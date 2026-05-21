كيف تستخدم ViClinic الذكاء الاصطناعي الوكيل في مهام سير العمل في مجال الرعاية الصحية باستخدام مجموعة تقنيات IBM watsonx

اطّلع على كيفية تطوير هذا العميل من IBM تطبيقًا للذكاء الاصطناعي يسرّع تقديم الرعاية، ويزيد كفاءة مقدمي الرعاية، ويحسّن تجربة المريض.
تفشل كثير من مشروعات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية لسبب بسيط: فهي تعمل خارج مسار الرعاية الذي يُفترض أن تحسّنه. قد تلخّص هذه المشروعات ملاحظة أو تجيب عن سؤال، لكنها لا تنقل معلومات المريض نفسها عبر مراحل الاستقبال والعلاج والتوثيق والفوترة والمتابعة. كما أنها لا تنسجم جيدًا مع الأدوات التي يستخدمها الأطباء بالفعل.
طوّرت ViClinic نظام تشغيل الرعاية الصحية القائم على الوكلاء، أو AHOS، لمعالجة هذه المشكلة. تتيح المنصة لعدة وكلاء ذكاء اصطناعي العمل ضمن مهام سير عمل الرعاية الفعلية، ومشاركة أحدث سياق للمريض، والبقاء تحت إشراف الطبيب بدلًا من اتخاذ القرارات بصورة مستقلة.
الفكرة بسيطة: تُجمع المعلومات مرة واحدة، وتُربط بحالة المريض، ثم يُعاد استخدامها طوال رحلة الرعاية. تقول ViClinic إن النظام طوّره أطباء لخدمة الأطباء. بعد أن عمل Boris Jinjolava، المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO)، ممارسًا عامًا وطبيب تخدير، انتقل إلى قيادة أعمال الرعاية الصحية وأسس ViClinic كشركة للرعاية الصحية عن بُعد. ثم وسّع نطاقها لاحقًا لمعالجة مشكلة أوسع: مهام سير العمل السريرية غير المترابطة.
تقول ViClinic إن نظامها يمكن أن يتوسّع من عيادة واحدة إلى شبكة تضم عدة مستشفيات، ويدعم آلاف حالات المرضى في الوقت نفسه، ويعمل في بيئات سحابية أو هجينة أو محلية. وبالنسبة إلى فريق مكوّن من 10 مطورين، تدعم هذا النطاق منتجات IBM watsonx Orchestrate وIBM watsonx.data®، IBM watsonx.governance®, IBM Z and IBM Cloud.
تشير ViClinic إلى تسريع بدء تقديم الرعاية، وتحسين استقبال المرضى والإعداد للموافقة المسبقة، وتقليل الأعمال الإدارية، مع تحقيق مكاسب في الكفاءة تصل إلى 20%.
المستخدمون الرئيسيون في ViClinic هم المستشفيات والأنظمة الصحية والعيادات الجماعية والعيادات المتخصصة، إلى جانب الأطباء وفرق الرعاية العاملة فيها. وتُشرك المنصة أيضًا جهات السداد في العملية، لا سيما في الموافقة المسبقة والمطالبات ومراجعة الاستخدام، حيث يعتمد السداد على تصور واضح لسبب الحاجة إلى الرعاية.
في مهام سير عمل الزيارة من البداية إلى النهاية، تبدأ العملية قبل الموعد. يجمع وكيل استقبال ما قبل الزيارة الأعراض والتاريخ المرضي، ويُعد الحالة للطبيب، ويعرض المعلومات المتعلقة بجهة السداد قبل بدء تقديم الخدمات.
أثناء تقديم الرعاية، يرصد كاتب ذكاء اصطناعي المحادثة ويوثّقها. يحوّل وكيل التوثيق النص الحر إلى التنسيقات المطلوبة، بينما يتتبع وكلاء التنسيق الطلبات وحالات التأخير. يساعد وكلاء الترميز والفوترة على استكمال السجلات اللازمة للسداد. بعد الزيارة، يدعم وكلاء آخرون المتابعة والرعاية المستمرة.
ومن هذه الاستمرارية تنبع القيمة. يبدأ الأطباء عملهم بسياق أشمل، وتقضي فرق الرعاية وقتًا أقل في إعادة إدخال المعلومات نفسها، بينما تعمل فرق الفوترة والتنسيق اعتمادًا على سجلات أكثر دقة وتنظيمًا.
تستخدم ViClinic النهج نفسه في مهام سير العمل بين مقدمي الرعاية وجهات السداد. بدلًا من التعامل مع الموافقة المسبقة والتوثيق والمطالبات كخطوات منفصلة، تتعامل المنصة معها باعتبارها عملية واحدة قائمة على حالة المريض. ويمنح ذلك مقدمي الرعاية وجهات السداد المعلومات المُنظَّمة نفسها، مما قد يسرّع الموافقات، ويقلّل إعادة العمل، ويجعل العملية بأكملها أكثر قابلية للتنبؤ. وبدلًا من تحسين مهمة واحدة في كل مرة، يقلّل النظام عمليات التسليم بين الفرق والإدخال المتكرر للبيانات، وهي عوامل تبطئ تقديم الرعاية وعمليات السداد.
ترتكز بنية ViClinic على محرك سياق سريري مشترك، وهو المربع الوردي "طبقة تنفيذ AHOS" في المخطط المعروض لاحقًا، يدمج مصادر البيانات الموضحة في المربع الأزرق. وتشمل هذه العملية بيانات السجلات الطبية الإلكترونية (EMR)، ونتائج المختبرات، وبيانات التصوير، ومدخلات الأجهزة، ضمن سياق محدّث قائم على حالة المريض يمكن لكل وكيل استخدامه.
تنسّق طبقة تنفيذ AHOS عمل الوكلاء عبر استقبال المرضى، والتوثيق، والموافقة المسبقة، وتنسيق الرعاية، والترميز، وإدارة دورة الإيرادات، والمتابعة. يحصل هؤلاء الوكلاء على دعم من سياق المريض في الوقت الفعلي عبر محرك سياق سريري يستفيد من المعرفة التي يمتلكها الأطباء، ويعتمد على watsonx® Discovery، وهو تكامل للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مع Elasticsearch. يوضّح هذا التخطيط الغرض من التصميم: يعمل كل وكيل من وكلاء مهام سير العمل انطلاقًا من حالة متجددة واحدة للحالة الطبية، لا من موجّهات معزولة أو جلسات تطبيقات غير مترابطة.
وتُعرض مخرجات مهام سير العمل في قنوات المستخدم وأنظمة أخرى متصلة، مثل بوابة المريض وWhatsApp والأجهزة المحمولة. كما تُعرض أيضًا في بوابات الأطباء والمسؤولين وقنوات جهات السداد، وهي موضحة في المربع الأسود على يمين الشكل الوارد لاحقًا.
وعلى امتداد الجزء السفلي من مخطط البنية، توجد طبقة دائمة التشغيل للحوكمة والتحكم. وتدير هذه الطبقة من يمكنه استخدام كل وكيل، والبيانات التي يمكنه الوصول إليها، والموافقات المطلوبة، وآلية تسجيل كل إجراء. كما تدعم إنفاذ السياسات والموافقات، ومسارات التدقيق، وإدارة دورة حياة النماذج والوكلاء، وضوابط الأمن والخصوصية والامتثال المتوافقة مع HIPAA. ويساعد ذلك على إبقاء مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي خاضعة للمساءلة، مع بقاء الأطباء في موقع التحكم.
توفّر IBM الأساس الذي يجعل بنية ViClinic قابلة للنشر والحوكمة عمليًا على نطاق واسع. تعتمد ViClinic على watsonx Orchestrate لتنسيق الوكلاء وعمليات الذكاء الاصطناعي، وعلى قدرات IBM في البيانات والتكامل لدعم طبقة السياق الموحّدة.
تساعد watsonx.governance شركة ViClinic على تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراقبتها، مع تطبيق ضوابط المخاطر عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي. تعمل البيئة عبر IBM Cloud وعمليات نشر هجينة وIBM Z. ويعتمد ذلك على مستوى التحكم الذي يحتاجه العملاء في موقع البيانات والوضع التشغيلي.
ويُعد نموذج النشر هجينًا من الناحية العملية. يعمل وكلاء ViClinic في معظمهم على IBM Cloud، بينما تعمل بعض مكونات السياق وواجهة المستخدم المملوكة على Azure، ويمكن نقلها إلى IBM Cloud عند الحاجة.
يمتد محرك السياق السريري عبر البيئتين، حيث يوفّر watsonx.data السياق للوكلاء. ولهذا الوضع الهجين أهمية لأن المستشفيات نادرًا ما تستبدل أنظمتها الحالية بالكامل دفعة واحدة. فهي تحتاج إلى طريقة لإضافة منطق جديد لمهام سير العمل فوق السجلات الطبية الإلكترونية والمختبرات وأنظمة التصوير والبنية التحتية الخارجية لجهات السداد، من دون فرض إعادة بناء المنصة بالكامل.
يستخدم الفريق أيضًا IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit بدلًا من الاعتماد فقط على موصلات واجهة مستخدم منخفضة التعليمات البرمجية، لأنها توفّر طريقة أكثر مرونة للاتصال بالبيانات الخارجية.
لا تتيح ViClinic للذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات سريرية من تلقاء نفسه. يبدأ المستخدمون عمل الوكلاء ويراجعون المخرجات قبل انتقالها إلى السجلات أو الأنظمة الخارجية. يُعد هذا النموذج الذي يبقي العنصر البشري ضمن الحلقة مطلبًا معماريًا أساسيًا للاعتماد في مجال الرعاية الصحية، حيث لا تقل الثقة والمساءلة وإمكانية التدقيق أهمية عن السرعة.
ويظهر الانضباط نفسه في التعامل مع البيانات. يعمل وكلاء ViClinic اعتمادًا على معرّفات داخلية للحالات والمرضى بدلًا من معلومات التعريف الشخصية (PII) للمرضى، مع مهام سير عمل قائمة على الموافقة وضوابط وصول قائمة على الأدوار تحدد من يمكنه التفاعل مع النظام. في مهام سير العمل السابقة للزيارة، يمكن للمرضى التفاعل عبر بوابة أو WhatsApp، لكن النظام يتحقق من هويتهم من خلال بيانات الاعتماد التي توفرها المستشفى. بعد ذلك، يربط النظام المحادثة بحالة داخلية بدلًا من كشف معلومات التعريف الشخصية (PII) لطبقة الوكلاء.
يتيح هذا الخيار التصميمي للفرق مشاركة سياق كافٍ يجعل مهام سير العمل مفيدة، من دون منح كل تفاعل من تفاعلات الوكلاء وصولًا غير مقيّد إلى هوية المريض المباشرة.
وهناك أيضًا درس عملي هنا يتعلق بسلوك النماذج. لا تعتمد مهام سير عمل دورة الإيرادات والترميز في ViClinic على نموذج أساس عام يكون مثاليًا وجاهزًا للاستخدام مباشرة. لا تزال المؤسسات الكبيرة ترغب في نماذج مضبوطة وفق بياناتها التاريخية واصطلاحات الترميز الخاصة بها. تساعد الحوكمة المتكاملة على تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة إصداراتها، ومراقبتها، ومراجعتها قبل انتقالها من النموذج الأولي إلى بيئة الإنتاج.
يزداد اهتمام مؤسسات الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي الوكيل، لكن كثيرًا منها لا يزال حذرًا من نشر الوكلاء المستقلين مباشرة ضمن مهام سير العمل السريرية والتشغيلية الحساسة.
صُمم نهج AHOS من ViClinic بما يراعي هذا الواقع. بدلًا من مطالبة الأنظمة الصحية باعتماد وكلاء ذكاء اصطناعي ثابتين، توفّر المنصة إطارًا تشغيليًا خاضعًا للحوكمة. يتيح هذا النهج للمؤسسات تحديد حدود مهام سير العمل، ومستويات الموافقة المطلوبة، والإشراف البشري، وعمليات التقييم المستمر لكل حالة استخدام.
تمكّن هذه الطريقة المستشفيات وجهات السداد من البدء بمشروعات تجريبية محددة النطاق بإحكام، والتعلّم وضبط النماذج بأمان داخل بيئاتها التشغيلية، ثم التوسّع تدريجيًا نحو نموذج تشغيلي أوسع للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
يبرز نجاح ViClinic نوعية المكاسب التي تهم مشغلي الرعاية الصحية: تسريع استقبال المرضى وتحسين الجاهزية للموافقة المسبقة، وتقليل عبء التوثيق على الأطباء، وتحسين اكتمال الترميز، وتقليل حالات رفض المطالبات، وتحسين التنسيق، وتسريع المتابعة. يأتي التحسن المقدر بنسبة 20% في كفاءة مقدمي الرعاية من تنسيق مهام سير العمل وتبسيطها من البداية إلى النهاية، بحيث تتحسن عمليات التوثيق والسداد والرعاية معًا.
في حالة استخدام مهام سير عمل الزيارة من البداية إلى النهاية، يصبح هذا التأثير التراكمي ملموسًا. تتم عمليات استقبال المرضى والتوثيق والطلبات والمتابعة ضمن مهام سير عمل منسّقة واحدة، وتُعاد الاستفادة من البيانات التي جُمعت مرة واحدة في الخطوات اللاحقة. تقلّل هذه الاستراتيجية العمل اليدوي، وتحدّ من احتمال إغفال العناصر المطلوبة، وتسهّل تقديم الرعاية للمريض خلال الزيارة.
وتُظهر حالة استخدام مهام سير العمل بين مقدمي الرعاية وجهات السداد نمطًا مشابهًا في جانب السداد. في هذه الحالة، تحل بيانات الحالة المُنظَّمة محل المراسلات البطيئة المتبادلة، وتساعد على دفع الموافقات والمطالبات قدمًا مع تقليل التواصل المتكرر بين الأطراف.
وتظهر القيمة على امتداد زيارة المريض: أسئلة متكررة أقل، وسياق أفضل للأطباء، وتوثيق أدق وأكثر تنظيمًا للفرق الإدارية، وتعطلات أقل في عمليات الفوترة اللاحقة.
وبالنسبة إلى مؤسسات مقدمي الرعاية، يعني ذلك فرصة أكبر لتحويل العمليات المجزأة إلى نظام تنفيذ أكثر موثوقية. وبالنسبة إلى فرق الهندسة، يذكّر ذلك بأن الذكاء الاصطناعي المدمج في مهام سير العمل بطبيعته يمكن أن يحقق قيمة أكثر استدامة من المساعدين المستقلين؛ فهو يعيد تشكيل العملية بأكملها، لا يسرّع خطوة واحدة داخلها فحسب. أما المرضى، فيختبرون الرعاية الصحية كنظام سلس ومنسّق، من مرحلة ما قبل تسجيل الوصول إلى الفوترة.
يعالج نهج AHOS من ViClinic واقع الرعاية الصحية في المؤسسات، حيث لا يزال التكامل مع السجلات الطبية الإلكترونية والأنظمة الخارجية وعمليات جهات السداد يمثل تحديًا. ويظل الاعتماد تحديًا أيضًا، لأنه يتوقف على بناء الثقة بين مقدمي الرعاية والمسؤولين والأطراف المعنية بالسداد. وتعكس الدروس التي خرجت بها ViClinic هذا التحول؛ فقد كان أثر أدوات الذكاء الاصطناعي المعزولة محدودًا، بينما أثبتت مهام سير العمل المنسّقة والسياق المشترك قيمة أكبر.
وبالاعتماد على قدرات IBM في تنسيق الذكاء الاصطناعي وحوكمته والسحابة الهجينة، حوّلت ViClinic مجموعة من مهام الرعاية الصحية غير المترابطة إلى طبقة تنسيق قابلة للتوسّع. ويمكن لهذه الطبقة أن تواكب مقدمي الرعاية عند الانتقال إلى مهام سير عمل جديدة، وتكاملات جديدة، ونماذج سداد أكثر تعقيدًا، من دون إعادة بناء البنية الأساسية في كل مرة.
والنتيجة: تجربة أكثر سلاسة للأطباء، وتقدّم أسرع عبر عمليات الرعاية والسداد، وفرصة أكبر للمرضى لاختبار الرعاية الصحية كنظام منسّق بدلًا من سلسلة من عمليات التسليم الإدارية.
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