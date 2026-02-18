تقرير جديد من IDC: كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي للشبكات المؤسسية

بينما تنقل المؤسسات مبادرات الذكاء الاصطناعي من مراحل اختبار السحابة العامة إلى عمليات النشر في بيئة الإنتاج في مراكز البيانات المحلية، فإنها تواجه متطلبات جديدة للسرعة والتوسع والمرونة والأمان.

ومع ذلك، تظهر أحدث أبحاث IDC أن شبكات اليوم، التي غالبًا ما تُبنى على تصاميم قديمة ثلاثية الطبقات، تواجه صعوبة في تلبية هذه المتطلبات. وهذا الوضع يجعل المؤسسات عرضة للتعقيد التشغيلي، وأعطال الأداء، ونقص المهارات، وزيادة المخاطر الأمنية.

يجب على المؤسسات إعادة النظر في بنية الشبكة وعملياتها—والتعاون مع مزود خدمات ذي خبرة—لتخطيط وتصميم وتطوير منصة آمنة وحديثة تقلل من فترات التعطل، وتسرع عملية النشر، وتقلل من المخاطر التشغيلية.

