دعم مستقبل عمليات تكنولوجيا المعلومات الذاتية: بنية IBM التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي الوكيل.

اعتمدت المؤسسات استراتيجيات سحابة هجينة ومتعدّدة، بالتوازي مع تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنماط الذكاء الاصطناعي الوكيل الناشئة. ومع تسارع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل لتمكين اتخاذ القرار الذاتي والأتمتة الذكية عبر التطوير والعمليات والأمن، نشهد تحوّلًا جذريًا جارٍ حدوثه. وعندما يتولّى وكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة المهام الروتينية والمعقّدة باستقلالية واعية بالسياسات، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على الابتكار والمبادرات الاستراتيجية.
الفرصة واضحة: إعادة تصوّر عمليات تكنولوجيا المعلومات بحيث يتولّى وكلاء الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والمعقّدة باستقلالية واعية بالسياسات، مما يتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على الابتكار والاستراتيجية.
وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست أدوات مستقلة؛ بل تعمل داخل منظومات مؤسسية هجينة ومعقّدة، وتتفاعل مع البيانات والأنظمة والأشخاص. ويتطلّب دمجها في مهام سير العمل إعادة تصوّر العمليات التقليدية لتكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة، لدعم التحوّل إلى مؤسسة قائمة على الوكلاء.
لتلبية هذه الحاجة المؤسسية، أعدَّت IBM دليلًا فريدًا من نوعه بعنوان Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP، تم التحقّق منه من قِبل Anthropic. يقدّم هذا الدليل منهجية منظَّمة وجاهزة للمؤسسات لتصميم ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي بأمان وعلى نطاق واسع.
يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع أدوات ذكاء اصطناعي تحوِّل مخرجات النموذج اللغوي الكبير (LLM) إلى إجراءات. وتتيح هذه الأدوات لوكلاء الذكاء الاصطناعي التكامل مع الأنظمة والبيانات المؤسسية والخارجية، سواء لاسترجاع المعلومات أو لتنفيذ إجراء معيَّن.
ويقوم الأساس في هذه المنهجية على اعتماد نهج موحَّد يربط أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء ببرمجيات المؤسسات والبنية التحتية والأدوات، وذلك من خلال بروتوكول سياق النموذج (Model Context Protocol (MCP)).
تُعد خوادم MCP واجهة تكامل من فئة المؤسسات للأنظمة القائمة على الوكلاء. فهي تتيح عرض الأدوات والموارد والموجِّهات بطريقة موحَّدة، تمكّن الوكلاء من العمل ضمن حدود واضحة وقابلة للتدقيق.
على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الحصول على رؤى حول حالة الصحة والوضع الأمني عبر عمليات النشر الهجينة المتعدّدة. ويحدث هذا التكامل عبر الاتصالات بخوادم MCP التي تمتد لتشمل التقنيات المختلفة على مستوى البيئة بأكملها. ويمكن للمستخدمين أيضًا تنفيذ تغييرات لمعالجة أي مشكلة يتم اكتشافها، أو تقديم طلب دعم إلى الفرق المعنية للعمل على حلّها.
على الرغم من أن معظم عمليات التطبيق لا تزال في مراحلها الأولى، لكن MCP تكتسب زخمًا متزايدًا. ويعتمد نجاحه في بيئات الإنتاج على مدى قدرة المؤسسات على معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأمن، والمرونة، وعدم الحتمية، والحوكمة. ومع ازدياد تبنّي MCP، من المتوقَّع أن يتحوّل التركيز إلى التنسيق؛ أي طبقة الذكاء التي تقرّر أي وكيل أو أداة يجب تفعيلها، وتحت أي ظروف، وبأي ضوابط حماية.
سيكون مستقبل عمليات تكنولوجيا المعلومات قائمًا على الاستقلالية، وموجَّهًا بالسياسات، وهجينًا حسب التصميم. تعمل IBM على بناء بيئة يمكن فيها لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل أن تتعلّم وتستدلّ وتتصرّف بأمان عبر حزم تقنية متنوّعة، بما في ذلك السحابة العامة، والبنى التحتية الخاصة، والبيئات المحلية، وبيئات الحافة.
ومع مرور الوقت، من المتوقَّع أن تكتسب هذه الأنظمة قدرًا أكبر من الاستقلالية ضمن ضوابط واضحة، لتنتقل من تقديم التوصيات المسانِدة إلى المعالجات المحكومة ذات الحلقة المغلقة، وصولًا إلى عمليات ذاتية التحسين. تعكس هذه الرؤية إرث IBM في إعطاء الأولوية للأمن والامتثال في القطاعات شديدة التنظيم.
واغتنامًا لهذه الفرصة، نمضي في رحلة لتمكين قدرات جاهزة للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر محفظة IBM Infrastructure. وباعتبارها جزءًا محوريًا من استراتيجية IBM في السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، توفّر IBM Infrastructure بنية تحتية لسحابة هجينة. وتشمل هذه المنظومة IBM Cloud وIBM Z® وIBM Power® وIBM Storage والخدمات التقنية من IBM Technology Lifecycle Services (TLS).
لدعم هذا التحول، قدّمنا قدرات للذكاء الاصطناعي الوكيل، بما في ذلك الوكلاء وخوادم MCP، عبر محفظتنا. وتجعل هذه التحسينات IBM Infrastructure جاهزة بالكامل للذكاء الاصطناعي الوكيل، ممّا يمكّن الأتمتة الذكية والتكامل السلس عبر البيئات المختلفة.
وبات بإمكان منتجات IBM Infrastructure الآن التكامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات القائمة على الوكلاء، ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول بائعي البرمجيات المستقلّين (ISV) التي تدعم MCP. كما يجري تهيئة واجهات الإدارة عبر منصّات IBM كخدمات متوافقة مع MCP، بما في ذلك:
يمكن لعملاء المؤسسات الاستفادة من خوادم MCP ضمن IBM Infrastructure للحصول على تجربة سلسة وموحَّدة عبر عمليات النشر في بيئات السحابة الهجينة. ويمكنهم دمج خوادم IBM Infrastructure MCP مع أي من أدوات الذكاء الاصطناعي المفضَّلة لديهم. ومن أمثلة ذلك: IBM watsonx Orchestrate، أو تطبيق Claude على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أو أداة تنسيق ذكاء اصطناعي مخصَّصة تطوّرها المؤسسة داخليًا، شريطة أن تدعم MCP لاستدعاء أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما هو موضَّح في فيديو العرض التوضيحي التالي، تعمل شركة تمثيلية مثل Acme Co. عبر بيئة سحابة هجينة. تشمل تطبيقاتهم أحمال تشغيل افتراضية على IBM Cloud VPC، وخدمات سحابية أصلية على Red Hat OpenShift، واستدلالات ذكاء اصطناعي مدعومة بمنصة watsonx.ai. تتكامل هذه المكوّنات بشكل وثيق مع أنظمة بيانات المؤسسات المحلية المدعومة من IBM Storage.
عندما يواجه المستخدمون مشكلات، قد يكون من الصعب تحديد السبب الأساسي بسبب الطبيعة المجزأة لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والسجلات وواجهات الإدارة عبر عمليات النشر في السحابة الهجينة. وهنا يأتي دور بروتوكول MCP والذكاء الاصطناعي الوكيل في تغيير التجربة، من خلال توفير واجهة محادثة موحّدة تُبسّط استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتسرّع عملية المعالجة.
ومع نشر خوادم MCP عبر بيئة السحابة الهجينة، يمكن لشركة Acme الاستفادة من تجربة ذكاء اصطناعي وكيل متكاملة. فعلى سبيل المثال، يُوجَّه أي استعلام حول حالة IBM Cloud إلى خادم IBM Cloud MCP، في حين تتم إدارة عمليات التشخيص المرتبطة بالتخزين عبر خادم Storage Insights MCP. كما يمكن للمستخدمين التحقّق من حالة عقود دعم أصول التخزين بمساعدة IBM Support Insights، وكل ذلك عبر واجهة واحدة للذكاء الاصطناعي الوكيل.
هذا النمط المؤسسي القائم على الوكلاء، والمدعوم ببروتوكول MCP والذكاء الاصطناعي الوكيل، يبسّط العمليات ويُتيح للفرق حل المشكلات بسرعة وذكاء أكبر.
تدخل المؤسسات عصرًا جديدًا من العمليات الذكية، حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي الوكيل مع خوادم MCP لتقديم تجربة موحّدة عبر مشهد تكنولوجيا المعلومات بالكامل. يمكن للمطوّرين، ومهندسي المنصّات، ومسؤولي التشغيل، وفرق الدعم التفاعل الآن مع وكلاء ذكاء اصطناعي مُصمَّمين خصيصًا، يتصلون بسلاسة عبر خوادم MCP في بيئات IBM Cloud، وIBM Storage، وIBM Power، وIBM Z، وTLS.
يتولّى هؤلاء الوكلاء تنسيق الإجراءات عبر بيانات وتطبيقات المؤسسات، سواء كانت مستضافة في السحابة أو في بيئات محلية، بما يتيح عمليات أكثر ذكاءً وسرعة وأمانًا.
هدفنا واضح: بناء نسيج تشغيلي موثوق وذاتي للمؤسسات الهجينة، يكون الذكاء الاصطناعي الوكيل في قلب تصميمه، ومتصّلًا عبر MCP، ومتمايزًا بقدرات IBM في التنسيق والحَوْكمة.
استفد من قدرات الاستعداد لدمج الذكاء الاصطناعي التي توفرها البنية التحتية لشركة IBM