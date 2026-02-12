تأمين كل قاعدة بيانات من اليوم الأول: Guardium وTerraform للحماية التلقائية القابلة للتوسع

في سباق الابتكار، تحتاج فرق التطوير إلى تنوع متزايد في مخازن البيانات، بدءًا من قاعدة بيانات المتجهات (DBs) إلى الخدمات السحابية الأصلية. وهذا يضع فرق أمن البيانات تحت ضغط شديد: العمل يتطلب سرعة، لكن تأمين وإثبات الامتثال يدويًا لكل مخزن بيانات جديد يؤدي إلى أعطال ويزيد من التكاليف التشغيلية.

لا يمكن لهذا النهج اليدوي ببساطة أن يواكب سير العمل الحديثة المتعلقة بالتكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD). يجب أن يصبح الأمن "مبدأً أساسيًا" مدمجًا في مهام سير العمل اليومية مباشرةً، وليس خطوة أخيرة تستغرق وقتًا طويلاً.

من خلال أتمتة تكوين مراقبة وتقييم الثغرات الأمنية من دون وكيل في Guardium® Data Protection باستخدام Terraform®، تمكنا من تبسيط هذه العملية. لقد أصبح الآن تدقيق قواعد البيانات، وفحص الثغرات، وضمان الامتثال مدمجًا في سير عمل توفير مخازن البيانات. النتيجة: مخازن بيانات خاضعة للمراقبة والفحص والحماية منذ اليوم الأول.