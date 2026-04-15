على مدى سنوات، أدارت المؤسسات المخاطر من خلال التركيز داخليًا على الإخفاقات التشغيلية، والأخطاء البشرية، وتفاوت العمليات، والامتثال. ولا تزال هذه الأولويات أساسية. لكن مشهد المخاطر اليوم لم يعد يقتصر على حدود المؤسسة.

واليوم، يواجه المشغّلون أيضًا مجموعة متزايدة من الاضطرابات الخارجية التي قد تتطور بسرعة ويصعب احتواؤها. قد تؤثر هذه الأحداث في عدة أصول أو مجالات تشغيلية في وقت واحد، مما يزيد الضغط على سرعة الاستجابة، وصنع القرار، والتنسيق بين الفرق المختلفة.

وتكتسب هذه النقلة أهميتها لأن كثيرًا من المؤسسات لا تزال تعتمد على أنظمة للسلامة والعمليات صُممت لبيئة مخاطر أكثر استقرارًا. وفي هذا السياق، لم يعد التحدّي يقتصر على توثيق الحادث بعد وقوعه. بل أصبح التحدّي يتمثل في توفير مستوى الرؤية والتنسيق والمرونة اللازم للاستجابة بينما لا تزال الأحداث تتطور. وتساعد مجموعة تطبيقات IBM Maximo® المؤسسات على التعامل مع هذا التحدّي من خلال ربط بيانات السلامة والأصول والعمليات، كما يتضح من تجربة Transpower.