الرقمية

تؤكِّد شهادات IBM المهارات والخبرات، ما يساعد المحترفين على تطوير مسيرتهم المهنية. يمكن مشاركة الشارات على LinkedIn وغيرها من المنصات، ما يعزِّز الظهور والمصداقية. يجد موظفو IBM أن هذه الشارات محفزة ودليل على مهاراتهم.

انضم إلينا في الاحتفال بهذا الإنجاز.

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