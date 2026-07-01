من انتشار جدول بيانات إلى ذكاء المحفظة: كيف أعادت RBH بناء تخطيط الفنادق مع IBM

تستخدم RBH Hospitality Management كلاً من IBM Planning Analytics وIBM Cognos Analytics لدمج بيانات الفنادق والشؤون المالية والسوق في توقعات خاضعة للحوكمة ولوحات معلومات وتقارير للمالك عبر محفظة متنوعة في المملكة المتحدة.
ينتج عن عمليات تشغيل الفنادق العديد من الإشارات الصغيرة التي سرعان ما تصبح إدارتها على نطاق واسع أمرًا صعبًا. يتغير سعر الغرفة. يعمل المطعم بشكل مختلف عن التوقعات. تتغير نقاط التقييمات. يتأخر وصول كشوف المرتبات أو الموجز المالي. في فندق واحد، قد تكون هذه الإشارات قابلة للإدارة في جدول بيانات. عبر عشرات العقارات، تصبح هذه المشكلة مشكلة تحكم في الإصدارات، ومشكلة أمنية، ومشكلة تتعلق بصناعة القرار.
واجهت شركة RBH Hospitality Management، إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة في مجال الإدارة، هذا التحدي عبر محفظة تضم أكثر من 55 عقاراً. تشمل المحفظة فنادق ذات خدمات محدودة، حيث تركز رحلة الضيوف على تسجيل الدخول والنوم والمغادرة، بالإضافة إلى العقارات الفاخرة التي تحتوي على منتجعات صحية، وجولف، وتناول طعام، وعمليات ترفيهية.
قبل استخدام IBM Planning Analytics، كانت عملية التوقع في RBH تعتمد بشكل كبير على جداول بيانات Excel. أدت إدارة التوقعات الفردية عبر محفظتها الواسعة من الفنادق إلى صعوبة تأمين البيانات الحساسة والتحكم في التغييرات والتأكد من أن فرق الشؤون المالية والفنادق وإعداد التقارير كانت تحلل الأرقام نفسها. لم يكن الهدف إزالة Excel من العمل، بل منع جداول البيانات غير المتصلة من أن تكون هي النظام الأساسي للسجلات الذي تنبني عليه التوقعات، والآراء المالية، وتقارير المالكين عبر جميع العقارات.
قامت RBH ببناء بنية تحليلات باستخدام IBM Planning Analytics، وقاعدة بيانات TM1، وPlanning Analytics Workspace وPlanning Analytics for Microsoft Excel وTM1 Web وIBM Cognos Analytics. توفر المجموعة للمستخدمين وصولاً محكومًا إلى التوقعات والنماذج ولوحات المعلومات والتقارير مع الحفاظ على طرق العمل المألوفة لفرق الشؤون المالية والمستخدمين المتميزين.
توضح هذه المقالة كيف انتقلت RBH من التنبؤ القائم على جداول البيانات إلى بنية تحليلات مستضافة ذاتياً، وكيف تتدفق بيانات الفنادق والسوق إلى مكعبات Planning Analytics، وكيف تساعد منتجات IBM شركة RBH على توسيع التخطيط دون فقدان السيطرة على البيانات أو الوصول أو معايير التقارير.
تتمثل حالة الاستخدام الأساسية لشركة RBH في بناء الميزانيات، والحفاظ على التوقعات المباشرة، ومقارنة التوقعات الحالية بإصدارات التوقعات السابقة، ومنح كل مستخدم إمكانية الوصول إلى الشريحة المناسبة من البيانات لدوره أو فندقه أو سياق ملكيته.
لكن بيانات الفنادق نادرًا ما تأتي من مصدر مؤسسة واحد نظيف. يمكن لكل عقار استخدام نظام إدارة العقار الخاص به (PMS) للتعامل مع الحجوزات، والغرف، والأسعار، والإشغال، وسير عمل التسجيل. تستخدم الفنادق أيضًا أنظمة نقاط البيع لتسجيل الإيرادات من المطاعم والحانات والمنتجعات الصحية والخدمات الأخرى. عبر محفظة RBH، تعرض هذه الأنظمة البيانات بطرق مختلفة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتقارير المجدولة، وملفات SFTP، ومرفقات البريد الإلكتروني، وفي بعض الحالات، الاستخراجات اليدوية.
كما تدمج RBH أيضًا البيانات الخارجية لتحويل التوقع إلى رؤى تشغيلية قابلة للتنفيذ. تُظهر بيانات قياس الأداء STR كيف يؤدي كل فندق مقارنة بمجموعة منافسيه، بينما يقارن مؤشر توليد الإيرادات (RGI) الإيرادات لكل غرفة متاحة مباشرة مقابل معيار السوق هذا.
توفر مشاعر الضيوف طبقة إضافية من البيانات والرؤى. يقوم موقع ReviewPro بتجميع التقييمات من منصات الحجز والسفر، وإنشاء مؤشر مراجعة عالمي (GRI) من 100 نقطة وتحديد المواضيع المتكررة في مجالات مثل الغرف والمطاعم والحانات والأماكن العامة.
تعزز Juyo Analytics هذه المنظومة من خلال إضافة رؤى حول معدل الطلب تتطلع إلى المستقبل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. يجمع بين اتجاهات السوق، وديناميكيات التسعير، وأنماط الحجز لتسليط الضوء على المخاطر والفرص القادمة. تمكّن هذه الميزة RBH من الانتقال من إعداد التقارير التفاعلية إلى اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات.
إن الجمع بين البيانات المالية وكشوف المرتبات والبيانات التشغيلية - المعززة برؤى الطلب المستقبلية من Juyo - يمكّن RBH من ربط وضع السوق وتجربة الضيف وإشارات الطلب المستقبلية والنتائج المالية ضمن نموذج تخطيط ديناميكي واحد.
من دون بنية خاضعة للحوكمة، يمكن أن تؤدي هذه الإشارات المتعددة إلى إصدارات متضاربة من الأداء، ودورات توقع أبطأ، وتقارير أقل قوة للمالكين. تعالج RBH هذه المشكلة من خلال توحيد استيعاب البيانات، ومواءمتها ضمن هياكل Planning Analytics المشتركة، وتوفير وصول خاضع للحوكمة للمستخدمين إلى تقارير ولوحات معلومات وتوقعات متسقة.
يبدأ مخطط البنية من حيث تبدأ معظم بنى التحليلات: بيانات المصدر الخاصة بالمؤسسة. تتضمن طبقة مصدر بيانات المؤسسة لشركة RBH بيانات الفنادق وشركات الإدارة من أنظمة إدارة الفنادق وأنظمة نقاط البيع، وكشوف المرتبات، والشؤون المالية، والموارد البشرية، وعمليات تحميل الملفات الخاضعة للرقابة، ومجموعات البيانات الخارجية المختارة.
نقطة تصميم مهمة: لا تفترض RBH أن كل مصدر يمكن أن يتصرف مثل واجهة برمجة تطبيقات حديثة.
توفر بعض الأنظمة وصولاً مباشرًا إلى واجهة برمجة التطبيقات. وبعضها ينتج ملفات مجدولة. يرسل البعض التقارير إلى صناديق البريد الإلكتروني. يقوم البعض بتسليم البيانات من خلال SFTP. لا يزال البعض بحاجة إلى الاستخراج اليدوي لأن النظام الأولي لا يعرض خيارًا أفضل. يتعامل RBH مع تلك الاختلافات في طبقة الاستيعاب قبل وصول البيانات إلى نموذج التخطيط.
تقوم طبقة الإدخال بتنفيذ الأحمال المجدولة، والتحقق، والمطابقة، والمراقبة، والتسجيل، والتعامل مع المشكلات. هذه الطبقة هي المكان الذي تُظهر فيه البنية موثوقيتها. عملية التحميل لا تقتصر على حركة الملفات فحسب. وهي تتحقق من وصول المواجز، وتتحقق من البنية، وتوفق القيم عند الحاجة، وتدعم الإعداد التدريجي لمجالات الموضوعات الجديدة. وهذا يسمح لشركة RBH بإضافة مجموعات بيانات جديدة دون تحويل كل خاصية أو موجز جديد إلى مشروع تكامل لمرة واحدة.
تستخدم IBM Planning Analytics عمليات TurboIntegrator لتحريك البيانات والتحول. في بيئة RBH ، تساعد الأداة على تحميل البيانات في مكعبات Planning Analytics، وهي هياكل بيانات متعددة الأبعاد تمكّن المستخدمين من تحليل المقاييس عبر الأبعاد مثل الفندق والفترة الزمنية والحساب والقسم وإصدار التوقع والسيناريو. فبدلاً من الحفاظ على منطق جدول بيانات منفصل لكل خاصية، يمكن لنمذجة RBH نمذجة الهياكل المشتركة مرة واحدة وإعادة استخدامها عبر المحفظة.
تظهر طبقة النمذجة (في المربع الوردي الأوسط في الرسم التوضيحي) بيئة IBM Planning Analytics كبيئة أساسية للتخطيط والنمذجة. يوفر مساحة عمل تحليلات التخطيط (PAW) واجهة ويب للتخطيط وإنشاء وتحليل المحتوى. يوفر Planning Analytics for Microsoft Excel للمستخدمين المحترفين تجربة مرتبطة ببيانات Planning Analytics الخاضعة للحوكمة، بدلاً من ملفات جداول البيانات المعزولة. يدعم TM1 Web التفاعل المستند إلى المتصفح مع محتوى TM1. تتيح هذه الواجهات مجتمعة لشركة RBH الوصول إلى مختلف المستخدمين حيث يعملون بالفعل مع الحفاظ على حوكمة البيانات.
تقوم طبقة تحديد المراحل والتحول بإعداد البيانات لرؤى موحدة للمحفظة. تتضمن هذه الطبقة المعالجة المسبقة والبيانات المرجعية والبيانات الرئيسية والتوحيد القياسي عبر الخصائص. البيانات المرجعية والبيانات الرئيسية هي التعريفات المشتركة التي تحافظ على توافق النموذج، مثل قوائم الممتلكات، وبِنى الحسابات، ورموز الأقسام، والتسلسلات الهرمية للتقارير، ووجهات نظر الملكية. يلعب مخطط الحسابات المشترك في RBH دورًا رئيسيًا هنا لأنه يمنح الفنادق بنية مالية متسقة لإعداد تقارير الأرباح والخسائر.
تعمل البنية المشتركة كطبقة تعريف الأعمال. فبدلاً من السماح لكل عقار بتعريف المقاييس المالية بشكل مختلف، تقوم RBH بربط البيانات إلى بنية حساب ونموذج تقارير مشترك. يؤدي ذلك إلى تحقيق الاتساق عبر الفنادق مع الاستمرار في تمكين البنية لاستيعاب أنظمة المصدر وتنسيقات التشغيل المختلفة.
توفر طبقة الإخراج للمستخدمين عدة مسارات للوصول إلى البيانات. يستخدم مستخدمو الشؤون المالية والأعمال التجارية الوصول إلى النماذج والتقارير من خلال TM1 Web، PAW، وCognos Analytics. تعمل دفاتر PAW على تحسين إمكانية الوصول إلى التقارير لموظفي الفنادق وشركات الإدارة. تدعم لوحات معلومات Cognos Analytics تقارير المالكين والتحليل المرئي الأوسع. لا يزال التفاعل القائم على Excel متاحاً للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى تجربة مألوفة قائمة على الشبكة.
يقع الأمن والحوكمة عبر البنية الكاملة. يرى المستخدمون فقط البيانات ذات الصلة بدورهم أو ممتلكاتهم. تساعد إمكانية التدقيق وإدارة التغيير الخاضعة للرقابة في حماية دورات التخطيط. تقلل تعريفات المقاييس الخاضعة للحوكمة من خطر أن يجيب تقريران على نفس السؤال بشكل مختلف.
كما اتخذت RBH قرارًا جديرًا بالذكر فيما يتعلق بالنشر: حيث تدير البيئة كبنية تحتية مستضافة ذاتيًا في مركز بيانات في المملكة المتحدة بدلاً من نشر على السحابة في صورة برمجيات كخدمة (SaaS). كان الأساس المنطقي هو التكلفة والتحكم. بعد وصول الأجهزة إلى نهاية عمرها الافتراضي وبدأ أداء تقاريرها في التدهور، قامت RBH بتقييم خيارات السحابة مقابل البنية التحتية المستضافة ذاتيًا المحدثة.
يوفر المسار المستضاف ذاتيًا ملفًا بتكلفة أقل ماديًا مع منح RBH إمكانية الوصول إلى عمليات مركز البيانات ودعم الاسترداد. المفاضلة المتعلقة بالبنية واضحة: تعطي RBH الأولوية للتحكم في التكاليف والملاءمة التشغيلية على ملف التوفر الخاص بنشر SaaS، مع قبول إمكانية حدوث فترة تعطل محدودة حيث يمكن للشركة تحملها.
تربط بنية RBH بيانات التشغيل والشؤون المالية ومعايير السوق ومشاعر الضيوف والبيانات التطلعية للطلب ضمن بيئة تخطيط واحدة خاضعة للحوكمة. تُعد هذه الصلة ذات قيمة خاصة عبر محفظتنا المتنوعة - من العقارات الفاخرة والراقية إلى الفنادق ذات الخدمات المحدودة - حيث يدعم نموذج إعداد التقارير المتسق كلا الطرفين مع الحفاظ على تفاصيل مستوى العقار.
تتيح طريقة العرض المتصلة هذه للفرق إمكانية الانتقال من إعداد التقارير إلى تحديد الأولويات. تظهر بيانات STR الأداء مقارنة بالمجموعة التنافسية، بينما تبرز Juyo اتجاهات الطلب الناشئة، وديناميكيات التسعير، والمخاطر والفرص المستقبلية. يشير ReviewPro إلى ما إذا كانت مشكلات مشاعر الضيف تتعلق بالغرف أو الأماكن العامة أو المطاعم أو مجالات أخرى، وتوضح البيانات المالية كيفية تدفق هذه العوامل عبر الأرباح والخسائر.
توفر هذه الإشارات معًا أساسًا واضحًا وتطلعيًا لاتخاذ القرار — مما يساعد قادة الأعمال على تحديد أولويات الاستثمار في تحديث الغرفة أو ترقية المساحات العامة أو تعديل استراتيجية التسعير أو تحسين الخدمة.
النظام لا يتخذ هذه القرارات - بل يزوِّد الفِرَق بأدلة أقوى. تعمل فرق الشؤون المالية من خلال إصدارات التوقع الخاضعة للرقابة، مما يحسن الاتساق ويزيد من دقة التوقعات عبر المحفظة. تصل فرق الفنادق إلى التقارير الخاصة بالأدوار، بينما يحتفظ المستخدمون المتميزون بمرونة Excel من خلال Planning Analytics for Microsoft Excel دون المساس بالحوكمة.
ونتيجة لذلك، قللت RBH من جهد التسوية اليدوي وتبسيط إنتاج التقارير، مع تقديم تقارير المالكين الآن من خلال لوحات معلومات Cognos Analytics بتنسيق أكثر اتساقًا وقابلية للتدقيق. تحسنت دقة التوقعات من خلال تحسين مواءمة البيانات التشغيلية والسوق والشؤون المالية، مما ساعد في تقليل التباين عن البيانات الفعلية وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ثقة وقائمة على البيانات. وقد أدى ذلك أيضًا إلى تقصير الجداول الزمنية للتقارير ، وتقليل التعديلات غير المتصلة بالإنترنت وتعزيز الثقة في نسخة واحدة من الحقيقة.
تضيف إدارة الإصدارات فائدة عملية أخرى. تحتفظ RBH بإصدار توقع عامل خلال دورات التخطيط، ثم تقوم بقفل ونسخ الإصدار المتفق عليه عند الانتهاء من الميزانيات أو التوقعات. تتيح اللقطات الشهرية للفرق مقارنة التوقعات الحالية مع الآراء السابقة، مما يمنح الشركة تاريخا أوضح لكيفية تغير التوقع بمرور الوقت.
توضح بنية RBH سبب احتياج أنظمة التخطيط إلى أكثر من مجرد قاعدة بيانات مركزية. تأتي القيمة من البنية المحيطة بالبيانات: تعريفات الحساب المشتركة، الإدخال الموثوق، إصدارات التوقع الخاضعة للرقابة، مسارات الوصول والتقارير القائمة على الأدوار التي تناسب احتياجات المستخدمين المختلفة.
يوفر IBM Planning Analytics طبقة النمذجة لإعداد الميزانية والتوقع وتخطيط السيناريوهات والتحليل القائم على المكعبات. توفر كلًا من Planning Analytics Workspace وPlanning Analytics for Microsoft Excel وTM1 Web عدة طرق للعمل مع نفس البيانات الخاضعة للحوكمة. يدعم IBM Cognos Analytics لوحات المعلومات وتقارير المالكين.
يدعم الأساس أيضًا التكلفة الإجمالية للملكية. يمكن لشركة RBH دمج مجالات مواضيع جديدة بشكل تدريجي، وإعادة استخدام هياكل المكعبات، وتوحيد أنماط التقارير، وتشغيل البيئة في نموذج مستضاف ذاتيًا يتماشى مع اقتصادياتها. لكنها يمكن أن تحافظ أيضا على إبقاء Excel حيث تساعد المستخدمين على العمل بسرعة دون السماح للجداول غير المتصلة بقيادة عملية التخطيط.
من خلال البناء على تحليلات التخطيط من IBM وتحليلات IBM Cognos، حولت RBH مشكلة التنبؤ الفندقي المجزأة إلى بنية تخطيط قابلة للتوسع، يمكنها دعم أنواع الفنادق المختلفة، وتغيير أنظمة المصدر، وبيانات السوق، ومشاعر الضيوف، وتقارير المالكين دون إعادة بناء الأساس في كل مرة.