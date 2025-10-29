لنفترض سيناريو يحتاج فيه أحد المديرين التنفيذيين في مؤسسة عالمية إلى فهم النمو في نهاية العام في العقود الموقَّعة حسب المنطقة وتحديد العقود التي تنطوي على مخاطر الامتثال.
يبدو الأمر بسيطًا، لكن وراء هذا السيناريو يكمن شكل من أشكال التحدي المعقد في البيانات: حيث توجد الكثير من المعلومات في تنسيقات غير منظمة مثل ملفات PDF، متناثرة عبر أنظمة لا يتصل بعضها ببعض بشكل طبيعي.
عبر نهج IBM المعروف، تعمل منصة watsonx.data ومنصة watsonx Orchestrate معًا لتقديم إجابة دقيقة وقابلة للتفسير من خلال سير عمل محكوم ومُدار بالذكاء الاصطناعي يتكون من 4 خطوات:
- تعمل منصة watsonx.data على إثراء المستندات غير المنظمة (مثل العقود) وتحويلها إلى بيانات منظمة ومُحكَمَة.
- تترجم منصة watsonx Orchestrate طلب اللغة الطبيعية إلى لغة SQL وتقوم بتشغيلها كطبقة وكيلة تربط بين الاستدلال والبيانات المُحكَمَة.
- يتم تشغيل الاستعلام على بيانات موثوق بها وعالية الجودة مخزنة في منصة watsonx.data.
- وتكون النتيجة قابلة للتدقيق والتفسير والتحقق، مع وجود روابط تعود إلى مستندات المصدر والتحقق من قواعد الامتثال.
والنتيجة هي رقم جاهز لاتخاذ القرار يمكن للقادة تقديمه بثقة إلى المدققين والمنظمين ومجلس الإدارة.