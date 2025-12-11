وفقا لتقرير مجموعة IBM لقيمة الأعمال، فقد خفضت المجموعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المشتريات التكاليف بنسبة تصل إلى 70%. وعلاوةً على ذلك، قامت تلك المجموعات بتسجيل الموردين بسرعة تزيد بـ 10 أضعاف، وتقليص مدة تحليل الأسعار من يومين إلى 10 دقائق فقط. هذه المكاسب ليست بالهينة. إنها تغيِّر قواعد اللعبة، حيث تمنح الموظفين وقتاً إضافياً للتركيز على ما هو أهم: بناء العلاقات وتعزيز الاستراتيجية.

تركيزنا ليس فقط على التكنولوجيا؛ بل يتعلق بحل تحديات الأعمال الحقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. تمس المشتريات كل جزء من مجموعة. ومع ذلك، غالبًا ما يتباطأ في المهام اليدوية وفحوصات الامتثال. نساعد الفرق على التحرك إلى ما بعد هذه المشكلة من خلال دمج خبرة في الصناعات مع الذكاء الاصطناعي الذي يكون قابلا للتفسير وقابل للتوسع وآمنا.