توسع بذكاء وليس بصعوبة: قم بتبسيط مهام سير العمل داخل أعمالك ووفر مع IBM Blueworks Live

إدارة عمل صغير أو متوسط تعني التعامل مع العمليات والعملاء والرواتب والنمو، وفي الوقت نفسه مواجهة سير عمل فوضوي ومتباين.

عندما يكون النمو هو الهدف وتكون الموارد محدودة، لا مجال لتحمُّل العمليات غير الفعَّالة. تعاني العديد من المؤسسات من مهام سير العمل المدفونة في جدول بيانات أو مخزَّنة فقط في ذهن شخص ما مطَّلِع على التفاصيل. هذا التحدي يؤدي غالبًا إلى إضاعة الوقت في ملاحقة مهام غير واضحة وإجراء تغييرات داخل العمليات وسط فوضى ودون وضوح مشترك.

يوفر Blueworks Live مساحة عمل موحدة قائمة على السحابة تتيح للفرق رسم خريطة لعمليات أعمالهم وإدارتها ومراقبتها. يضمن هذا النهج التزام الجميع بالاتساق، وتوثيق كل شيء وتحقيق التحسينات بشكل أسرع.

باستخدام Blueworks Live، ستتمكن من تحقيق ما يلي:

إنشاء مخططات احترافية لسير عملك بسهولة - من إعداد الموظفين الجُدُد إلى تسليم العملاء وحتى الموافقات الداخلية.

تخلَّص من ارتباك الإصدارات عبر مستودع واحد آمن - لم تَعُد هناك تمريرات عمل من نوع "ظننت أنك فعلت ذلك".

إجراء التغييرات على العملية مرة واحدة، وستظهر التعديلات مباشرةً في جميع أنحاء المؤسسة. يساعد نموذج "التحديث مرة واحدة والمزامنة في كل مكان" الفِرق على البقاء مترابطة والعمل بسرعة أكبر.

تمكين المزيد من الشفافية والمساءلة والسرعة - ميزات عادةً ما تتوفر في أدوات المؤسسات الكبرى، لكنها أصبحت الآن مبسَّطة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُعَد هذا الحل مثاليًا لك إذا كنت تُدير فريقًا مكونًا من 10 إلى 100 موظف وتجد أن عبء العمليات يُبطئ سير العمل فسيساعدك ذلك على التسريع. كما أنه مثالي عندما يكون عملك في مرحلة نمو وترغب في التوسع بشكل منظم بدلًا من الفوضوي.

إذا كانت لديك عدة أقسام مثل المبيعات والعمليات والتنفيذ والمالية وتحتاج إلى تبادل مهام أوضح بينها، فإن هذه الأداة يمكنها تبسيط هذا التواصل. وإذا كنت تنتقل من العمليات اليدوية إلى الرقمية أو من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي، فإن هذه الأداة توفِّر الجسر لإتمام هذا التحول بسلاسة.