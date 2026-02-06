كيف تمكَّنت Serre Chevalier من توسيع تجربة العملاء باستخدام تنسيق الذكاء الاصطناعي

توجَّهت Serre Chevalier إلى IBM watsonx Orchestrate لإعادة تصوُّر الطريقة التي يختار بها العملاء بطاقات التزلج وحل الأسئلة الشائعة.
تُعَد Serre Chevalier واحدة من عدة وجهات تزلج رئيسية تديرها Compagnie des Alpes (CDA)، إلى جانب منتجعات مثل Tignes وLa Plagne وMéribel. مع استقبال هذه الوجهات الجبلية الراقية لملايين الزوار سنويًا، يصبح تقديم تجربة حجز ورعاية عملاء سلسة وبديهية أمرًا حاسمًا للنجاح، خاصةً خلال مواسم الذروة حيث يكون الطلب والتعقيد وتوقعات العملاء في أعلى مستوياتها.
أدركت Serre Chevalier واقعًا متناميًا يواجه قطاع السفر والضيافة بأكمله: النماذج التقليدية لخدمة العملاء لا تستطيع مواكبة التعقيد المتزايد، والارتفاع الموسمي في الطلب، والحاجة إلى تجارب رقمية مخصصة. فبدلًا من إضافة المزيد من روبوتات المحادثة أو الحلول المنقطعة، كانوا بحاجة إلى أساس قادر على تنسيق الإجراءات والبيانات واتخاذ القرارات عبر المؤسسة بأكملها.
لمواجهة هذا التحدي، لجأت Serre Chevalier إلى ®IBM watsonx Orchestrate لإعادة تصوُّر الطريقة التي يختار بها العملاء بطاقات التزلج ويجدون حلولًا للأسئلة الشائعة. وما بدأ كمبادرة محددة لخدمة العملاء سرعان ما أثبت أنه نموذج شامل على مستوى المؤسسة للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يبدو اختيار بطاقة التزلج أمرًا بسيطًا - إلى أن تتراكم عدة متغيرات تجعل القرار أكثر تعقيدًا. تعتمد التذكرة المناسبة على:
أدى هذا التعقيد إلى توليد آلاف الأسئلة من العملاء في كل موسم. كانت فِرق الخدمة غارقة في الاستفسارات المتكررة مثل أي تذكرة تناسبني وما قواعد التذاكر متعددة الأيام، ما أدى إلى تقليل الوقت المتاح لمعالجة القضايا الأكثر أهمية أو الحساسة.
بالنسبة إلى Serre Chevalier، كان التحدي مزدوجًا:
أدرك الفريق أن هذا التحدي كان أكثر من مجرد مشكلة خدمة عملاء. كان ذلك يعكس تحديًا أوسع في التنسيق داخل المؤسسة: كيفية تنسيق المهام والأنظمة والمعرفة بذكاء عبر الذكاء الاصطناعي بطريقة قابلة للتوسع وتحت إدارة وضوابط مناسبة.
قامت Serre Chevalier بنشر watsonx Orchestrate لتقديم تجربة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في موقع Serre Chevalier الإلكتروني. أثناء تفاعل الزوار مع واجهة دردشة بسيطة وبديهية، يعمل watsonx Orchestrate في الخلفية على تنسيق شبكة من الوكلاء المتخصصين الذين يعملون معًا لتقديم دعم دقيق وشخصي.
في تلك المرحلة، تحولت Serre Chevalier من مجرد مشروع روبوت محادثة إلى استراتيجية تنسيق شاملة.
جوهر النظام هو وكيل تنسيق للموقع الإلكتروني. ويتمثَّل دوره في:
بدلًا من الاعتماد على روبوت محادثة واحد ضخم، تستخدم Serre Chevalier بنية متعددة الوكلاء وقابلة للتجزئة، ما يجعل من السهل تحديث القدرات أو إضافة قدرات جديدة دون إعادة بناء النظام بأكمله.
يدعم نوعان من الوكلاء طبقة التنسيق:
يتفاعل هؤلاء الوكلاء مع كل من المنطق المنظم، مثل أدوات Python الخاصة بقواعد التذاكر، والمصادر المعرفية المنسَّقة. يُتيح هذا النهج للنظام أكثر من مجرد الإجابة عن الأسئلة، إذ يمكنه تنفيذ مهام فعلية، مثل إرشاد العملاء خلال خطوات الشراء.
كانت النتائج فورية وذات أثر ملموس:
يوضِّح Alexandre Sode، الذي يدير عدة قنوات مبيعات لدى Serre Chevalier، قائلًا: "عندما يحصل العملاء على إجابات من روبوت المحادثة، يستطيع فريقنا تخصيص المزيد من الوقت للمشكلات المعقدة. وهذا يؤثِّر بشكل إيجابي للغاية على مستوى الرضا العام".
تُشير التعليقات المبكرة إلى اعتماد كبير من العملاء، بينما تعمل Serre Chevalier على إجراء مسح أعمق لتقييم التأثير الكامل على معدلات الحل ومسارات الشراء.
ربما كانت أبرز مفاجأة لفريق Serre Chevalier هي مدى سرعة تطوُّر النظام. التكرارات التي كانت تستغرق أسابيع يمكن الآن إتمامها في أيام، ما يقلل بشكل كبير من تكلفة التنفيذ والمدة اللازمة لتحقيق القيمة.
ونصيحتهم للمؤسسات التي تستكشف مبادرات ذكاء اصطناعي مشابهة:
تُبرز بنية Serre Chevalier سبب أهمية التنسيق أكثر من أي حالة استخدام منفردة.
طبقة المحادثة
واجهة محادثة مدمجة في موقع المنتجع تعمل كنقطة دخول: سهلة الوصول وبديهية ومألوفة للضيوف.
طبقة الحوكمة
يمر كل تفاعل عبر إطار العمل للحوكمة والذكاء الاصطناعي المسؤول، يضمن السلامة والشفافية والامتثال.
طبقة التنسيق
في هذه المرحلة، تقرر watsonx Orchestrate:
طبقة الوكلاء المتعاونين
يتعامل الوكلاء المُصممون لأغراض مخصصة مع مجالات محددة مثل تصاريح التزلج أو الوثائق أو الوظائف التشغيلية الأخرى.
طبقة البيانات والأدوات
تشمل واجهات برمجة تطبيقات مخصصة، أدوات Python، ومسار التوليد المعزز بالاسترجاع لضمان دقة المعرفة.
من خلال فصل التنسيق وذكاء النطاقات والوصول إلى البيانات، أنشأت Serre Chevalier أساسًا يكون:
تدعم هذه البنية المرحلة التالية من استراتيجيتهم.
بعد التأكد من نجاح روبوت المحادثة الموجَّه للعملاء، أدركت Serre Chevalier على الفور الفرص الأوسع.
لكن الأهم من ذلك، أن هذا النهج ليس قائمة بحالات الاستخدام. إنه نمط قابل للتوسع يمكن لـ Serre Chevalier تطبيقه الآن في أي مكان يحتاج إلى تنسيق.
المدفوعات والفواتير
يمكن للمساعدين إرشاد الضيوف عبر الأسئلة الشائعة حول الفواتير، واكتشاف الحالات الشاذة من خلال البيانات المتكاملة، وتسهيل حل المشكلات.
الموارد البشرية
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المتكررة مثل إجراءات الانضمام، واستفسارات الجداول الزمنية، وعمليات الموظفين الموسميين، ما يمنح فِرق الموارد البشرية وقتًا أكبر لدعم الأشخاص.
تشغيل مصاعد التزلج والأنشطة الجبلية
يمكن لتدفقات العمل الوكيلة استيعاب البيانات من أجهزة الاستشعار، وسجلات الصيانة، وأنظمة الطقس لدعم اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر استباقية.
في جميع هذه المجالات، يظل النمط كما هو:
تنسيق المهام ← ربط الأنظمة ← رفع مستوى الخبرة البشرية
تجاوزت Serre Chevalier مجرد نشر "روبوت المحادثة" لتتبنّى قدرة تنسيق ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسة، توفِّر قيمة في الوقت الحالي مع تمكين الابتكار المستقبلي.
تُظهر رحلة Serre Chevalier أن الذكاء الاصطناعي في قطاع السفر والضيافة لا يقتصر فقط على أتمتة المحادثات، بل يتعلق بتنسيق الإجراءات والمعرفة ومهام سير العمل عبر المؤسسة لتقديم تجارب أفضل وعمليات أكثر مرونة.
باستخدام watsonx Orchestrate، حوَّلت Serre Chevalier حالة استخدام واحدة في خدمة العملاء إلى أساس قابل للتوسع للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، يُفيد الضيوف والموظفين والمشغِّلين على حد سواء.
التحول الرقمي الحديث لا يقتصر على الحلول الفردية، بل على المنصات التي تساعد المؤسسات على العمل بذكاء أكبر، والاستجابة بسرعة، والابتكار بشكل مستمر.